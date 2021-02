Juan Manuel comenzó a jugar FBA a la edad de 10 años cuando un amigo suyo lo invitó a participar en la recién creada liga infantil en la ciudad de Monterrey. El organizador de la liga tuvo que ir con sus papás varias veces para obtener el permiso para jugar y finalmente los convenció. Jugó desde 1968 hasta 1980, cuando terminó su elegibilidad en liga mayor de los Auténticos Tigres. Presume que sus papás nunca se perdieron ninguno de sus partidos. “El FBA es algo que me funcionó mucho y en lo que creo, por lo mismo es que mis hijos también lo jugaron” comentó.

El récord insuperable

La inevitable pregunta llegó para que el Dr. Bladé nos contara sobre aquella gloriosa noche de noviembre de 1977 en que los Auténticos Tigres de la UANL vencieron a las Águilas Blancas del Politécnico con un marcador de 66-0, siendo campeones únicos e invictos. Nombrado el “half de oro” gracias a su gran hazaña que batió récord al correr más de 400 yardas y anotar en cinco ocasiones, asegura que fue una gran satisfacción. “En el 77 tuvimos ese juego contra el Politécnico y las cosas se dieron de forma tal que afortunadamente a mí me fue muy bien. La verdad uno no ve la magnitud de lo que hizo hasta que van pasando los años”. Pasó mucho tiempo antes de que los Tigres volvieran a obtener un campeonato a nivel nacional, lo cual sucedió en el año 2010.

Respecto al gran acontecimiento Juan Manuel Bladé destacó que el campeonato de 1977 “llegó a tener un significado muy grande para Nuevo León y para la Universidad”; y que los récords son cada vez más difíciles de romper o de obtener porque ahora se juega menos de forma terrestre y más de forma aérea, los equipos se preparan mejor físicamente y los coaches entrenan tiempo completo. Destacó que antes los coaches tenían un trabajo y en su tiempo libre entrenaban y que ahora al FBA cada vez lo profesionalizan más y le dedican más tiempo a la preparación física y a la preparación táctica.

Como ya es bien sabido, previo a que iniciara este partido que dio la inminente victoria a los Auténticos Tigres, sucedió un hecho que afectaría la evolución de los equipos regiomontanos de FBA. Un tiroteo en las gradas cuyo saldo resultó ser de una persona fallecida y otra lesionada ocurrió instantes antes de que comenzara el juego. Debido a la gravedad de lo sucedido los equipos del TEC de Monterrey en 1978 y la UANL en 1979 se retiraron de la ONEFA, lo cual, de acuerdo con el Dr. Bladé, afectó mucho en el nivel de juego de los equipos porque regresaron hasta el año de 1991. Mientras estuvieron fuera sólo tuvieron partidos amistosos en el Valle de Texas y uno que otro con equipos de la UNAM o del Instituto Nacional del Deporte.

¿Cómo fue volver con los Auténticos Tigres?

Bladé dejó de jugar FBA en el año 1980, cuando se terminó su elegibilidad, que en esos tiempos se manejaba hasta los 22 años como máximo. Regresó como espectador cuando sus hijos comenzaron a jugar, pero también como entrenador de equipos de la liga intermedia y la intramuros de la UANL. Recuerda que una tarde dominical se encontró al entonces recién nombrado rector de la universidad en un parque y éste lo citó para proponerle que se integrara como entrenador de los Tigres, pero el Dr. Bladé tenía compromisos con su consultorio odontológico y su docencia en la Facultad de Odontología, y no podía estar de tiempo completo entrenando con el equipo. Fue entonces que empezó como vínculo entre el equipo y la rectoría. Con el tiempo lo invitaron como representante de la UANL y empezó a viajar todas las semanas a CDMX para las juntas en la ONEFA. Posteriormente es nombrado vicepresidente y actualmente presidente de dicha organización.

