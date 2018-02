“La plaza México es la que me catapultó, me cobijó y me ayudó. Me ha dado todo lo que soy como torero, me abrió las puertas de todas las demás plazas y le debo todo. Estar en ella siempre es reconfortante para seguir trasmitiendo la ilusión y la palpitación que te da el sólo verte anunciado, me siento feliz de poder sentir esos dos toros el domingo”, comentó Arturo Macías, quien habrá de dar por terminado el serial mayor en el Inmueble de la colonia Nochebuena el próximo domingo, en donde actuará con el rejoneador Andy Cartagena y su paisano Leo Valadez para enfrentar toros de José María Arturo Huerta para rejones y Las Huertas para los de a pie dentro del marco de la decimocuarta y última corrida de la campaña.

El diestro aguascalentense lleva un importante número de festejos triunfales en el coso grande desde aquel 21 de mayo de 2006 cuando tomara la alternativa, hasta la fecha lleva ocho salidas a hombros en 17 tardes con el corte de 20 orejas y un rabo y reflexiona: “Los tiempos de Dios son perfectos, me hubiera gustado estar antes pues tienes oportunidad de repetir, pero fue la corrida que me tocó y estoy contento de tener toro en La México y le vamos a dar un broche muy digno a la Temporada; el mano a mano con mi paisano Leo Valadez, que es un torero con mucho valor, será de un fuerte agarrón, y entre los dos estoy seguro vamos a dar una buena tarde de toros, amén de la variedad que le dará Andy Cartagena, quien es, junto con Pablo Hermoso y Diego Ventura, de los mejores rejoneadores que hay en el mundo actualmente”, aseguró.

La ganadería hidalguense de Las Huertas, propiedad de Rodrigo Barroso, lidió dos novilladas el año pasado en la plaza México con muy buenos resultados, situación que le redituó ser anunciada en esta fuerte apuesta donde Macías quiere ser parte de su nueva historia.

Así mismo, el diestro nacido en ‘la tierra de la gente buena’ no para de entrenar, realizó labores de tienta en la ganaderías de Los Encinos y San Isidro, hace yoga y acondicionamiento físico, sin embargo, le da la debida importancia al concepto mental y emocional: “El que manda en esto es el corazón, luego la cabeza y el cuerpo, que debe estar fuerte para responder cuando se le exige. Es por ello que le dedico gran parte de los últimos días a mentalizarme, tener el corazón caliente y prepararme para llegar al cien al compromiso”, aseveró.

Por último, Arturo comentó: “Los toreros debemos ser ídolos de multitudes, para eso hay que hacer hazañas, ser unos fuera de serie y sólo se consigue a través de realizar cosas sorprendentes que interesen a la gente y por ello intentare torear en cámara lenta, muy despacio y con mucha trasmisión; es lo que le gusta al público y yo estoy para complacerlos”, finalizó.