La arquitectura de los modelos de optimización del trabajo de algunas pequeñas y medianas empresas de origen latinoamericano en Estados Unidos está en manos de un atleta olímpico. Ismael Hernández hace cinco años subió al podio de los Juegos Olímpicos de Río para recibir la medalla de bronce en pentatlón moderno, histórica para México por ser la primera en este deporte.

A los 26 años tomó la decisión de retirarse del deporte con colección de medallas en un ciclo olímpico: oro en Juegos Centroamericanos, plata en Panamericanos y bronce en la justa de Brasil. Actualmente, a la edad de 31, es Economista, Maestro en Negocios por la Universidad de Duke y Analista de Negocios por la Universidad de Harvard. Y su responsabilidad más importante de lunes a viernes en tiempo laboral completo es tomar decisiones como director en la empresa de servicios financieros, MasterCard, un cargo de liderazgo en el que espera establecerse y crecer los próximos años.

“De mí dependen varias cosas como que pequeñas y medianas empresas tengan mejor acceso a crédito y manejo de su capital financiero, también las herramientas necesarias para que se les pague de manera eficiente tanto por proveedores o clientes, desarrollen programas de lealtad para sus consumidores y que su capital sea distribuido de manera eficiente”, cuenta en entrevista con El Economista.

El sector donde se desarrolla Ismael es de envergadura para la economía de Estados Unidos, pues explica que alrededor del 50% de la fuerza laboral en ese país proviene de empresas operadas por latinoamericanos.

Detrás de cada decisión, está el rigor de una mente que ha vaciado todas las cualidades de ser atleta de alto rendimiento al mundo empresarial.

Más no significa que está fuera del deporte, pues tiene en puerta la publicación del libro Lessons of Leadership, la creación de talleres de educación financiera para atletas en retiro, y personalmente, correr el Maratón de Nueva York en noviembre, al seguir un entrenamiento con la guía de Juan Luis Barrios, ex maratonista olímpico representante de México en Beijing 2008, Londres 2012, ganador de ocho medallas de oro en diversas citas de Centroamericanos; y dos de oro, dos de plata y una de bronce en varias competencias de Panamericanos.

“Tengo muchos proyectos que van de la mano del deporte. Trabajo en un libro para traer a la luz el valor de los atletas olímpicos en el mundo profesional y corporativo, quiero explicar cuáles son las herramientas que tenemos para aportar valor a las empresas. También tengo el proyecto del taller de educación financiera para atletas".

¿Por qué es importante hablar del retiro con los jóvenes atletas mexicanos?

“Desde que los atletas empiezan a recibir estímulos económicos o salarios es importante que sepan cómo manejar sus finanzas, que construyan su patrimonio, que lo hagan crecer para cuando se incorporen al mundo laboral se valgan de un proyecto, empezar un negocio, continuar sus estudios”.

Cuando Ismael compitió en Juegos Olímpicos de Río, en la prueba de Tiro, su pistola se averió y compitió con una de repuesto. Ante dicha vivencia destaca lo importante que es que los atletas se preparen para todos los escenarios en contra y para responder a las vicisitudes con capacidad de adaptación.

Y así es también en la vida laboral, donde Ismael como principio, no maneja el estrés y como líder de equipo en MasterCard otorga la confianza y deja que cada persona cumpla con sus responsabilidades, no hay relaciones de dependencia para que todo funcione.

"No es mi estilo el liderazgo opresivo, confío en que las personas harán sus deberes”. Esto optimiza los tiempos en los que las actividades durante la semana son estructuradas: inicia a las 6:00 am para entrenar para el Maratón de NY y antes de las 9:00 am dedica 1 hora para aprender algo nuevo, por ejemplo, estudia en un programa de análisis de datos en Harvard. Después, hasta las 5:00 pm su tiempo es para Mastercard y antes del anochecer trabaja en sus proyectos como el libro y el taller de educación financiera. A partir de las 8:00 pm dedica tiempo a su esposa, familia, al igual que los fines de semana.

¿Por qué buscaste la especialización en Economía?

“Para mí la economía es rigor de pensamiento y empecé porque me gustaban las matemáticas e historia y ahí encontré un balance. Entender de dónde venimos para no repetir los errores y tratar de crear modelos que nos ayuden a entender qué viene, una dicotomía entre presente, pasado y futuro. Siendo economista una de las cosas que aprendí es optimizar modelos y empecé a buscar más en el análisis de datos para crear información relevante a partir de ellos”.

Ismael Hernández

Pentatlón moderno

31 años, Morelos

Referencia como Deportista:

Medalla de bronce en los Juegos Olímpicos, Río 2016

Medalla plata, Juegos Panamericanos, Toronto 2015

Medalla oro, Juegos Centroamericanos, Veracruz 2014

Vida Profesional:

Maestro en Negocios por la Universidad de Duke

Analista de Negocios por la Universidad de Harvard

Director Product Architect & Distribution Global SME’s en Mastercard, empresa líder en servicios financieros.

