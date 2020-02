Con 31 años, un valor económico que se devaluó al pasar de 3.8 a 2.7 millones de dólares y una lesión en el Apertura 2019 que lo dejó inactivo medio torneo, la carrera de Elías Hernández encontró un descenso; lejos quedó su mejor participación con el Cruz Azul en su primer torneo con seis goles y siete asistencias en 23 partidos.

Sin embargo, el futbolista nacido en Morelia, al comienzo del Clausura 2020, ante los medios de comunicación reafirmó su compromiso: “Me costó salir de la lesión. Pero estoy de vuelta”.

Situación que demostró dentro del campo con tres goles y dos asistencias en cinco partidos, que lo posicionan como el futbolista más productivo de los cementeros en ataque en lo que va del torneo, tomando en cuenta ambos rubros. Números que el director técnico del equipo, Robert Dante Siboldi, consideró que se debe a que Elías tuvo oportunidad de realizar una pretemporada completa que le permite desempeñar su mejor versión en el actual torneo.

“Es como una norma, cuando haces muy buena pretemporada como la hizo Elías, que está bien físicamente, eres menos propenso a lesiones que es lo que le venía impidiendo su mejor versión. Ahora ha obtenido regularidad derivada de esta preparación. Está muy comprometido, es algo que ustedes ven en los partidos y yo en los entrenamientos. También es un profesional en su entorno en cuanto a la preparación y cómo se cuida, siempre es muy dedicado”, expresó el entrenador uruguayo.

Respecto al tema de cómo ha decrecido el valor económico del futbolista, es un asunto al que Siboldi le resta importancia porque lo considera muy “subjetivo”. Opinión que se refuerza basado en los resultados costo-rendimiento de futbolistas de la Maquina.

En el Clausura 2020, Siboldi ha utilizado a un total de 15 futbolistas, el tercero más caro de ellos es Elías Hernández, por quien la directiva invirtió 6.4 millones de dólares, 5 millones menos a los 11.6 por los que compraron a Orbelín Pineda, quien no ha anotado ningún gol en el actual torneo y una expulsión en la jornada dos ha implicado que sólo cuente con 60 minutos y ha provocado que se vea relegado a jugar con la Sub 20 del equipo.

La constancia que Elías ha mostrado en el campo lo ha llevado a ser el mejor jugador del partido en dos de los cinco partidos de Liga MX.

“Recuerdo bien a muchos seguidores enfadados porque la contratación de Ake Loba no lograron cerrarla. Pero yo siempre dije, incluso antes de empezar el torneo, que volver a tener a Elías Hernández era contar con el refuerzo que estábamos esperando. No les mentí, Loba no le llega ni a los pies a Elías”, comentó el aficionado Luis González.

Una de las características de Elías en el torneo ha sido su asertividad en disparos de larga distancia. Los tres goles con los que cuenta fueron por tiros desde fuera del área grande.

