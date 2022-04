A Karla Martínez, basquetbolista de Panteras de Aguascalientes Femenil de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), se le quebró la voz en la presentación de su nuevo equipo. Después de años fuera del país buscando cumplir su sueño de hacer una carrera profesional, por primera vez podrá hacerlo en casa. La creación de esta nueva liga, la LNBP Femenil, ofrece cercanía a las jugadoras nacionales y norteamericanas con la garantía de sueldos dignos y estructuras profesionales en toda la extensión de la palabra.

Su inicio se retrasó por las afectaciones a la economía que trajo consigo la pandemia, pero ya es una realidad. A finales de enero se comenzó a difundir la identidad y redes sociales de la nueva liga, los rosters comenzaron a anunciarse hace algunas semanas y el 23 de abril dio comienzo la aventura con ocho equipos: Halcones de Xalapa, Panteras de Aguascalientes, Astros de Jalisco, Libertadoras de Querétaro, Fuerza Regia, Plateras de Fresnillo, Adelitas de Chihuahua y Abejas de León.

Estos equipos juegan en las mismas sedes que sus similares varoniles, cuentan con las mismas plataformas de transmisión en televisión y digitales y son arropadas por los mismos patrocinadores. Además, el comisionado general de la liga, Alonso Izaguirre, mencionó en la conferencia de presentación del circuito que los sueldos de las jugadoras no se distanciaban mucho de los de los hombres.

En entrevista con El Economista, Paola Beltrán (jugadora de Halcones de Xalapa), Alejandra Sánchez (Astros de Jalisco) y Brihanna Jackson (Libertadoras de Querétaro) destacaron el profesionalismo que han encontrado en la LNBP Femenil, donde cuentan con un amplio equipo multidisciplinario que cuida su alimentación, horas de descanso, cargas de trabajo y salud con la rehabilitación. Las basquetbolistas también concuerdan que, de entre las ligas en las que han jugado en México (Liga Mexicana de Baloncesto Profesional Femenil y Liga Estatal de Chihuahua), esta nueva opción es la que mejor sueldos les ha ofrecido, aunque no especificaron cifras.

“Nos han dado un trato muy bueno, nos cuidan físicamente, nos preparan súper bien y ellos se preparan también, lo que creo que es una parte muy importante para crecer como basquetbolista profesional. La LNBP es una muy buena oportunidad para el baloncesto femenil, creo que tenemos que aprovecharla mucho y aprender de todo lo que está pasando”, dijo Paola Beltrán.

Alejandra Sánchez, jugadora con 10 años de carrera en el baloncesto mexicano, comentó que entre los aspectos que consideró para cambiar de liga estuvo el factor económico, no obstante, la temporalidad de la liga, de menos de tres meses, no evita que tenga un segundo trabajo. La jugadora de Astros de Jalisco también lleva a distancia la administración de una empresa que se dedica a la construcción y mantenimiento.

“Es la primera vez que me dedico al 100% a los entrenamientos de la mañana y de la tarde, pero aun así toda mi carrera me he dedicado a otro trabajo. Tengo tres hijos y con el sueldo que percibía como jugadora no era suficiente, aparte de que la liga no era el tiempo suficiente como para poder estar todo el año activo, sino que dura tres o cuatro meses. Pero mi trabajo siempre lo he podido combinar con el ser deportista profesional. Incluso en esta liga, estoy con Astros de tiempo completo pero de igual manera, y hablo por la mayoría de mis compañeras, tenemos otro trabajo de forma virtual”.

Brihanna Jackson es una jugadora extranjera originaria de Tampa, Florida, que decidió traer su carrera a México desde hace algunos años por motivos como la cercanía con Estados Unidos y el periodo de tiempo corto que duran los torneos, lo que le evita ir a pasar estadías de ocho o nueve meses en Europa. La temporada regular de la LNBP Femenil se extenderá hasta el 12 de junio y las finales hasta el 17 de julio a más tardar.

“A nosotras nos da la oportunidad de jugar más cerca de Estados Unidos, pero creo que es importante para las mujeres en general que mejoren la liga, los salarios y les den a las mujeres el amor y respeto que merecen”, mencionó Jackson.

El objetivo de la norteamericana es llegar a la WNBA y considera que cada oportunidad que tiene de exponer su talento la coloca un poco más cerca.

“Cada vez que juego es una oportunidad de mostrarle al mundo lo que puedo hacer. Tengo el sueño de jugar en la WNBA y jugar aquí en México me da una plataforma para exhibir mi talento y me permite tener videos para enviar a los equipos en los que estoy intentando entrar. Es una gran oportunidad para mí el mantenerme jugando”.

Los canales que estarán cubriendo el torneo son Adrenalina, Canal Once, Multimedios, TVC Deportes, Heraldo Media Group, AYM Sports, Hi! Sports, Fiba Americas, Samsung Plus, LAS; y de manera digital a través de Internet TV y Facebook.

“Cuando escuché sobre eso (las plataformas de transmisión) me emocioné porque mi familia podrá verme. A todas las jugadoras extranjeras, sin importar de donde sean, les dan a sus familias un lugar para ver sus partidos, para seguirlas a lo largo de la temporada”, añadió la basquetbolista de Libertadoras.

—Con tu experiencia en ligas de Estados Unidos, Brasil, España, Puerto Rico y Polonia, ¿en qué áreas observas que puede mejorar esta liga en el corto plazo?

—“Después de jugar en estas diferentes ligas, una de las cosas que veo es que las formas en las que los entrenadores enseñan el juego, la forma en cómo lo aplican y cómo instruyen la práctica, me gustaría ver una mejora. He jugado en muchos países y al compararlos creo que la parte más importante del entrenamiento es aplicar lo que sabes hacer en los juegos, así que debes hacer una práctica tan similar a un juego como sea posible. Creo que la liga puede crecer en aspectos sobre cómo los entrenadores pueden enseñar a las jugadoras a enfrentar el juego”, respondió Jackson.

Primera temporada de la LNBP Femenil

8 Equipos.

4 Extranjeras como máximo en cada equipo.

8 Juegos de local.

8 Juegos de visita.

64 Juegos de temporada regular.

96 Plazas en promedio para basquetbolistas

13 Canales de transmisión.

4 Patrocinadores globales.

17 Millones de pesos de inversión en promedio cuesta la operación.

