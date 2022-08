Kyrgios muestra su versión campeona en Washington

Hace un año Nick Kyrgios era otra versión. Desde los temas de salud mental hasta ahora convertirse en un campeón en el ATP Tour. El australiano, que posiblemente está en la temporada más consistente de su carrera, levantó el título del Citi Open en Washington contra el japonés Yoshihito Nishioka.

En la final de individuales por segundo evento consecutivo, después de su gran carrera en Wimbledon, Kyrgios superó a Nishioka por 6-4, 6-3, reclamando el título que obtuvo en Washington en 2019. El australiano no perdió el servicio en el torneo y salvó los 10 puntos de quiebre que enfrentó. Salvó cinco puntos de partido para llegar allí, todos en una epopeya de cuartos de final contra el favorito local Frances Tiafoe, el único de sus seis partidos en D.C. en el que perdió un set.

"Es muy emotivo para mí. Ver dónde estaba el año pasado hasta ahora, es una transformación increíble. Salí con gran energía. Sabía que tenía la experiencia de mi lado hoy. Me encanta esta cancha, he jugado tantos buenos partidos. He estado en algunos lugares realmente oscuros. Hay tantas personas que me han ayudado a llegar allí, pero yo me he demostrado una gran fuerza para continuar, perseverar y superar todos esos momentos y poder seguir jugando y ganando torneos como este".

Kyrgios se derrumbó en el suelo después de su dominante victoria, una vez más campeón ATP Tour tres años después de su último sabor a gloria.

Y no solo en singles, el australiano dejó el Citi Open con dos trofeos al convertirse en el primer hombre en barrer los títulos de individuales y dobles en los 53 años de historia del evento de Washington. El australiano formó equipo con Jack Sock para ganar la corona de dobles, tanto en dos sets como sin perder el servicio en ninguno de los partidos.

"Estoy extremadamente orgulloso de mí y de mi equipo.Fue una semana muy, muy buena. Fue muy reñida. Tuve algunos partidos increíblemente difíciles. Cada práctica fue realmente buena. Traté de ser lo más profesional que pude. Estoy feliz de estar sentado aquí , haciendo historia en el camino".

El jugador de 27 años reforzó su entrenamiento antes del Abierto de Australia para sentar las bases de su temporada de resurgimiento.

"Antes del Abierto de Australia, decidí que realmente quería hacer un buen bloque de entrenamiento, y luego las cosas empezaron a encajar. El resto de mi vida, todo fue realmente bueno. Tuve un gran Abierto de Australia, sentí que en los torneos posteriores me estaba reinventando un poco en la cancha. Fui increíblemente intenso, jugando algunos partidos realmente buenos, obtuve excelentes resultados a principios de año. Jugué una gran temporada en canchas de césped, llegué a un par de semifinales y estaba allí. Siempre estaba llamando a la puerta de un título individual. Lo estaba esperando. Sentí que era uno de los mejores".