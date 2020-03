“Cada contrato de patrocinio deportivo es diferente. Algunos clubes establecen una penalización convencional de dinero ya pactada. Aunque me ha tocado ver otros que no tienen cláusulas de protección y seguramente estarán bastante preocupados. No te puedo decir el nombre del patrocinador, pero me han tocado contratos que penalizan hasta con 100 por ciento”, menciona a El Economista Ricardo Galicia, presidente de la Asociación de Abogados del Deporte de la Ciudad de México.

Los partidos de la Liga MX se encuentran suspendidos por la pandemia del coronavirus. Sin embargo, en los contratos entre club y patrocinador se establece que las marcas contarán con exposición en los 17 partidos que involucran cada torneo. Si no establecen cláusulas que impliquen protección contra causas de fuerza mayor que impidan el desarrollo de los partidos, los patrocinadores pueden acudir a un incumplimiento legal, en el que varía la cantidad que decidan buscar por indemnización.

En otros casos, las relaciones comerciales son un vínculo de trabajo en conjunto para buscar facilitar opciones al club sobre cómo enfrentar inconvenientes como sucede con el Covid-19.

“Hasta ahora nosotros no hemos tenido ningún problema. Por el contrario, estamos en constante contacto, tanto con patrocinadores como con nuestra televisora, intercambian do maneras creativas para poder sobrepasar esta crisis y generando información a nuestro público de las autoridades de salud”, mencionó a este diario Jaime González Lobo, director comercial y de comunicación de FC Juárez.

Respecto a los derechos televisivos, el costo varía dependiendo el equipo, aunque se mantiene en un rango de 150 a 500 millones de pesos anuales, según información de Galicia. Por cada partido no disputado, el equipo que menos cobra perdería cerca de 8.8 millones de pesos, mientras que el que más obtiene por el mismo concepto deja de percibir 19.4 millones.

Los problemas de ingresos por suspensión de partido no sólo afectan a los equipos, sino también a las televisoras. En la jornada 11 del Clausura 2020, TUDN contaba con la transmisión de cuatro partidos de sus equipos, lo que se traduce a pérdidas de más de 6 horas de programación que generan una audiencia promedio de 7.6 millones de personas por cada 90 minutos, según HR Media.

Ello, sin contar la publicidad que vende en cada uno de los encuentros, con costo aproximado de 193,139 pesos por un anuncio de 20 segundos, sólo en los 15 minutos del medio tiempo tienen un promedio de 22 spots publicitarios, que generan una ganancia estimada de 4.2 millones de pesos.

Mientras, el boletaje de los encuentros queda en el rubro de menor relevancia económica. A pesar de ello, tan sólo en la jornada 11 involucrará pérdidas de 77.2 millones de pesos para los nueve equipos que juegan como locales, según una estimación realizada por este diario.

“Si bien todo ingreso en dinero es bueno para un club, y contra lo que pudiera pensarse en un principio, el boletaje no es de los componentes más impactantes en las finanzas. Al día de hoy, sólo representa no más allá de 15%, en términos generales, de los ingresos totales anuales de un equipo”, comentó el abogado corporativo del deporte Alejandro Rojas.

[email protected]