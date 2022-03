Ser aficionado al futbol mexicano y asistir a un partido contempla ahora un requisito: revelar datos personales y dejar imagen del rostro. De fondo, la intención de construir una base de datos de las personas que compran un boleto, responde a la necesidad de parar la violencia en los estadios; pero la forma de implementación puede generar más problemas.

La violencia desatada al interior del estadio Corregidora en Querétaro, obligó a la Liga MX a acelerar el paso en su plan de credencializar a los aficionados, pues además de las riñas, la reventa ha sido otra batalla. El tiempo apremia y se une al sistema de recabación de datos que ya hizo la Federación Mexicana de Futbol (Femexfut) a finales de enero, para los partidos de la Selección Mexicana en el Estadio Azteca. Claro, el motivo es diferente: detectar a las personas del grito homofóbico, que se ha traducido en sanciones, multas y advertencia de que la FIFA pueda quitarle puntos al Tricolor.

La Liga MX y Femexfut hablan de sus objetivos al crear una gran base de datos del fan mexicano, con fines del Fan ID, la credencialización y sistemas de reconocimiento facial, pero es necesario detenerse en cómo se hace el tratamiento de la información y que esté a la luz de las autoridades que velan por la aplicación de la ley que protege los datos personales.

“La máxima autoridad administrativa en la protección de datos personales para el sector público a nivel federal y para el sector privado es el INAI. Hemos visto con atención y con legítima preocupación el proyecto que la Femexfut y la Liga MX plantean al respecto. Entendemos las razones de pretender hacer un padrón de aficionados constantes o permanentes. El problema son los cómo y en esto la Femexfut, que ya lo hizo, debería de acercarse al INAI para conseguir una orientación integral del proyecto, creo que es muy pronto que ahora se haya sumado la Liga MX y será en el territorio nacional”, explica a El Economista, el Comisionado presidente del INAI, Francisco Javier Acuña.

El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) vela también por sus objetivos: “La protección de datos personales es un derecho humano, reconocido en el artículo 16 de la Constitución, que otorga el poder a toda persona física para que sus datos personales sean tratados de manera lícita y leal, a fin de garantizar su privacidad y derecho a la autodeterminación informativa, es decir, a decidir quién puede tratar sus datos personales y para qué fines”.

El futbol mexicano pretende la centralización de datos de fans, que serán procesados y resguardados por los sistemas de tecnología de la Femexfut.

_ ¿Garantía de un estadio seguro?

“Estamos hablando de un protocolo (Manual General de Seguridad Estadio Seguro) que se tiene que reforzar. De verdad, con sustancia, lo que necesitamos es saber quiénes son los fans. Con esta nueva norma, tenemos la capacidad de no dejar entrar al estadio y quien entre, ya sabe cómo comportarse porque si no lo hace, no va a poder adquirir boletos en el futuro”, responde a este diario el presidente de la Liga MX, Mikel Arriola.

_ ¿Garantía de que no habrá una intromisión cibernética?

“Afortunadamente, el desarrollo de la tecnología es de la Femexfut, probada, y la vamos a utilizar de la mano de gente de sistemas de la Liga MX y de sistemas de los clubes, para implementar el control de identificación. Día a día guardamos mucha información de transacciones y jugadores del país. Guardamos información de los clubes, propietarios, y en ese sentido la información de los fans será guardada con la misma importancia, relevancia y seguridad que operamos normalmente. Es un reto, pues instituciones financieras de otra índole han sufrido afectaciones, no estamos exentos a que el día de mañana pueda haber algún tipo de agresión a nivel de sistemas”, contesta enseguida, Yon de Luisa, titular de la Femexfut.

