La Federación Internacional de Natación (FINA) tomó la decisión de poner sobre debate sus reglamentos actuales luego del incidente en el que Anita Álvarez, integrante de la selección de nado sincronizado de Estados Unidos, casi pierde la vida durante uno de los eventos de la Copa Mundial de Natación, celebrada en Budapest, Hungría, durante este mes de junio.

En la jornada del miércoles 22 de junio, Álvarez se desvaneció después de su ejecución por la disputa de la final del solo libre de natación artística (donde finalizó en séptimo lugar), presentando una de las escenas más dramáticas del deporte mundial al irse inconsciente hacia el fondo de la piscina.

Fue entonces cuando la entrenadora del equipo estadounidense, la española Andrea Fuentes, decidió lanzarse a la piscina para rescatar a su pupila, aunque después del incidente reveló que hizo señas al equipo de socorristas, pero que estos no le hicieron caso por estar esperando la respuesta de los jueces para poder entrar al agua.

“En ese momento no pensé, simplemente me dije: ‘Tienes que llegar lo más rápido que puedas, sacarla a la superficie y hacer que respire’”, comentó la entrenadora, aunque también libró de responsabilidad al equipo de socorristas.

“Ahora que lo pienso, lo que pasó fue normal, porque ellos (los socorristas) no conocen este deporte tanto como yo y tampoco nadan tan rápido como yo, por lo que es normal que no reaccionaran tan rápido. Por eso me tiré, porque vi que no iban y me dije ‘no puedo esperar ni un segundo más’”.

Gracias a la pronta reacción de Andrea Fuentes, la nadadora olímpica Anita Álvarez no sufrió alguna catástrofe, pues fue despertada a través de una maniobra en la que se aprieta la uña del dedo pequeño, un punto estratégico para la respuesta a la adrenalina.

La entrenadora reconoció que en las horas posteriores, su atleta “está perfecta, ha dormido toda la mañana y quiere nadar en la siguiente competencia. Los médicos le han hecho todas las pruebas y dicen que está bien, pero es algo que todavía tenemos que valorar”.

Ante el drama internacional que generó este suceso, los altos mandos de la FINA se reunieron y dieron a conocer que procederán a un nuevo proceso de evaluación de sus reglamentos para evitar una situación similar en el futuro que, en otras condiciones, pudo terminar en algo fatídico.

La decisión de la FINA fue realizar un estudio a profundidad sobre las normas que siguen los socorristas contratados para trabajar en los campeonatos mundiales, debido a que deben esperar que un árbitro les dé autorización para entrar en acción.

El director del servicio de salud en el Mundial de Budapest, Béla Merkely, dijo que esta medida (de esperar la señal de los árbitros) es una restricción impuesta para evitar interrupciones en los programas de las competiciones en caso de un eventual malentendido, pero también reconoció que, ante la emergencia ocurrida por Anita Álvarez, el personal no actuó de una manera eficaz, por lo que se analizarán esta y otras normas que conforman el reglamento y, en caso de ser necesario, se modificarán para evitar que una situación similar pase a futuro.

A pesar del incidente, la nadadora Álvarez, de origen mexicano, se mantiene en la alineación que disputará la final de nado sincronizado por equipos el viernes 24 de junio, aunque su posición podría ser modificada. Sin embargo, el hecho ha cobrado relevancia debido a que no es la primera vez que le sucede algo parecido, ya que en 2021 también se desmayó durante una prueba en un torneo clasificatorio olímpico realizado en Barcelona, España.