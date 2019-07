Los clásicos rivales de la Concacaf

El impacto de la Copa Oro, concentrado en EU y México

La atención mediática al torneo se concentra en el territorio de los finalistas, además de que históricamente desde el 2001, no hay otro campeón que no sean ellos. El consumo de contenidos y noticias sobre el torneo no es buscado por los países participantes, viene de otros continentes.