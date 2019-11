Con paso firme el club América femenil acrecienta una historia de éxitos. Por quinta ocasión consecutiva avanzó a semifinales del torneo con tres goles a favor y ninguno en contra en fase de cuartos de final.

Desde la creación del torneo femenil las Águilas lograron posicionarse en los primeros lugares del certamen en fase regular y cuentan con un campeonato. Aunado a lo anterior apostaron a un proyecto de continuidad, Leonardo Cuellar ha sido el timonel desde que inició el proyecto y hoy el público en la tribuna identifica las fortalezas de cada una, las aconseja y las fuerzas básicas acuden al apoyo de sus modelos.

“Esta temporada hicimos una decisión que a media temporada no parecía correcta que era de darle continuidad a un plantel, no fuimos por los grandes fichajes, fuimos por la idea de generar a una base que nos permita seguir creciendo, no tuvimos un buen principio, creo que en un momento dado estuvimos hasta el lugar 14, pero confiamos en que el trabajo, la dedicación, el compromiso, el día con día de las jugadoras, nos iba a ir armando nuestra temporada” dijo a El Economista el estratega del equipo.

Los éxitos que el club acumula las coloca entre las grandes del futbol femenil de nuestro país. Sus logros merecerían atraer a los seguidores por si solos, sin embargo, en un sondeo realizado por este diario, los aficionados declararon ser seguidores del equipo femenino por una cuestión de historia de la institución o por costumbres familiares, vayan bien o mal.

Por cuál sea la razón, tanto el club América como cada una de sus jugadoras cuenta con una amplia red de seguidores, dos de las estadísticas a tomar en cuenta a la hora de decir patrocinar a una futbolista, según explicó Ángel Palma, consultor en imagen en la industria del futbol “Las redes se van haciendo más valiosas por número de seguidores y también tienes que buscar un diferenciador, con la futbolista porque hay una mala costumbre de que todas publican lo mismo, entonces se acaban haciendo más valiosas depende del equipo en el que estén, en el caso del futbol femenil son más valiosas en América, Rayadas, Tigres y Chivas.”

Las cuentas del club son de las más seguidas de la liga y mes tras mes se ubican con como las de mayor interacción a nivel mundial según la marca registrada Deportes & Finanzas.

“Los éxitos que han tenido (los equipos mejor rankeados en el uso de redes sociales) de alguna manera han catapultado a que la afición que es demasiado leal al primer equipo varonil es algo que se está trasladando al femenil” explicó Jorge Badillo Nieto, director de la consultoría Fusion MD y catedrático de la Universidad Iberoamericana.

Si bien sus encuentros de local no son los que más aficionados convocan (décimos en convocatoria según datos de la liga), de visita se ubica como uno de los encuentros más atractivos, en cinco de sus 10 jornadas de visitante fue el encuentro que más asistentes atrajo.

Los valores que la afición relaciona con las futbolistas del América son: armonía, equidad, esfuerzo, humildad, dedicación, pasión y sobre todo la unión, predominante tanto fuera como dentro de la cancha, en los rituales antes de comenzar un partido, la comunicación que mantienen mientras juegan y cuando todas las que se encuentran en la banca salen a calentar.

—¿Es la independencia de la rama varonil bueno para los equipos femeniles?

Mariana Gutiérrez Directora de la liga femenil comentó a este diario: “Existen Rayados, existen Rayadas, existen los Rayos del Necaxa y existen Centellas, pero existe América y el América va sobre la misma visión con los dos equipos, para muchos compartir esa infraestructura es negativo pero hoy es lo más positivo que le pudo haber pasado a esta liga.”

“Es una de nuestras mayores fortalezas, el expertise que tiene el club de tantos años de desarrollar futbolistas, van aprendiendo con respecto al atleta mujer pero lo van a aprender mucho más rápido de lo que lo hicieron con los hombres.”