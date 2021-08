El peso del atletismo en México es alto, este deporte le ha dado al país 11 de las 72 preseas olímpicas que posee. En el medallero nacional, sólo es superada por las 15 de clavados y 13 del boxeo. Para continuar con los resultados positivos, el relevo generacional resulta esencial; estos atletas tienen a su favor factores como las condiciones de terreno y clima variados para entrenar, formadores capacitados y apoyo económico.

En 2008 se rompió una racha de cuatro Olímpicos en la que los mexicanos se colgaron preseas. Estas reaparecieron con la plata de Guadalupe González en 2016. Sin embargo, en la marcha solamente un hombre clasificó a aquellos Juegos con la marca mínima.

A Tokio acudió un contingente de 20 atletas, entre ellos tres maratonistas en la rama femenina y tres en la masculina, todos en su primera experiencia olímpica. Una de ellas es la fondista Andrea Limón, quien platicó con El Economista sobre las condiciones que le permiten a México continuar cosechando éxitos en el atletismo.

¿Qué observas en el relevo generacional de los atletas para continuar la cosecha de medallas?

"Es una nueva generación, hablo por los maratonistas (...) estamos muy motivados, tenemos muchos años más todavía como atletas de alto rendimiento.

Además, creo que hemos sido un buen equipo, somos un equipo fuerte y tenemos buenas marcas (...) Por parte de las mujeres también hemos corrido por debajo de la marca que se requiere, eso quiere decir que hay un buen nivel y creo que todos estamos preparados para dar nuestro mejor papel".

¿Cómo encuentras las herramientas y recursos que te da México para que tu entrenamiento te permita pelear por una medalla?

“En México tenemos lugares muy buenos para entrenar, principalmente fondo, hay muchos lugares, montañas, los climas son variados y no tenemos que movernos mucho de lugar. Sin embargo, como complemento a la preparación, sí es muy importante salir a competir, a Estados Unidos principalmente, este país es un buen parámetro, muchos de nosotros hemos salido a competir ahí. Sirve para foguearnos, no solamente con nuestros compañeros mexicanos, sino ir más allá. Con atletas de Estados Unidos nos hemos dado cuenta de que podemos ser competitivos no sólo a nivel nacional, sino internacional”.

¿Cómo calificas la capacidad de los actuales entrenadores mexicanos para continuar con la formación de atletas medallistas?

“En México hay muy buenos entrenadores, pero la comunidad runner es muy grande, entonces hay muchos entrenadores muy buenos que se preparan, que estudiaron una carrera profesional, pero también hay otros que no son tan profesionales. Creo que la profesionalización es muy importante y nosotros como atletas o como corredores amateurs o élites tenemos que hacer nuestras propias investigaciones y ver quién es el adecuado y que cumple también nuestras necesidades”.

¿Cómo encuentras el apoyo de la iniciativa privada para seguir impulsando a las nuevas generaciones de maratonistas?

“Las empresas privadas nos han apoyado mucho, en lo personal me han apoyado mucho, también el sector público pero también el privado es muy importante. Yo creo que el sector privado tiene que apoyar a los atletas y gracias porque nos apoyan, pero también tienen que ver a las nuevas generaciones, no cuando el atleta ya es bueno, sino que acompañarnos con todo nuestro proceso, desde que iniciamos. Incluso a las nuevas generaciones darles un voto de confianza porque creo que en México hay mucho talento y podemos hacer muy buena mancuerna entre empresas privadas y públicas".

¿Cómo fue tu experiencia con la iniciativa privada en tus inicios en el atletismo?

“Afortunadamente, sí me han apoyado desde el inicio. Hay muchas personas, incluso del sector público, que confiaron en mí. Mi municipio, Chimalhuacán, confió en nuestro proyecto y la verdad hemos dado muy buenos resultados con ellos. En la iniciativa privada, estoy trabajando con una clínica, Obesity not 4me, ellos me han apoyado en viajes, en lo que necesito, apoyo económico, principalmente. He sido de las afortunadas que recibe ese apoyo, tanto de las autoridades municipales, del Estado de México, como privados”.

¿Qué mentalidad caracteriza a un maratonista por la naturaleza de su disciplina?

“Una mentalidad muy fuerte porque es una prueba muy larga, donde puede haber momentos de crisis, podemos cambiar de estrategia y sacarnos de nuestra zona de confort. Yo creo que los maratonistas tenemos una mentalidad muy fuerte, que a pesar de que tengamos momentos de crisis salimos adelante y podemos seguir en pie y luchar hasta el último kilómetro”.

