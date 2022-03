Luego de haber quedado fuera de los ocho mejores del torneo en seis de las últimas nueve temporadas completas del futbol mexicano, Pachuca ha vuelto a los primeros planos y busca la perfección de la mano del director técnico uruguayo Guillermo Almada. El estratega de 52 años tiene un 83.3% de efectividad al frente de los Tuzos, producto de ocho victorias, un empate, una derrota y aún tiene un partido pendiente, lo que también le ha permitido marchar como líder en tres jornadas del actual Clausura 2022.

“Hay que mantener los pies sobre la tierra, seguir trabajando en las cosas que tenemos que mejorar. Pero el mérito de la posición es pura y exclusivamente de ellos (los jugadores). Han hecho un gran esfuerzo y aquí está la recompensa, aunque no hemos logrado nada, queda muchísimo campeonato”, dijo el estratega cuando el equipo se colocó como líder del torneo por primera vez en la jornada ocho.

Almada salió de forma inesperada del Club Santos en noviembre de 2021, equipo con el que alcanzó un 53% de efectividad a lo largo de sus cinco campañas, pero sólo unas horas duró sin trabajo, pues pronto las ofertas comenzaron a llegar; para ser exactos, 48 horas después de su salida de la Comarca el Pachuca oficializó su contratación.

¿Por qué para el Pachuca hacía sentido contratar a Almada?

Porque “es un entrenador que supo trabajar con jóvenes, lo demostró en Santos, y porque es un entrenador que conoce la Liga MX”, opinó Rubén Sainz, periodista de TUDN. Antes de Almada, Martín Palermo (Argentina) y Paulo Pezzolano (Uruguay) vivieron su primera experiencia como entrenadores en la Liga MX sin mucho éxito en el conjunto hidalguense. Pero lo primero es clave, pues durante su estadía en Santos, Almada jugó con una de las dos plantillas más jóvenes durante los cinco torneos en los que estuvo en la institución, la cual promediaba menos de 25 años, avanzando en dos ocasiones hasta los cuartos de final y en una al subcampeonato.

Esta temporada, Pachuca tiene a la sexta plantilla más joven del torneo con 26.3 años de edad promedio y es conocida por buscar dar oportunidades a su cantera, de la que han salido jugadores como Hirving Lozano, Héctor Herrera y Erick Gutiérrez. Esta temporada el técnico uruguayo ha debutado al lateral izquierdo Daniel Aceves (20 años), al delantero Illian Hernández (21) y al defensa José Castillo (20); además ha dado continuidad a jóvenes como al defensa Kevin Álvarez (23) y al mediocampista Erick Sánchez (22).

“Creo que con Santos hay al menos cinco o seis ejemplos claros de futbolistas que se consolidaron con él, no necesariamente de la cantera pero sí jóvenes como Alan Cervantes, Omar Campos, David Andrade, Daniel “El mudo” Aguirre y Santiago Muñoz (...) y ahora con Pachuca se ha visto con el lateral izquierdo, el joven Aceves, que desde que llegó es titular (..) Con Almada, Kevin Álvarez está agarrando un juegazo a pesar de que tampoco lo debutó y también le ha dado confianza a un par de canteranos más como Erick Sánchez”, dijo Sainz.

En lo que va de la temporada, entre los únicos tres jugadores del Pachuca que han participado el 100% de los minutos de juego está Kevin Álvarez, acompañando al medio Luis Chávez (26 años) y al veterano portero Oscar Ustari (35 años). Los siguientes jugadores de mayor cantidad de minutos disputados han sido Nicolás Ibáñez (27), Daniel Cabral (36), Víctor Guzmán (27), Miguel Tapias (25) y Erick Sánchez.

Por el contrario, entre los jugadores jóvenes que han ido perdiendo minutos están Bryan González (18), que tiene 24.8% de minutos de juego y Roberto de la Rosa (22) con menos del 11%.

¿Qué cambios introdujo Guillermo Almada en el Pachuca?

“Cambió la confianza en ciertos jugadores a los que Pezzolano no les estaba mostrando el camino correcto para explotar sus cualidades, por ejemplo, a Kevin Álvarez. Aunque con Pezzolano ya venía mostrando mejoría y que era un jugador con muchas cualidades, hubo momentos donde como cualquier joven cometió errores y terminó yendo a la banca, también muchas veces lo colocó como lateral izquierdo aunque él maneja muy bien los dos perfiles, me parece que no le ayudó a consolidarse como ahora con Almada por la banda derecha”, señaló el periodista de TUDN.

En cuestiones tácticas, explicó, su estilo de juego se mantiene ofensivo a pesar de llevar la ventaja en el marcador, “es un equipo que sabe que probablemente su mayor cualidad a pesar de que tienen orden defensivo es atacar y defenderse con la pelota”. Sainz añadió que a diferencia de Pezzolano, Guillermo Almada tiene un sistema más flexible en el que “ataca por las bandas, por el centro y que además tiene un 11 base, pues muy rara vez le llega a mover a su alineación inicial”, lo que le ha ayudado al Pachuca a que entiendan y apliquen el sistema de juego que busca el entrenador.

Ficha técnica

Guillermo Almada

Edad: 52 años

Nacionalidad: Uruguay

Campeonatos de Primera División: 1 (Barcelona de Ecuador)

Tiempo activo como entrenador: 2.48 años

Formación preferida: 4-2-3-1

Efectividad en Pachuca: 83.3%

Pachuca en el CL 2022

Puesto: 1ro (a la J11)

Puntos: 25

Goles a favor: 21

Goles en contra: 8

Ofensiva: 2da mejor

Defensiva: 1ra

Máximo goleador: Nicolás Ibáñez (7)

Más asistencias: Víctor Guzmán (3)