Por primera vez en su historia, Italia se ha quedado sin participar en dos Mundiales de forma consecutiva. El equipo azzurro, que ostenta el título como vigente campeón de Europa, dio la sorpresa más grande dentro de la reactivación de las eliminatorias alrededor del planeta al caer en casa por 0-1 ante Macedonia del Norte y perder todas sus posibilidades de llegar a Qatar 2022.

Las eliminatorias volvieron a partir del jueves, en una jornada que concluirá el próximo 30 de marzo y en la que participan las seis confederaciones. Una de las series con mayor expectativa era la de Europa (UEFA), pues se jugaron cuatro partidos de eliminación directa en los que selecciones de gran envergadura, como Italia y Portugal, se jugaban la permanencia en la búsqueda del boleto a Qatar.

Italia partía como amplio favorito ante Macedonia del Norte, jugando como local (decidieron llevar el partido a Palermo) y ante el regreso del 100% para un estadio italiano. Además, sus credenciales como cuatro veces campeón del mundo y actual monarca de la Eurocopa, así como la sed de revancha tras haber quedado fuera del Mundial de Rusia 2018, hacían suponer que el combinado azzurro definiría la serie sin mayores problemas, pero fue todo lo contrario.

Aunque el equipo comandado por Roberto Mancini dominó el juego con un 66% de posesión y 32 remates por solo cuatro en contra, careció de efectividad y no pudo perforar la portería de Stole Dimitrievski. Por el contrario, uno de esos cuatro tiros que hizo Macedonia de manera esporádica sí terminó dentro de la red de Gianluigi Donnarumma: un derechazo desde fuera del área, obra de Aleksandar Trajkovski al minuto 92, que dejó sin margen de reacción a los italianos.

De esta forma, Italia sumará al menos 12 años sin participar en una Copa del Mundo, ya que su última actuación fue en Brasil 2014, donde decepcionaron al no poder rebasar la fase de grupos. Rumbo a Rusia 2018 perdieron el repechaje contra Suecia y ahora, en el nuevo formato eliminatorio de UEFA, que exige dos victorias para avanzar a Qatar, se quedaron a la mitad del camino al perder contra Macedonia. Antes de estos descalabros, Italia solamente no había calificado al Mundial de Suecia 1958 y por decisión propia no había participado en Uruguay 1930, las cuales eran sus únicas dos ausencias.

Por su parte, Macedonia del Norte enfrentará a Portugal, que derrotó a Turquía 3-1, por el boleto a Qatar en la ronda final de la UEFA que se celebrará el 29 de marzo. Ese mismo día también Suecia (que dejó fuera a República Checa por 1-0) buscará el pase ante Polonia, mientras que Gales, que superó a Austria (2-1) en la jornada del jueves tendrá que esperar para conocer a su último rival, que saldrá de la serie pospuesta para junio entre Escocia y Ucrania.

Es decir, aunque dos de las últimas tres plazas europeas para el Mundial se conocerán el martes (la tercera está pendiente hasta junio), desde el jueves se acabaron todas las aspiraciones para Italia, Turquía, República Checa y Austria, este último, el equipo de David Alaba, defensa del Real Madrid y multicampeón con Bayern Múnich.

En otros continentes sí hubo definición de boletos directos a Qatar. Los primeros en clasificar en la jornada del jueves fueron Japón y Arabia Saudita, dejando a Australia con únicamente posibilidades a través del repechaje. Los japoneses hilaron su séptima clasificación consecutiva (no faltan desde Francia 1998), mientras que los saudíes tuvieron un segundo pase seguido después de haber asistido a Rusia 2018 (se ausentaron de Brasil 2014 y Sudáfrica 2010).

Japón y Arabia Saudita se unen a Irán y Corea del Sur como las plazas asiáticas directas a Qatar, mientras que el quinto tiene derecho a un repechaje contra el quinto clasificado de Sudamérica; por ahora, Australia espera rival entre Emiratos Árabes Unidos, Irak y Líbano para luchar por esa repesca intercontinental.

Justamente en Sudamérica también se definieron las cuatro plazas directas a Qatar. Brasil y Argentina ya habían logrado el pase a finales de 2021, pero en la jornada del jueves se unieron Ecuador y Uruguay, pues a falta de una jornada ya es imposible que alguien los rebase en puntos. La clave para la clasificación de ambas selecciones fue la victoria de Uruguay sobre Perú (1-0), ya que eso dejó a los peruanos, que eran los más cercanos perseguidores, cuatro unidades debajo de uruguayos y ecuatorianos cuando ya solo hay tres puntos en disputa. Con ello, no importó que Ecuador fue goleado 3-1 por Paraguay.

Ahora solo queda en incertidumbre el quinto puesto de Sudamérica, que da acceso al repechaje intercontinental contra Asia. Perú, Colombia y Chile son los que buscarán ese medio boleto en la última jornada del martes a través de los siguientes partidos: Perú recibirá a Paraguay, Chile a Uruguay y Colombia va como visitante ante Venezuela.

Concacaf también tenía oportunidades de amarrar al menos dos plazas a Qatar en la jornada del jueves, pero los resultados no fueron los esperados. Canadá perdió su invicto de 11 partidos y cayó 1-0 en su visita a Costa Rica, por lo que también perdió la posibilidad de asegurar su regreso a una Copa del Mundo después de la única edición que han disputado en 1986. A los canadienses les bastaba un empate en territorio tico para lograr el boleto, pero ahora tendrán que esperar a celebrar el domingo si derrotan a Jamaica en casa.

Por su parte, México y Estados Unidos empataron a cero en el estadio Azteca y con ello ambos perdieron la opción de lograr el boleto directo, que de todas formas no se hubiera logrado porque necesitaban que Costa Rica y Panamá no sumaran. Los panameños empataron en casa (1-1) ante Honduras y cayeron al quinto lugar del Octagonal de la región, mientras que Costa Rica ascendió al cuarto y, por el momento, tendría asegurado el repechaje contra Oceanía. Hasta el momento, nadie tiene boleto asegurado en Concacaf y la lucha se redujo a cinco selecciones: Canadá, Estados Unidos, México, Costa Rica y Panamá. La penúltima fecha de esta región se jugará el domingo.

Respecto al resto del mundo, este viernes inicia la eliminatoria final en África, en la que 10 equipos van a cruce directo por cinco boletos; las vueltas se jugarán el martes y destacan las series entre Senegal y Egipto así como el Nigeria contra Ghana. En cuanto a Oceanía, el domingo se disputarán las semifinales y el miércoles la final para definir el medio boleto de este continente, que buscará el pase a Qatar en una repesca internacional contra Concacaf. Los duelos de semifinales son Nueva Zelanda contra Tahití y Papúa Nueva Guinea contra Islas Salomón.