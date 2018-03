Acapulco, Gro. Hace un año, después de recibir el título de Indian Wells, Novak Djokovic, en ese entonces todavía número uno del mundo, dijo: Las estadísticas muestran que tenemos muchos más aficionados en los partidos masculinos. Creo que esa es una de las razones por las que tal vez deberíamos ser más recompensados (económicamente) . ¿Quién tiene que ganar más, los hombres o las mujeres en el tenis profesional?.

En entrevista con El Economista, Francesca Schiavone, con 19 años de carrera, ganadora de un Grand Slam en Roland Garros en 2010 y cuarta finalista en Wimbledon, US Open y el Abierto de Australia, ganadora de cuatro Fed Cups y una de las mejores tenistas italianas de la historia, considera que es un error hacer una comparación entre el circuito femenino (WTA) y el masculino (ATP).

Se le cuestiona sobre aquellas palabras de Djokovic en la primavera pasada y dice no estoy de acuerdo, el tenis femenino es muy seguido .

Para este 2017, si comparamos los calendarios de ambas giras vemos que el circuito femenino tiene 11 torneos que superan el millón dólares en premios, por 30 de los caballeros.

Francesca, que este año se retira del tenis profesional, realizó un análisis del circuito profesional y la repartición de las bolsas de premios económicos.

También, pidió que se valorara más a Serena Williams y respondió sobre la era de amaño de partidos.

Justo hace un año, Novak Djokovic criticó la igualdad de los premios económicos entre el circuito varonil y femenil

La mujeres están creciendo, a las personas le encanta mirar nuestro tenis porque cualquiera puede ganar, hay mentalidad, es muy competitivo. Y otra cosa, no nos puedes pedir a nosotras jugar cinco sets porque es imposible, porque no tenemos la fuerza que tiene el hombre.

Respeto el pensamiento de los demás pero no concuerdo, pienso que estamos haciendo un trabajo muy bueno y la gente quiere vernos jugar.

Este deporte en la categoría femenino o masculino no debe ser una lucha entre el uno y el otro, no es una lucha de género.

La polémica y a la vez problema más reciente es el arreglo de ?partidos, que no tiene que ver con un género, es de ambos, ¿por qué invade esto al tenis?

Pienso que cada uno elige qué hacer de su vida y cuando uno nace deportista tiene que tener una educación, que generalmente proviene de la familia que está alrededor y la cosa más importante es decirle al jugador joven que debe respetar al deporte.

La única situación que vale cuando entras a la cancha es darlo todo, porque así creces y te puedes mirar al espejo sin algún reproche, independientemente de cuando ganas y cuando pierdes. Es un tema de educación. No tendría que pasar.

Hay una especie de sensación ?de que el circuito femenil se ha ?estancado, donde sólo Serena es quien domina y luego cualquiera puede estar en el top-10... ?¿lo miras así?

Serena (Williams) y algunas tres o cuatro hace siempre la diferencia cuando juegan bien. Ahora están viniendo jugadoras buenas como (Garbiñe) Muguruza, (Simona) Halep. Estas chicas están creciendo, no parece, pero están siempre en cuartos, semifinal o la final.

En las nuevas generaciones hay muchas muy buenas y luego... hay un agujero para las otras.

¿En qué radica el imperio ?de Serena Williams?

Ella tiene corazón, una mentalidad, línea de juego, una variabilidad de opciones. Las jugadoras se dan cuenta que el tenis es mucho más que tirar un saque fuerte.

Yo veo al tenis diferente, lo veo como un acto de pasión, corazón, de ángulo.

Hoy que estamos en tiempos de ver quién tira más rápido, las personas piensan que gana por eso (Serena), pero hay otras cosas que Serena tiene y no parecen tan evidentes. Ella no es sólo que tire a 200 kilómetros por hora.

Acapulco te realizó un homenaje, ¿te esperabas algo así en este año del retiro?

Tengo que agradecer al torneo, a Raúl (Zurutuza) porque fue una bellísima sorpresa (le realizaron un homenaje el pasado martes después de su partido ante Mónica Puig) porque después de muchos años que nos conocemos y que este país me dio muchísimo, agradeció mi tenis, mi personalidad, di mucho a ellos.

Exactamente no lo sé (la decisión del retiro), también mi cuerpo me está diciendo que el cuerpo aguanta, pero hay algunas cosas dentro que me están diciendo deja todo lo que tienes y llegó el momento este año... pues ya está. Agradeces a todos y nos vamos.