Un periodo desperdiciado

A partir de febrero del 2019 se convirtió en el presidente de la ONEFA. “Prácticamente el año 2020 se nos fue en puras juntas porque con la pandemia no tuvimos oportunidad de jugar FBA” comentó un tanto decepcionado.

Resaltó que el próximo 22 de febrero tendrán una reunión para revisar la posible cancelación de la temporada del primer semestre de 2021, ya que al tratarse de instituciones educativas es muy complicado tanto para la Organización, como para los entrenadores y las escuelas permitir entrenamientos cuando no hay clases en los planteles. “No es algo posible dadas las circunstancias causadas por el Covid”. Comentó que van a ver la posibilidad de aplazar la temporada del primer semestre para no llegar a cancelarla, pero lo ve con reserva porque los contagios no disminuyen y las circunstancias todavía no son buenas para tener un panorama más optimista. Para el segundo semestre mucho depende de cómo vayan reduciéndose los contagios. En el caso de la UANL, al igual que en el resto de las instituciones académicas del país, no se regresará a clases hasta que el semáforo epidemiológico esté en color verde. Si se llegasen a cancelar las actividades del primer semestre de 2021, las actividades de año y medio de su mandato como presidente de la ONEFA quedarían prácticamente en blanco gracias a la pandemia.

Uno de los objetivos de lanzarse por la presidencia era volver a reunir al FBA estudiantil lo cual, según nos dijo, empezó a funcionar muy bien a principios del 2020 pero la pandemia no los ha dejado jugar.

El episodio con las Águilas Blancas

Al poco tiempo de haber iniciado la presidencia en la ONEFA el Dr. Bladé tuvo que afrontar una situación delicada a causa de las acciones de un jugador de la liga intermedia de las Águilas Blancas del Politécnico por falsificación de documentos. Respecto a la situación mencionó que fue complicado para la organización a nivel interno, pero que tras una investigación se determinó que el jugador en cuestión sí incurrió en deshonestidad. La ONEFA se apegó al reglamento y tomaron la decisión de dejar fuera al jugador y descalificar de la temporada al equipo de Águilas Blancas. En cuanto a la relación con el Politécnico reconoció que en el momento en que ocurrieron los hechos hubo diferencias con la institución a nivel deportivo y a nivel legal, pero a pesar de lo ocurrido la relación entre el Poli y la ONEFA es muy buena. Incluso la vicepresidencia la ocupa el IPN. “Nunca tuvimos un problema como para distanciarnos y en la mesa directiva de la ONEFA nunca hubo divisiones. Tengo una muy buena relación dentro del Politécnico. Gracias a eso salimos fortalecidos”.

En opinión del Dr. Bladé en México hace falta mucha cooperación por parte de las instituciones académicas para fomentar el apoyo (y la inversión) para profesionalizar al FBA estudiantil, ya que no existen patrocinios que generen ingresos para apoyar a los equipos y considera que sí es necesario tener más apertura al respecto, sobre todo en cuestiones de transmisión de los partidos por televisión: “Nosotros desgraciadamente no hemos sabido explotar el producto de ONEFA dentro de las televisoras y por lo tanto no generamos dinero a causa de los permisos de transmisión”.

Asimismo considera que el FBA como deporte estudiantil a nivel liga mayor está sub explotado. Los programas de FBA deberían ser autosuficientes, es decir, que las instituciones no tuvieran que invertir para sacar adelante la temporada. Le gustaría que las instituciones entiendan que no van a gastar en la ONEFA, sino que van a invertir en algo que les va a funcionar a largo plazo. “Nos falta dar en el clavo con las televisoras y patrocinios que pudieran interesarse en invertir en el FBA estudiantil”.

Finalmente, Juan Manuel Bladé aconseja realizar cualquier deporte, sobre todo en esta era tecnológica en la que los dispositivos inteligentes han separado mucho a los niños y jóvenes de la práctica deportiva.

Tanya Peláez Ramírez / ONEFA