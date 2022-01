Con doblete de Rogério de Oliveira y goles de Diogo de Oliveira, del debutante Jorge Ruvalcaba y de Higor Meritão, Pumas venció 5-0 al Toluca en la presentación de los equipos en el torneo Grita México Clausura 2022.

Los conjuntos iniciaron su actividad un día después de lo planeado debido a los contagios que aquejaron al plantel de los Diablos. Fuera de su horario habitual, el exterior del Estadio Olímpico Universitario se sentía solitario, los elementos de seguridad se redujeron e incluso los revendedores sufrieron el reacomodo del partido obligados a vender los boletos más baratos. La asistencia oficial fue de 8,493 personas.

En este encuentro el director técnico Ignacio Ambriz se estrenó en el banquillo del Toluca después de un semestre dirigiendo en el viejo continente al SD Huesca español. Envió a Gustavo Gutiérrez a la portería y Alexis Canelo fungió como capitán. En el banquillo quedaron jugadores como Leonardo Fernández, uno de los refuerzos proveniente de Tigres; Haret Ortega, Luis García y Michael Estrada.

El arribo del estratega mexicano ilusionó a la afición escarlata por un curriculum que incluye 140 triunfos, 85 empates, 100 descalabros, un campeonato de la Liga MX, uno de Copa y uno de la Liga Campeones de la Concacaf. Pero su debut al frente del Toluca dejó un amargo sabor de boca, pues el conjunto universitario, que llegó sin refuerzos, dominó el encuentro. El plantel de Andrés Lillini registró en la primera mitad cuatro veces más remates (12) que el Toluca(3), seis con dirección al arco. Los Diablos, a su vez, no generaron tiros francos al marco de Alfredo Talavera tras los primeros 45 minutos.

Los Pumas no pudieron contar con su goleador de las últimas temporadas, Juan Ignacio Dinenno, por acumulación de tarjetas pero el equipo fue capaz de suplir la baja. Con asistencia de Alan Mozo, uno de los jugadores determinantes en el paso de Pumas por la Liguilla pasada, el Brasileño Rogério de Oliveira se encargó de anotar el primer gol del partido al minuto 30, después de que el equipo había amenazado constantemente la portería.

Si bien, Pumas sufrió de falta de goles durante el torneo pasado, en la segunda mitad del partido se destapó con cuatro tantos. Marco García se desmarcó para recibir el balón y lo condujo hasta la portería, donde una vez que captó la atención del guardameta y defensas, asistió al Brasileño Diogo de Oliveira.

Rogério de Oliveira se lució con un gol de chilena para registrar un doblete. Al minuto 67 entró de cambio con el número 198 Jorge Ruvalcaba, que hizo su debut en primera división y segundos más tarde, el canterano también contribuyó a la oleada de goles. Higor Meritão cerró la presentación dorada de Pumas con el quinto gol de la noche.

"(Pumas) Fue muy superior a nosotros. No supimos contrarrestar esa buena dinámica que siempre tienen. El resultado fue muy escandaloso, ellos tuvieron muchas ocasiones de gol. No estuvimos bien. Apenas tengo un mes trabajando con el equipo, pero también, con la conciencia de que vamos a mejorar mucho”, analizó Ignacio Ambriz al término del partido. El estratega añadió que no le queda más que trabajar y seguir adaptándose al equipo para mejorar.

El técnico de los Pumas, Andrés Lillini, aseguró que el conjunto ha mantenido la inercia del torneo pasado, en el que había crecido en “las formas de jugar”.

Hoy decidió salir con los contenciones Leo López y Favio Álvarez, de donde consideró que partió el juego del conjunto.

“Creo que el partido pasó por ellos dos. Aparte de jugar en un gran nivel, se pusieron en la parte defensiva que es lo que se les pide. Creo que de ahí nació nuestro circuito de futbol. Nos encontramos con una línea de cinco de Toluca que pudimos doblegar principalmente con los laterales por dentro y manteniendo siempre gente abierta por fuera. Después, cuando tienes contundencia, cuando llegas al arco y haces los goles, todo es más fácil, el partido se va abriendo y vas teniendo más opciones”.

A Lillini le preocupa que el equipo mantenga los pies en la tierra, a pesar de que disfruta la victoria, es consciente de que el torneo apenas comienza. Además, aseguró que los refuerzos que necesita los tiene en casa y que define el proyecto de la consolidación de los canteranos.

“Tenemos que seguir creciendo pero yo estoy feliz con el plantel que tengo, lo único que le pedí a la directiva es mantener a la mayor cantidad de jugadores posibles, porque creo tanto en ellos que somos un equipo muy competitivo y así lo tenemos que demostrar en este semestre”.