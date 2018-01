Cuando el quarterback Marcus Mariota corre, los Titans suelen sonreír, porque su ataque da señales de vida. Será el debut de Mariota en postemporada.

Este sábado inician los duelos de comodines de la Conferencia Americana y los Titans abrirán la postemporada cuando visiten a Kansas City (10-6). Mariota realizó 10 acarreos, la mayor cantidad de su vida, para aportar su cifra más destacada de la campaña, con 60 yardas, en el duelo que los Titans ganaron el domingo por 15-10 a los Jaguars. Así, Tennessee aseguró un boleto de postemporada, algo que no conseguía desde el 2008.

“Sabemos que él es capaz de hacer eso y, cuando lo hace, ayuda quizás en 80% a nuestra ofensiva. Odio decir esto, pero si él no puede hacer esto o no está en una situación que se lo permita, no somos la ofensiva que intentamos ser”, comentó el coordinador ofensivo de Tennessee, Terry Robiskie.

Mariota muestra su mejor condición desde que una fractura en la pierna derecha puso fin de manera anticipada a su campaña en el 2016.

“Es el viejo Marcus, el que era antes de la lesión”, consideró Jurrell Casey, integrante de la línea defensiva.

El entrenador de los Titans, Mike Mularkey necesita que su quarterback, ganador del Trofeo Heisman en el 2014, siga corriendo el sábado.

Mientras que en el segundo duelo del sábado, Atlanta Falcons se encuentra en Los Ángeles para enfrentar a los Rams. Los visitantes tendrán en sus filas al corredor Devonta Freeman, quien recibió el alta médica luego de quedar marginado en la Semana 17 por una lesión en la rodilla.

“Siempre me sentí bien. En la NFL, sales golpeado algunas veces. Sólo debes intentar y encontrar una manera de estar sano, mantenerte sano”, señaló el corredor.

Freeman lideró a los con 865 yardas terrestres en 196 acarreos esta temporada y empató con el reserva Tevin Coleman en el liderato del equipo con ocho touchdowns totales. Ambos corredores podrían ser utilizados en el ataque aéreo el sábado contra la agresiva defensiva de los Rams, encabezada por Aaron Donald.

Por los Rams, el entrenador Sean McVay de 31 años hace un equipo fuerte al ataque que le dará a ciudad su primer juego de postemporada en casa en 24 años en el Coliseum de Los Ángeles. Los Rams (11-5) que ganaron la NFC Oeste, lucharán contra la defensiva de los Falcons, que es una máquina de receptores dotados de alto puntaje y tienen a un joven quarterback 23 años de edad.

El domingo, Buffalo es uno de los clasificados a playoffs y enfrentará a Jacksonville, campeón de la División Sur de la Conferencia Americana. El corredor LeSean McCoy sigue en duda para el partido. Una lesión en el tobillo derecho obligó al jugador a salir en la segunda mitad del duelo que se realizó en Miami, lo que prendió las alarmas en Buffalo.

Bills jugará su primer partido de postemporada en 18 años, y el coach Sean McDermott aún desconoce si uno de sus hombres más importantes podrá ver acción. Mientras que han pasado 10 años desde que los Jaguars aparecieron en los playoffs, lo que también coincide con la última vez que tuvieron un récord ganador y su defensa ha sido dominante durante gran parte de la temporada.

El dueño de los Jacksonville Jaguars, Shad Khan, confirma en esta instancia, que fue un acierto traer al entrenador en jefe Tom Coughlin.

“Tom ha sido un entrenador muy exitoso. Sin duda, creo que resultó mejor de lo que probablemente hubiera pensado. Y realmente el mérito es de él. Puedo decirte que nunca pidió el roster de 53 jugadores. Fue idea mía”, dijo Khan desde su suite con vista al terreno del EverBank Field.

En el New Orleans’ Mercedes-Benz Superdome, Carolina Panthers enfrentará a los Saints en duelo de la NFC. El jugador de los Panthers Devin Funchess aún no ha entrenado esta semana debido a una lesión en el hombro.

El quarterback Cam Newton lideró a los Panthers en yardas por tierra en siete de sus 16 juegos, terminando con 754 yardas en el suelo. Los Saints (11-5) se han reinventado como un equipo de carrera versátil, con Mark Ingram y el novato Alvin Kamara liderando el camino. Los Saints ya vencieron a los Panthers dos veces para acercarse al título de la NFC Sur.