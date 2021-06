Roger Federer, a sus casi 40 años, regresó con buen ritmo a Roland Garros con una victoria en tres sets corridos ante el uzbeco Denis Istomin. El suizo, campeón en París en 2009, pero que disputa el Grand Slam parisino por segunda ocasión desde 2015, se enfrentará en segunda ronda al antiguo campeón del US Open, Marin Cilic.

A Federer no parece afectarle el paso del tiempo y se le nota en buenas condiciones tras apenas superar una lesión en la rodilla: "Cuando ganas, siempre tienes más confianza. Te da claridad, dejas de dudar de ti y sientes que todo va a salir bien en los momentos importantes", afirmó tras el partido.

Ante Istomin, logró su triunfo 363 en un Grand Slam. “Me sentí mucho mejor y tal vez las características de mi rival me permitieron encontrar diferentes maneras de ganar el punto como subir a la red y pegarle a la bola más rápido antes de que caiga. Tenía ganas de volver a competir, de acostumbrarme nuevamente al ritmo de los partidos, a las toallas, al reloj de saque. Ahora me tomo algunos segundos extras para coger la toalla y tomarme un descanso, un respiro”.

Es una filosofía de disfrute partido por partido. Otro de los objetivos importantes para Federer es Wimbledon, que se jugará del 28 de junio al 11 de julio.

“Tomo todo ronda por ronda y en cierto punto me gusta no saber cómo será mi próximo partido. Voy partido a partido y creo que eso me va a terminar ayudando. Me voy sintiendo mejor y la idea es llegar lo más saludable posible a Wimbledon.

“Mientras estaba en rehabilitación mi luz al final del túnel siempre fue una pregunta: ¿podré volver a un buen nivel contra los buenos jugadores? Espero que Wimbledon sea ese lugar y ojalá se dé algo así aquí en París. Es por eso que espero ansioso Wimbledon”.

Por ahora, este Grand Slam tiene un tono diferente. Rafa Nadal ganó el Roland Garros 2020. Con su victoria en el grande parisino sumó la estrella 13 de su carrera en la arcilla francesa e igualó a Roger Federer con 20 victorias en un grande. Son los dos únicos tenistas (en categoría masculina) en el mundo en haber conseguido tal hazaña.

Entre los favoritos también pasó de ronda el número dos del mundo, el ruso Daniil Medvedev, quien ganó finalmente un partido en Roland Garros tras cuatro intentos frustrados, este lunes ante el kazajo Alexander Bublik (37º).

Medvedev superó a su rival 6-3, 6-3, 7-5 para seguir adelante en una mitad del cuadro en la que no están Novak Djokovic, Nadal ni Federer.

Osaka no aguanta la presión

Naomi Osaka inició su cadena de títulos y el ascenso mundial a a la corta edad de 21 años, pero los malestares emocionales no le permitieron estar en paz un día más en el Roland Garros.

Un encadenamiento de títulos en el US Open (2018 y 2020) y el Abierto de Australia (2019 y 2021) le dio una fama más allá de Japón; se volvió la deportista mejor pagada y a su vez es portavoz contra el racismo desde el año pasado.

"La verdad es que atravesé largos periodos de depresión desde el US Open 2018 y me costó recuperarme", admitió ayer la jugadora, que creció y vive en Estados Unidos.

"Cualquiera que me conozca sabe que soy introvertida, y todo aquel que me haya visto durante los torneos se habrá dado cuenta que a menudo llevo unos auriculares porque eso me ayuda a atenuar mi ansiedad social. No estoy cómoda hablando en público y siento una inmensa ansiedad cuando debo dirigirme a la prensa mundial", justificó.

Naomi abandonó Osaka a los tres años para instalarse en Nueva York con su padre de origen haitiano, Leonard François, su madre japonesa, Tamaki, y su hermana, Mari. Pese a defender deportivamente a Japón, sigue viviendo en Estados Unidos, aunque ha cambiado Nueva York por la ciudad de Fort Lauderdale, en Florida. Tiene la doble nacionalidad. Su padre consagró buena parte de su vida a la formación de Naomi.

De hecho, sus ídolos de niñez no vienen del archipiélago asiático: se trata de las hermanas Williams. Cuando en septiembre de 2018 conquistó su primer Grand Slam ante una Serena Williams desquiciada en Nueva York, Osaka estaba lejos de imaginar la repercusión que tendría ese gesta en todo el mundo. Se había convertido en la primera japonesa en ganar un torneo del Grand Slam.

“Honestamente (del retiro de Naomi de París) me acabo de enterar de la noticia justo antes de entrar en la conferencia de prensa, así que el tema es nuevo para mí. Creo que se han publicado muchas cosas respecto a este tema, aunque considero que todavía debería darse un paso adelante, debemos hacer un esfuerzo. También ella necesitará hablar. Es imprescindible tener la cabeza en orden, ya seas una jugadora de la WTA o cualquier otra persona con la que tratas semanalmente. También estuve en esa posición, pero hablé con gente para desahogarme”, dijo Serena Williams tras derrotar en su primer partido del torneo a Irina Begu.

Osaka ha sido un imán para patrocinadores como las marcas japonesas: Nissan, Nissin Foods o Citizen. Adidas le renovó el contrato por una cifra récord, cerca de 10 millones de dólares, según la prensa, lo que le convierte en una de las deportistas mejor pagadas del planeta.

