LIV Golf inicia conquista por la TV

La liga árabe va de conquista en conquista. Ha convencido a golfistas del PGA Tour a jugar por sus bolsas de premios millonarias y superiores a las que ofrece la liga estadounidense. Ahora, la LIV Golf quiere tener más audiencia a través de la televisión abierta.

Hasta el momento, sus transmisiones se han realizado en su sitio web, YouTube (sin comerciales), Facebook y DAZN. Desde el lanzamiento de la liga, el CEO Greg Norman ha negociado aún sin contrato con diferentes compañías de transmisión como Disney, Apple, Amazon y también se ha acercado a CBS, NBC y ESPN aunque tengan relación con el PGA Tour. Se ha mencionado que la cadena FOX podría ir con los árabes, una vez que terminó su contrato con la USGA en 2020.

"Los informes recientes sobre los derechos de transmisión han sido incompletos e inexactos. LIV Golf ha superado las expectativas y se mantiene adelantado en numerosos frentes. Como hemos dicho anteriormente, LIV Golf recién está comenzando su proceso y está en conversaciones activas con varias compañías sobre la transmisión de la Liga LIV Golf. Advertimos que nadie debe sacar conclusiones sobre los posibles derechos de transmisión dado que todavía estamos en medio de negociaciones con varios puntos de venta", dijo Jonathan Grella, director de comunicaciones de LIV Golf, en un comunicado proporcionado a Yahoo Sports.

Golfistas como Anirban Lahiri y Joaquin Niemann han adulado el poder de la LIV Golf para atraer audiencia. Se trata de los mejores golfistas de India y Chile, respectivamente. Niemann dijo que siente que los chilenos se han sumado a LIV.

"A todo el mundo en Chile le encanta, y ahora pueden verme más durante la ronda en lugar de como solían hacerlo antes", dijo.

Will Staeger, director de medios de LIV le dijo a The Wall Street Journal a principios de este mes que la liga es "optimista sobre nuestras perspectivas dado nuestro campo de jugadores y la calidad de nuestro producto".

Mientras LIV toma más fuerza, el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, no está dispuesto a coexistir con la competencia.

“Creo que las palabras y las acciones son importantes. Creo que no es práctico (trabajar con LIV Golf) cuando el hecho de que ciertos jugadores han demandado al PGA Tour, su empleador ha demandado al PGA Tour. No ha estado en las cartas y no está en las cartas. Creo que hemos sido bastante consistentes en ese frente”.

Phil Mickelson ha sido el rostro de la controvertida empresa de golf respaldada por Arabia Saudita y ha recibido la mayor cantidad de críticas por su participación en ella. También formó parte de la demanda contra el Tour, aunque él y varios otros pidieron oficialmente ser retirados. Antes de la Presidents Cup, Mickelson estaba presionando para que las dos ligas de golf se unieran de alguna manera.

“El PGA Tour, durante los últimos 20 o 30 años, ha tenido a todos los mejores jugadores del mundo. Ese nunca volverá a ser el caso. LIV Golf llegó para quedarse, y este tipo de discurso divisivo no le hace bien a nadie. La mejor solución es que nos unamos. Creo que el mundo del golf profesional necesita el antiguo producto histórico de la ‘historia del juego’ que ofrece el PGA Tour. Creo que ambos son necesarios para el golf. Ambos son buenos para el juego de golf. La inclusión de LIV Golf en el ecosistema del mundo del golf es necesaria”, dijo Mickelson.

Monahan, sin embargo, ve las cosas de manera muy diferente. Las dos ligas que coexisten, dijo, no tienen sentido y cree que solo el PGA Tour sobrevivirá.

“La respuesta a eso es que han seguido su camino y creo que hemos sido bastante consistentes en que vamos por el nuestro, y no veo que eso suceda. Vamos a continuar evolucionando y haciéndonos más fuertes en cada área única de ese espectro”.

