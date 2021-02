Durante el período de transición que significó la separación de la Categoría Mayor, con la salida de los equipos de Tec de Monterrey y algunos otros, los Pumas de la UNAM contaron en su cuerpo de QBs con José Luis Canales Rivera, quien recientemente fue nombrado nuevo Head Coach de la Horda del Pedregal.

Con motivo de la Semana de los Pumas C.U. de la UNAM, platicamos con el estratega de los auriazules sobre el equipo y cómo la pandemia ha afectado su debut al frente del equipo.

“Estudié la carrera de Contaduría en la Facultad de Contaduría y Administración, y como coach tengo diferentes certificaciones y he coacheado en todas las categorías. En 2014 fue mi primera certificación, por parte de la American Football Coaches Association (AFCA) en Indianápolis, de ahí he ido a diferentes clínicas en Estados Unidos, una de ellas con el coach Hal Mumme, que es parte del sistema ofensivo que manejamos en Pumas, y la última fue el año pasado, nuevamente por parte de la AFCA, en Tennessee, y de ahí fuimos a otra en Orlando. He coacheado desde Baby hasta liga mayor.

Como nota al calce, mencionamos que Hal Mumme tiene una trayectoria de 44 años en el coacheo, desde high school hasta la XFL, y su pináculo fue un paso de cuatro años por la Universidad de Kentucky (1997-2000), donde en su primer año consiguió que los Wildcats vencieran en el emparrillado a la Universidad de Alabama, algo que no lograban desde 1922, y logró que su QB Tim Couch fuera la primera selección global del draft de la NFL en 1999, para los Browns de Cleveland.

En cuanto a su afición por el deporte de las tackleadas, comparte: “Nació desde chiquito. Comencé a jugar a los 5 años en categoría Baby con el Club Cherokees, donde también jugué todas mis infantiles. En juvenil entro a estudiar a la Prepa-5, y de ahí vengo a jugar con los Tigres del CCH-Sur. Estoy ahí dos años, paso a categoría intermedia y juego mis cinco años de liga mayor con los Pumas, de 2008 a 2012, y todavía tuve dos años más en la Liga Profesional (LFA), con el equipo Mayas”.

Sobre su paso como jugador de liga mayor para la Horda Dorada, nos cuenta: “Fue excelente, no te imaginas. Te cuentan lo que es jugar en Pumas cuando vas llegando, pero la verdad es que yo le debo todo al futbol americano, a la Universidad y a los Pumas. Fue una gran experiencia, algo que te marca de por vida, y en parte de ahí viene nuestro hashtag #PumasLaVida. Es algo que va más allá de los juegos, más allá de entrenar. Es una experiencia de vida que te prepara para los retos que vendrán más adelante”.

A principios de año, le llega de manera sorpresiva la oportunidad de tomar el cargo de Entrenador en Jefe. “Nuestro Head Coach Félix (Buendía) toma la decisión personal de dejar el equipo, y la dirección y nuestras autoridades platican conmigo y me dejan como Head Coach interino. Fue muy corto el período presencial que tuvimos con los jugadores, pues se viene la pandemia, pero desde ese entonces hemos estado trabajando. Tenemos un equipo muy comprometido, y aunque hemos tenido que buscar maneras de entrenar al equipo en línea, hemos mantenido el trabajo con el programa”.

“Antes de ser HC, fui coordinador ofensivo del equipo, y siempre me ha gustado tener un ataque muy vertical, que busque jugadas explosivas. Como HC, quiero que esta característica se traslade a todo el equipo. Quiero una defensiva agresiva, que vaya mucho con las características del puma de ser rápida, agresiva y veloz, y que siempre esté encima de los rivales”.

