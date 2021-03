Los equipos de Grandes Ligas tuvieron una victoria en el valor de las franquicias luego de navegar un año en pandemia. El aumento fue de un promedio histórico de 1,900 millones, es decir, un 3% más que hace un año.

De acuerdo al reciente ranking de Forbes, el equipo más valioso son los Yankees de Nueva York, con un valor de 5,250 millones, un 5% más que el año pasado. Los Yankees son uno de los tres equipos de Estados Unidos, junto con los Dallas Cowboys y los New York Knicks, con un valor de al menos 5,000 millones. Del otro lado, los equipos con menor valor son: Kansas City, Tampa Bay y Miami, este último con un valor de 990 millones.

La ausencia de fans en los estadios y un calendario inusualmente corto de 60 juegos en 2020 llevaron a pérdidas. En total, los 30 equipos de MLB perdieron 1,800 millones (en el sentido de ganancias antes de intereses, impuestos, depreciación y amortización) frente a una ganancia de 1,500 millones en 2019.

Aún así, los ingresos aumentarán para los 30 equipos a partir de la próxima temporada cuando comiencen los nuevos acuerdos de medios nacionales de MLB. Hasta ahora, la liga está programada para un aumento promedio anual del 19% desde 2022 hasta 2028. Pero ESPN, de Walt Disney, no tomó tantos juegos en el nuevo acuerdo como lo hizo en el actual. Por lo tanto, MLB todavía tiene inventario para vender, incluidas las exclusivas de los días de semana, tal vez a Amazon o YouTube, de Google.

ESPN, FOX y TBS verán expirar sus acuerdos actuales de ocho años después de la temporada 2021 y los nuevos acuerdos de siete años comenzarán en 2022. La cifra total en promedio por los tres acuerdos es de 1,840 millones.

La MLB se ve sin máscaras ni distancia social

Una vez que se alcance el umbral del 85% de vacunación en las Grandes Ligas, los jugadores y el personal podrán olvidarse de las máscaras y el distanciamiento social. En un memorando de tres páginas la MLB y la asociación de jugadores declaró que “se recomienda encarecidamente a todos los jugadores y al personal que reciban una de las vacunas COVID-19 aprobadas cuando sean elegibles.

“Para los propósitos de este memorando, las personas se consideran 'completamente vacunadas' dos semanas después de recibir su segunda dosis de una vacuna de dos dosis (Pfizer o Moderna) o dos semanas después de su primera dosis de una vacuna de dosis única (Johnson & Johnson)”, apunta el memorando.

No muchos jugadores han sido vacunados, según MLB, pero espera que el ritmo aumente después de que los equipos regresen a sus ciudades de origen después de los entrenamientos de primavera.

Las restricciones de nivel 1 de MLB vigentes desde el verano pasado cubren a jugadores, gerentes, entrenadores, receptores de bullpen, médicos de equipo, entrenadores deportivos, fisioterapeutas y entrenadores de fuerza y acondicionamiento.

Las personas completamente vacunadas que tienen contacto cercano con alguien con COVID-19 no tendrían que ponerse en cuarentena a menos que exhiban sistemas. Los jugadores y el personal vacunados tendrían la opción de reducir las pruebas de PCR de saliva a dos veces por semana, similar al personal de Nivel 2, como los empleados de la oficina principal y del club, los propietarios y los jardineros.

Los familiares que estén completamente vacunados y los niños menores que no estén vacunados podrían quedarse con los jugadores y el personal en las habitaciones de hotel durante los viajes por carretera, aunque MLB y el sindicato advirtieron que los Centros para el Control de Enfermedades aconsejaron no usar viajes comerciales y quedarse casa a menos que sea necesario. Las familias también podrían sentarse en cualquier lugar de los estadios y no estar restringidas a las cápsulas, sujeto a las leyes y políticas locales.

deportes@eleconomista.mx