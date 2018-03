El comité médico del Consejo Mundial de Boxeo (CMB) presentará en la primavera del 2017 los resultados de la primera evaluación que realiza a 100 empresas fabricantes de guantes como parte de su programa de protección a los peleadores.

Hasta el momento solamente nos ha respondido 40% de los fabricantes a los que le mandamos una carta para conocer detalles de elaboración y analizar su desgaste por los impactos. Esperamos que en breve tengamos más información , comentó el director del comité, Paul Wallace.

El éxito que ha logrado el boxeo a nivel mundial ha ocasionado que existan infinidad de marcas de guantes, incluso algunos centros deportivos cuentan con productos propios. Sin embargo, varias de ellas tienen el reconocimiento de expertos y de los propios deportistas que las usan, entre ellas: la mexicana Cleto Reyes, Winning o Grant, Venum, Fairtex, Twines y Ring to Cage.

Debido a la relevancia de los guantes en un encuentro, ya se han establecido criterios para su fabricación y sugerido un periodo de utilización (cinco peleas profesionales), pero no existe un criterio generalizado o norma, por lo que aún es posible que en algunas peleas no supervisadas por organismos internacionales, se utilicen materiales que absorben más agua y al ser más pesados pueden provocar lesiones.

Las empresas que nos manden información tienen la posibilidad de realizar mejoras en sus procesos. Nos interesa establecer nuevos criterios basados en los resultados que tengamos con los de nuestra investigación, la cual nos encargaron para beneficiar la salud de los peleadores , agregó el doctor Wallace.

Cleto Reyes, hasta en Dubai

Los guantes Cleto Reyes, que el año pasado cumplieron 70 años, han visto el impacto de la llegada de otras marcas. Su director, Alberto Reyes, destaca que en la década de los ochenta sus guantes se utilizaban en nueve de cada 10 combates de campeonato en todo el mundo.

Nuestra participación de mercado actual ha bajado notoriamente porque hay más competencia, que es bienvenida porque nos obliga a todos a mejorar, a investigar, porque eso no representa necesariamente que los artículos sean de buena calidad , explicó sin ofrecer mayores detalles.

Cleto Reyes ha tenido la preferencia de Muhammad Ali o Manny Pacquiao, por lo que sus productos se exportan a más de 10 países y están, por ejemplo, en gimnasios privados en Dubai.

En entrevista, el director de la marca mexicana dice que conoce la gran mayoría de las marcas que hay en el mercado, pero realmente pocas de ellas cuentan con alta tecnología e ingeniería para su elaboración, por ejemplo, en cuestiones de ergonomía o resistencia de todos los materiales.

Cuidadoso de sus procesos, Alberto Reyes comparte una característica de sus guantes: piel con un grosor de .8 milímetros.

No se debería permitir que en una pelea los peleadores, por cuestiones de patrocinio, utilicen marcas diferentes, porque las manufacturas también lo son y ello provoca que uno de los dos lleve ventaja. Aunque digan que no, he tenido en mis manos guantes de dos marcas y no tienen igual peso , refirió el director.