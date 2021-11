La Federación Mexicana de Futbol (FMF) apelará contra la sanción impuesta a la selección absoluta por la FIFA que le obliga a jugar sus dos próximos partidos oficiales de local sin público en las tribunas, debido al grito discriminatorio que se presentó durante la última fecha de eliminatorias en el Estadio Azteca.

“Estaremos trabajando para eliminar cualquier acto de discriminación en nuestros estadios y partidos, esa es nuestra estrategia y así lo estamos haciendo. Estamos comunicándole a la FIFA que pensamos que es mucho más fácil avanzar con estadios llenos con nuestra gente y ellos entendiendo, que con estadios cerrados. Esa es nuestra postura”, anunció el miércoles el presidente de la FMF, Yon de Luisa.

En siete años, México ha recibido 17 sanciones por parte de FIFA a causa de consignas discriminatorias, la última se anunció a inicios de noviembre: una multa de 100,000 francos suizos (2.2 millones de pesos) y la prohibición de recibir público en los dos próximos partidos de local.

La determinación de los partidos sin afición interfiere con las posibilidades de llevar los partidos de la Selección Nacional a otra sede dentro de la República Mexicana diferente al Estadio Azteca. Previamente el estado de Jalisco había alzado la mano para albergar un encuentro de eliminatorias mundialistas.

“Dentro de nuestro plan original sí estaba la posibilidad de acercar a la Selección Nacional a otras sedes, ahorita tenemos que esperar para ver cuál va a ser resolución definitiva de la FIFA o en su caso del TAS para saber cómo vamos a operar. Tenemos que darle prioridad al tema deportivo principalmente, y secundariamente al espectáculo. Obviamente queremos acercar a la selección a otras diferentes aficiones, no por el tema del grito, sino porque se lo merecen y en ese sentido habíamos pensado en sacar alguno de los partidos de marzo. Pero hoy con nuestra realidad no sabemos cómo vamos a estar, si vamos a poder tener o no gente en los estadios, nos esperaremos a tomar esa decisión”.

En caso de concretarse la sanción tal cual la señaló FIFA, la Selección Mexicana jugaría sin su afición contra sus similares de Costa Rica y Panamá el próximo año, como ya sucedió contra Jamaica el pasado septiembre. De acuerdo a cálculos realizados por El Economista, la FMF dejó de ingresar un estimado de 24.9 millones de pesos por concepto de taquilla en el duelo contra los Reggae Boyz.

FMF continúa sumando patrocinadores

LG es la última de las marcas en adherirse como patrocinador de la Selección Mexicana en un acuerdo por lo que resta del ciclo mundialista, es decir, por aproximadamente un año, aunque Yon de Luisa especificó que “estaremos en la mejor de las disposiciones para poder extender esta alianza estratégica”.

El objetivo de LG, una empresa con sede en Corea del Sur que fabrica productos electrónicos, es acompañar a la Selección Nacional en su camino a Qatar. Así como estar cerca de la afición mexicana ofreciendo productos inteligentes para hacer única su experiencia de entretenimiento.

“Uno de los beneficios es acercar productos de calidad a nuestra afición y el segundo es que gracias a las inversiones que hacen nuestros socios comerciales, podemos invertir ese dinero en el desarrollo del futbol mexicano. Gracias a lo que se ingresa por selecciones nacionales, apoyamos no nada más los múltiples viajes de nuestras selecciones en sus diferentes ramas y categorías, también proyectos como las academias para seleccionar o visorear a nuestras jugadoras sub-15, proyectos con los que apoyamos a la Liga TDP, Premier, al sector amateur, a las fuerzas básicas de Liga MX, a la Liga MX Femenil y a la Liga de Expansión. Afortunadamente todo lo que genera la FMF se reinvierte en el desarrollo”.

Con esta son 16 las marcas aliadas de la Selección Mexicana, de las cuales la empresa LG, Xiaomi, Hyperice, Banorte se añadieron este año.

De acuerdo con registros de este diario, un socio Master de la selección mexicana llega a pagar entre cinco y 10 millones de dólares al año.

