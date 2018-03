El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez dio positivo en un control antidopaje por el anabolizante clembuterol, anunció el lunes la empresa que promociona su pelea con el kazajo Gennady Golovkin por la unificación de los títulos de los pesos medianos.

La noticia llega en plena preparación para su combate ante Golovkin el 5 de mayo, una revancha por la pelea que efectuaron en septiembre ante un público que no quedó muy satisfecho al terminar empatada.

“Como parte de las pruebas voluntarias a las que Canelo Álvarez insistió previas a la pelea del 5 de mayo, uno de los resultados dio positivo por niveles de clembuterol, en línea con la contaminación de la carne que ha afectado a decenas de atletas en México en los últimos años”, explicó Golden Boy Promotions en un comunicado.

El clembuterol es un medicamento anabolizante que se utiliza para aumentar el peso o la masa muscular de un organismo.

“Esos valores están dentro del rango de lo que se espera por una contaminación de carne”, dijo Daniel Eichner, director del SMRTL, el laboratorio acreditado por la Agencia Mundial Antidopaje que llevó a cabo los análisis.

Canelo, sorprendido

“Soy un atleta que respeta el deporte y esto me sorprende y me molesta porque nunca me había ocurrido”, señaló Álvarez, según el comunicado.

“Me someteré a todas las pruebas que se me requiere para aclarar esta vergonzosa situación y confío en que al final la verdad prevalecerá”, añadió.

Golden Boy notificó inmediatamente los resultados al promotor de Golovkin, Tom Loeffler, así como a la Comisión Atlética del estado de Nevada.

Loeffler no emitió declaraciones de momento y se desconoce si afectará la celebración de la pelea de revancha en el T-Mobile Arena contra Golovkin.

La empresa que promociona la pelea añadió que Canelo ha sido sometido a docenas de análisis en sus últimas 12 peleas y todos resultaron negativos.

Según la declaración de Golden Boy Promotions, Alvarez ha resultado negativo a decenas de pruebas en sus últimas 12 peleas.

Otros peleadores mexicanos como Érik Morales y Francisco Vargas también arrojaron resultados adversos por esta sustancia.

Morales después de haber peleado con Danny García y Vargas antes de pelear con Orlando Salido. En ambos casos se debió al consumo de carne contaminada.

En la primera pelea, luego de la impopular decisión, el kazajo Golovkin conservó sus cinturones del Consejos Mundial de Boxeo (CMB), la Asociación Mundial de Boxeo (AMB) y la Federación Internacional de Boxeo (FIB) en los pesos medianos.

Golovkin, que mantuvo su invicto, quedó con balance de 37 victorias, ninguna derrota y un empate y Canelo, que encajó su segundo empate, tiene 49-1-2.

En un combate bautizado como Supremacía, se pondrán en juego los títulos de la AMB, CMB, FIB, The Ring y el lineal vacante del peso mediano. Álvarez y Golovkin son de los boxeadores más sobresalientes del momento.