Niños sobre los hombros de adultos para poder ver de lejos a Checo Pérez, una banda de seguridad rebasada por los fans con sus celulares en las manos para grabar lo más posible. Un contingente de personas que se quedó animando con porras al piloto mexicano durante la presentación del casco y monoplaza que usará en su primera carrera en el Autódromo Hermanos Rodríguez vistiendo los colores de Red Bull.

Hay fans en México que representan un motor para que la Fórmula 1 se vaya enraizando en la cultura deportiva y no todos tienen el alcance económico para ejercer su fanatismo pagando ropa de marca de alguna de las escuderías o entradas para los tres días de la carrera y aparte los gastos dentro del recinto. También, se debe pensar en los fans que vienen de otras partes de la República o del extranjero y que pagan por transporte y hospedaje.

Tan solo cubrir el costo de los boletos fue elevado: un lugar para el Paddock Club se valuó hasta en 120, 000 pesos, en zonas generales o Sky Boxes Main GrandStand 1, la entrada más cara es de 39, 375 pesos y con ella el aficionado tiene una buena vista de la zona de pits, la recta principal, final y la ceremonia de inauguración. Otra opción es el Main GrandStand que se cotizó en 24, 800 pesos. Los boletos están agotados y un porcentaje de los fans tendrá que buscar otras vías para estar presentes en la carrera.

“Me da una pena enorme pero sé que no todos los fans están en el Autódromo también están en las redes sociales, en sus casas dándome apoyo y cariño. Si no se pudo para este, habrá otra oportunidad, pero este domingo se trata de pasar un gran rato en familia y que sea un fin de semana histórico que podamos contar a nuestros nietos”, responde Checo Pérez a El Economista.

No entiendo qué pasó con los boletos que no hay (...) Austin se sintió como en casa, en México no me quiero imaginar lo que será el domingo”, expresó.