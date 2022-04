Tras más de 22 temporadas celebrando competencias varoniles, la Liga Nacional de Baloncesto Profesional festeja el lanzamiento de su liga Femenil. Una nueva oferta para el desarrollo profesional de las mujeres en el país, que dará inicio el 23 de abril con la participación de ocho equipos. Este proyecto pretende incluir a más mujeres, además de en el juego, en ámbitos como el arbitraje, cuerpo técnico y equipos multidisciplinarios y que buscará disminuir las brechas salariales y estructurales que comúnmente se observan en el deporte.

Considero que es una nueva era en el baloncesto profesional. Tendremos un espacio de 10 meses de baloncesto (entre ambas competencias) y el hecho de crear oportunidades para la rama femenil es algo grande. Tenemos el talento y ponerle a ellas una plataforma como lo es la LNBP sin duda significará un gran impulso para que ellas puedan alcanzar otras instancias”, dijo Alonso Izaguirre, comisionado general de la LNBP.

Sólo los equipos que cuentan con una membresía activa de la LNBP pueden participar en esta liga (actualmente hay 18 miembros), sin embargo, sólo ocho de ellos tuvieron la iniciativa y al mismo tiempo reunieron las condiciones para poder integrarse al nuevo torneo: Halcones de Xalapa, Panteras de Aguascalientes, Astros de Jalisco, Libertadoras de Querétaro, Fuerza Regia, Plateras de Fresnillo, Adelitas de Chihuahua y Abejas de León.

“Empezamos con los equipos que tienen capacidad, en este momento, de cumplir con todas las características que la liga femenil requiere para una buena conjunción (...). La experiencia nos lleva a buscar que estén no los que quieren, sino los que pueden. Estos son los equipos que cumplen con las características para que la gente observe la misma calidad que observa en la liga varonil”.

Sergio Ganem, presidente del circuito, tiene confianza en que al término de esta primera temporada femenil todos los equipos resulten en números gracias al apoyo que se ha visto de los socios comerciales. El objetivo será que cada temporada de la liga femenil se acrecienten los ingresos, el número de equipos participantes y la temporalidad en el calendario.

“Vamos a arrancar con una plataforma que se va a ir perfeccionando. El panorama es alentador y al final del día este formato femenil llegó para quedarse. No hay para atrás”, dijo el directivo en entrevista con El Economista.

Para echar a andar la LNBP Femenil, la liga invirtió alrededor de 1.5 millones de dólares en plataformas para su lanzamiento y mejoramiento de la infraestructura. Sin embargo, para llevar una temporada de operación de un equipo femenil, Fuerza Regia, propiedad de Ganem y una de las organizaciones más robustas (recientes campeones en la rama varonil), estarán invirtiendo alrededor de 17 millones de pesos.

En materia salarial el directivo indicó que los rangos de sueldos estarán “no tan distantes de lo que se maneja en el varonil”, de manera que se tengan las condiciones para que “las basquetbolistas se preocupen estrictamente del juego”.

Debido a toda esta inversión y plataforma el presidente de la LNBP indicó que “en nuestro país no existe actualmente una liga o una organización que opere equipos femeniles con la estructura como lo estamos haciendo”. Cabe mencionar que desde hace ocho años se desarrolla en el país la Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil (LMBPF), un espacio dedicado a las mujeres basquetbolistas, estas franquicias operan con presupuestos de entre 1.6 millones de pesos y hasta 3.5 millones, según documentó este periódico en 2021.

Ganem aplaude el área de oportunidad que se generó con la creación de la liga en materia de apoyos de los patrocinadores. Si bien, diversos de los tradicionales aliados de la rama varonil respaldarán también al femenil, la apertura de esta nueva rama ha generado interés de marcas que estaban ajenas para, no solo patrocinar a las mujeres, también para volcarse en el basquetbol varonil, una oportunidad de exposición durante gran parte del año.

Los patrocinadores globales de la competencia varonil están comprometidos a respaldar la rama femenil de manera multianual, SiSNova conservará el nombre, Molten será el balón oficial, seguirá Punto GCH y se añadió Value Grupo Financiero.

—¿Los patrocinadores globales aportarán con montos equitativos en la rama varonil y femenil?

—“Hay una diferencia más que nada en el tema del tiempo, es decir, esto está arrancando a diferencia de lo que ya existe hoy en día con el varonil. Se va a ir acrecentando en la medida en que vaya pasando el tiempo y que también vaya creciendo este formato. Afortunadamente hemos encontrado muy buen eco y participación de los patrocinadores que están en la liga para seguir apoyando”, respondió Ganem.

En comparación, la LNBP en su rama varonil tiene 22 años de existencia. Es una situación similar al balompié nacional, que en el ámbito varonil profesional se han celebrado por 79 años y su contraparte nació apenas en 2018.

Las plataformas de transmisión también serán las mismas por las que se llevan los partidos varoniles: Adrenalina, Canal Once, Multimedios, TVC Deportes, Heraldo Media Group, AYM Sports, Hi! Sports, Fiba Americas, Samsung Plus, LAS; y de manera digital a través de Internet TV y Facebook.

Con la Liga SiSNova LNBP Femenil se crean alrededor de 96 plazas para basquetbolistas (al menos 12 en cada equipo), y en cada club se permitirán hasta cuatro extranjeras. Sin embargo, también se implementaron programas de certificación para que más mujeres se integren en el área de arbitraje y como entrenadoras.

—¿Cuál ha sido el mayor reto en el lanzamiento de esta nueva competencia?

—“Realmente el desafío, más que económico, es de gestión y de entender y adaptarnos al mercado femenil. Aunque sigue siendo basquetbol es totalmente diferente. Por ejemplo, los cuerpos técnicos están enfocados en tener más mujeres: fisiatras, psicólogas, médicos generales, terapistas, en fin. Más que el desafío económico es el desafío organizacional. Creo que esta temporada va a ser de pruebas y errores, de entender el negocio y el mercado y la parte organizacional al 100%, adaptarla y hacerla crecer como lo hicimos en su momento con el basquetbol varonil. Tenemos un gran producto frente a nosotros”, dijo Ganem.

LNBP Femenil

8 Equipos.

4 Extranjeras como máximo en cada equipo.

8 Juegos de local.

8 Juegos de visita.

64 Juegos de temporada regular.

Equipos:

Zona Norte:-Halcones de Xalapa-Fuerza Regia-Plateras de Fresnillo-Adelitas de Chihuahua

Zona Sur:-Panteras de Aguascalientes-Astros de Jalisco-Libertadoras de Querétaro-Abejas de León.

Calendario

23 abril al 12 junio temporada regular. Del 15 de junio al 17 julio Playoffs.

Semifinales de Zona a ganar 3 de 5.

Final de Zona a ganar 3 de 5.

Final del 6 de julio y máximo al 17 de julio a ganar 4 de 7.

*Los 8 equipos entrarán a Playoffs, lo que disputarán es el lugar en el que se posicionarán.

