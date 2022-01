El tenista Novak Djokovic anunció el martes que defenderá su título de campeón del Australian Open gracias a una exención otorgada por el Gobierno de Victoria, aunque por la privacidad de la información, se desconoce cuál fue el motivo por el que recibió esa oportunidad. El serbio se ha negado a revelar si se ha vacunado contra la Covid-19, lo que es considerado requisito para participar en el certamen a menos que se cuente con una exención médica.

De acuerdo a declaraciones recopiladas por el diario australiano The Herald Sun, atribuidas a un portavoz del gobierno de Victoria, la política de exención del torneo consiste en un “proceso independiente de dos etapas” para verificar si algún jugador tiene “una condición médica genuina que cumpla con los criterios para una exención”.

La solicitud es revisada por un panel de expertos en inmunología, enfermedades infecciosas y práctica general, de acuerdo a las directrices del Australian Technical Advisory Group (ATAGI), y por el Independent Medical Exemption Review Panel, designado por el consejo de salud del estado de Victoria.

El portal Punto de Break enlistó las condiciones por las que el gobierno de Victoria podía otorgar una exención: el padecimiento de anafilaxia a todas las vacunas contra la Covid-19, haber sufrido una reacción adversa grave a la primera dosis, una condición médica aguda, una enfermedad cardíaca aguda en los últimos seis meses, embarazo o antecedentes familiares adversos.

Sin embargo, no se dará a conocer más información sobre la condición que llevó al tenista número uno del mundo a recibir la exención por la independencia de la información de cualquier solicitante, lo que ha desatado dudas sobre la legitimidad de su exención e incluso el llamado a la exposición de las razones que le permitirán competir.

“Sería bueno que Djokovic diese alguna explicación, ya que no creo que nada de esto (supuestos de irregularidades en la exención) haya ocurrido. No tiene la obligación de dar datos referentes a su intimidad, pero a la vez debe ser consciente de que es un referente mundial en un momento de grave crisis sanitaria, en un momento, además, de gran sensibilidad, debido al enorme dolor que está causando el virus”, escribió Toni Nadal, exentrenador de Rafael Nadal, en su columna en El País.

El medio serbio Blic Sport había anticipado el 28 de noviembre que otorgarían la exención a Djokovic, “de lo contrario, sería un gran golpe para el torneo”, apuntó.

“No sé qué decir al respecto, la verdad. Creo que si hubiese sido yo quien no estuviera vacunado, no habría obtenido ninguna exención... eso es así. Hay que darle la enhorabuena a Djokovic por venir a Australia y competir”, opinó el tenista británico Jamie Murray.

Dejando a un lado la legitimidad, el antiguo vicepresidente de la Asociación Médica Australiana, Stephen Parnis, expresó en Twitter que la exención envió un mensaje “atroz” a las personas que intentan detener la propagación del Covid-19.

“Si esta exención es cierta, envía un mensaje atroz a millones que buscan reducir el riesgo de Covid-19 para ellos mismos y para los demás. La vacunación muestra respeto, Novak”, opinó el especialista.

En cambio, tenistas como el estadounidense Tennys Sandgren o el francés Pierre-Hugues Herbert, renunciaron a disputar el abierto australiano y no solicitar exención al no cumplir con ninguno de los criterios anunciados por el gobierno australiano para poder disputar el torneo.

“No me lo tomo mal, es algo que no me choca, que no me extraña. Creo que no es el único que ha recibido una exención. (...) Si su exención fue aceptada, sería por razones válidas. Tras vivir el estricto protocolo del Australian Open el año pasado, pensé que la respuesta sería no, pero estoy gratamente sorprendido”, dijo Herbert a L’Équipe.

Caso aparte es el de la tenista rusa Natalia Vikhlyantseva, actual 194 del ranking WTA, quien recibió las dos dosis de la vacuna Sputnik, un compuesto que las autoridades australianas no han reconocido y autorizado al señalar que “no hay datos suficientes o información válida para demostrar de forma adecuada que ofrece protección”, como aseguró la Therapeutic Good Administration (TGA).

Djokovic ahora tiene la oportunidad de hacer historia en el Abierto de Australia, un evento que ha ganado en nueve ocasiones diferentes, y romper el empate con Rafael Nadal y Roger Federer por la mayor cantidad de títulos de Grand Slam (20).

deportes@eleconomista.mx

kg