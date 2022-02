Electricidad y velocidad han encontrado uno de sus hogares favoritos en México. El campeonato de la Fórmula E disputará su tercer Grand Prix de 2022 en la Ciudad de México el 12 de febrero, confirmando así la séptima ocasión que el país recibe a esta competencia desde que nació en 2015.

La ocasión de este año es especial porque marca el retorno a la Ciudad de México, luego de que la edición 2021 se disputará en el circuito Miguel E. Abed, en Puebla. Anteriormente se disputó en circuitos callejeros del centro de la capital, pero ahora será en el Autódromo Hermanos Rodríguez, donde también se celebran las carreras de Fórmula 1.

"México tiene que ser una de las carreras icónicas del calendario. En este momento tenemos Londres, Nueva York, Riad y la Ciudad de México en el Autódromo Hermanos Rodríguez es una pista icónica. Tenemos que estar ahí todos los años”, mencionó Jamie Reigle, director ejecutivo de la Fórmula E, al diario Récord.

Solo dos países han recibido al menos un circuito durante las siete temporadas que tiene de existencia el campeonato: Alemania y México. Los teutones lo han hecho una vez en su pista callejera y seis más en su aeropuerto; después vienen Marruecos y Mónaco con cinco veces como sede.

En la primera edición mexicana, celebrada en 2016, se dieron cita cerca de 30,000 espectadores, mientras que la expectativa de la organización para 2022 es de 40,000.

La carrera principal se llevará a cabo el 12 de febrero a las 16:00 horas del centro de México y entre las medidas que tomará la organización para evitar la propagación del Covid-19 se encuentra el uso de mascarillas para todos los asistentes y aplicar el uso del cashless para el menor contacto posible con dinero físico, además de un sistema fast pass en el boletaje para que el ingreso al inmueble sea más rápido y seguro.

Se trata de la tercera fecha del campeonato luego de las dos celebradas en Riad, Arabia Saudita, el 28 y 29 de enero, respectivamente. Hasta el momento, el líder en puntos es el suizo Edoardo Mortara, de la escudería ROKit Venturi Racing, con 33 unidades, seguido del vigente campeón, el neerlandés Nyck De Vries, de la escudería Mercedes, con 29; el tercer lugar también es para Mercedes con el piloto belga Stoffel Vandoorne (28 puntos).

A diferencia de la Fórmula 1, la Fórmula E cuenta con 11 escuderías y dos pilotos por cada una, por lo que en la parrilla saltan 22 conductores. El vencedor se lleva 25 puntos, seguido de 18 y 15 para el segundo y tercer lugar. La temporada tiene un total de 16 circuitos y en esta ocasión visitará 10 países de tres continentes (América, Europa y Asia).

Uno de los pilotos con mayor foco para la actual temporada de Fórmula E es el italiano Antonio Giovinazzi, quien apenas el año pasado estuvo compitiendo para la escudería Alfa Romeo en la Fórmula 1. Giovinazzi se ha sentido sorprendido por la competitividad en el circuito de autos eléctricos y no ha podido sumar puntos en sus dos primeras carreras.

“Tengo que aprender muchas cosas muy deprisa, pero sabía que sería así y estamos para eso. Hoy ya me he sentido mejor en el coche y con más kilometraje será aún mejor. Es una conducción totalmente distinta a otras, no se parece en nada a los GT, LMP2 o Fórmula 1. Es especialmente complicado en frenada, se me hizo difícil amoldarme en este aspecto. Tampoco hay downforce, no hay ruido, todo es distinto”, dijo el italiano durante sus primeras pruebas a finales de 2021.

Los ganadores de las carreras en México han sido los siguientes: el brasileño Lucas Di Grassi (Audi) en 2016, 2017, 2019 y 2021; el alemán Daniel Abt (Audi) en 2018; y el australiano Mitch Evans (Panasonic Jaguar) en 2020.

