De las 11 ediciones que se han disputado en La Liga de la Américas, en ocho ocasiones los equipos mexicanos han finalizado entre los mejores cuatro equipos del torneo.

Las franquicias mexicanas acumulan un campeonato y tres subcampeonatos (2008,2009 y 2015).

El título lo obtuvieron los extintos Pioneros de Quintana Roo en el 2012 y también fue el último representativo de México que logró disputar una final en el 2015 (perdieron ante el Bauru, de Brasil).

Para Iván Déniz, coach de los Soles de Mexicali, el hecho de que los equipos mexicanos se coloquen en las instancias finales del torneo es ya algo importante.

Añadió que “Guaros de Lara (campeón en el 2016 y 2017), Flamengo (2014) y San Lorenzo (2018), son los tres más importantes para mí en las últimas ediciones y son equiparables con equipos de Europa, por la calidad de jugadores nacionales que tienen, más los extranjeros, y nosotros con lo que tenemos hemos dado batalla siempre y México ha estado considerado como un rival a batir”.

La plantilla de los Pioneros del 2012 la integraban jugadores mexicanos como Pedro Meza, Héctor Hernández, Horacio Llamas, Lorenzo Mata y Orlando Méndez — los primeros tres jugadores sumaron una mayor participación—.

¿De qué forma se percibe a las franquicias mexicanas en la Liga de las Américas?

“Los equipos mexicanos se han ganado el respeto de las ligas porque tenemos buen nivel”, respondió Pedro Meza.

El jugador disputará por octava vez la Liga de las Américas, ahora que es parte de los Capitanes, en el pasado participó con: Halcones de Xalapa (2008, 2009, 2010,2014), Pioneros (2012, 2013) y Soles (2017).

•••

El torneo lo disputan 16 equipos de 10 naciones de América Latina. Son las organizaciones de Brasil y Argentina las que han acumulado más títulos, con cuatro cada uno.

Para la presente edición compiten Capitanes de la Ciudad de México —primera participación— y Soles de Mexicali —sexta ocasión que compite-, son parte del Grupo B, en el cual se encuentran Franca BC (Brasil) y Real Estelí (Nicaragua).

Ramón Díaz, coach de los Capitanes, destacó que en los equipos que han peleado en estos torneos es por la filosofía europea, “en la que se trabaja mucho más el aspecto defensivo, que el ofensivo, y el jugador mexicano tiene un talento innato defensivo o está muy influenciado por el baloncesto estadounidense, y es un plus, que podemos aportar un juego más ordenado y una defensa mucho más agresiva”.

Además, señaló que la ventaja de los equipos argentinos y brasileños no sólo es en lo deportivo, también en la planificación y desarrollo de los jugadores.

Para esta primera ronda cada equipo disputa tres encuentros y sólo clasifican los dos mejores de cada grupo. Los duelos del Grupo B comienzan a disputarse desde hoy viernes y hasta el domingo en el Gimnasio Juan de la Barrera de la Ciudad de México.

El formato genera que las organizaciones realicen una buena planificación, ya que en el caso de Soles y Capitanes disputan la parte final de la temporada, en la que ocupan el primer y segundo lugar en la conferencia Sur, en la Liga Nacional de Baloncesto Profesional.

Déniz indicó que una de las lecciones del año pasado fue que la plantilla que tenían para enfrentar la Liga de las Américas y el torneo local era un arma de doble filo, porque se podían presentar problemas de lesiones, además del desgaste de jugar ambas competencias. “Las cosas las hemos estudiado bien y hemos traído refuerzos importantes”. Mexicali sumó a los estadounidenses Aaron Craig y Jaleel Roberts.

En tanto, Meza mencionó que lo que les transmite a sus compañeros e equipo es la confianza en el trabajo que hacen todos los días. Mientras que Díaz puntualizó que deben afrontar el torneo panamericano con ese trabajo constante y defensivo.

En España no tenía muchos minutos

“En México soy líder ofensivo”: Rigoberto Mendoza

Rigoberto Mendoza describe su estancia en Capitanes de la Ciudad de México como de un crecimiento tanto a nivel personal como deportivo.

El originario de San Cristóbal, República Dominicana, se integró al equipo capitalino en la etapa final de la fase regular 2017-2018 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional. En ese periodo arrojó promedios de 15.7 unidades, 4.4 rebotes y 2.8 asistencias por encuentro.

Para la presente temporada, promedia 30.8 minutos por juego y para Capitanes es el segundo jugador que más unidades aporta por partido, con 17.3.

Rigoberto tiene experiencia en las ligas de República Dominicana (Reales de La Vega, 2013), España (Iraurgi Saski Baloia, 2014-2015), Puerto Rico (Santeros de Aguada, 2016) y Argentina (Estudiantes Concordia, 2017).

Sobre su experiencia en España, menciona que aprendió sobre el juego de sistema. “Aprendí mucho de baloncesto, pero en la etapa que estuve ahí no pude desarrollarlo, porque no tenía muchos minutos”.

Pero en México, Mendoza tiene la confianza del coach Ramón Díaz.

“Ha influido mucho en mi crecimiento, todas las cosas que aprendí anteriormente las he podido ir desarrollando. Me han entregado la bola y dicho que me encargue de todo dentro de la cancha, que sea líder ofensivo”.

Él se describe como un chico reservado en su vida cotidiana: “Dentro de la cancha me gusta hablar, pero haciendo lo necesario para el equipo, mover el balón, generar oportunidades para disparar al aro. Siempre el líder ofensivo tiene que ser el que más puntos meta, el que más genere, el que más cosas haga”.