Sobre su relación con el actual plantel de liga mayor, comenta: “Tengo una relación excelente con los jugadores. Independientemente de que comencé ahorita, ya tenía un proceso previo con la mayoría de ellos. Desde 2013 estoy en el staff de liga mayor. A algunos de nuestros jugadores incluso los dirigí en categorías infantiles. El Capitán Alejandro Prado ha efectuado una gran labor en cuanto a liderazgo con el equipo, y pese a que no podemos tener un equipo que trabaje presencialmente, sí somos un equipo unido y trabajando para lo que venga en 2021”.

“La pandemia ha sido algo totalmente nuevo para nosotros. Es complicado hablarle a una computadora o a un celular, no tener la interacción directa con los chavos, saber cómo se sienten. Ha sido un gran reto estar conectados y que los jugadores se puedan sentir en competencia y mantengan la motivación”.

“Siempre hemos sido un equipo competitivo, que siempre está peleando por campeonatos, pero vamos más allá de ganar y perder. Queremos ser un equipo verdaderamente institucional, disciplinado, poder mejorar nuestra matrícula académica, y que podamos permear nuestra influencia a otras áreas, como el aspecto social, vinculación con los alumnos y con las facultades, que el equipo esté más cerca de su comunidad. En lo deportivo tenemos excelentes muchachos, muy bien preparados y que siempre han sido pioneros en el futbol americano nacional”.

“Nuestros jugadores tienen presencia en múltiples facultades, pero creo que la vinculación con la comunidad universitaria se mantiene como una gran área de oportunidad. Hay muchas estrategias que podemos implementar para reforzar el vínculo entre el equipo y la comunidad universitaria”.

Sobre sus metas a corto, mediano y largo plazo, Canales puntualiza: “A corto plazo, mi meta es que el equipo continúe sano, que ellos y sus familiares se mantengan en casa y logren superar la situación que estamos viviendo, mantenernos unidos; a mediano plazo, regresar a los campos; y a largo plazo, tener un equipo institucional y disciplinado, donde la cereza del pastel sean los campeonatos”.

En cuanto a cuál le gustaría que fuera su legado para con el equipo azul y oro, nos dice. “Voy a citar a un coach que le preguntaron qué tal era su equipo, y él contestó ‘Pregúntamelo de nuevo en 10 años, cuando veamos el tipo de chavos que tenemos’. Me gustaría poder voltear hacia atrás, y ver que mis exjugadores sean profesionistas destacados y excelentes padres de familia, tal y como ya los tenemos. En las reuniones de la Hermandad Puma es un gran gusto ver a muchos profesionistas muy destacados, y me gustaría poder empujar un poco para ayudar a nuestros jugadores a alcanzar esa formación”.

“Los Pumas contamos con una gran afición. Semana a semana nuestro palomar luce casi lleno, pero creo que podemos mejorar mucho la promoción, esta cercanía con las facultades y toda la comunidad universitaria. Los Pumas son como mágicos, una vez que los conoces te enamoras de ellos, y con eso, seguramente tendríamos a nuestros seguidores en las tribunas semana a semana”.

“Gusto mucho del futbol soccer, del básquetbol, del béisbol, desde chiquito, pero desde los 5 años jugué futbol americano, y es un deporte muy absorbente, para el cual te preparas el año entero, así que mis descansos eran para dedicarme a la escuela, pero en general me gustan todos los deportes”.

Al hablarnos de sus ídolos deportivos, menciona: “Ha ido evolucionando con el paso del tiempo. Siendo QB desde pequeño, y aficionado de los Vaqueros de Dallas, admiré mucho a Troy Aikman, Tony Romo, y en este momento Dak Prescott. Han sido interesantes sus historias de vida, de cómo han progresado hasta llegar a donde están. Ahora, como coach, hay entrenadores que admiro mucho, como Dabo Swinney y Nick Saban”.

“Agradezco a la afición por seguir el futbol americano nacional. Les pido que se mantengan seguros en casa, que se cuiden mucho, y entre más sea así más pronto podremos salir de esto. Vienen grandes cosas para ONEFA, para los equipos y para todo el futbol americano nacional”, finaliza.

ONEFA / Salvador Larios Pérez