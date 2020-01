Los celulares, las tablets, apps ponen el mundo al alcance de los dedos. El snapchat, las historias de Facebook e Instagram permiten grabar mini videos para hacer storytelling desde el estadio o modificar los colores de las imágenes con los filtros.

Ante las nuevas y editables formas de interactuar entre el equipo, estadio y los aficionados, el británico Andy Brown propone el arte de la pintura como medio de comunicación y patrimonio del beisbol.

“Soy un hombre inglés pintando estadios mexicanos, estoy viendo cómo es el beisbol mexicano. Es importante que se valore el patrimonio que tienen. Vivimos en una era donde la gente consume todo muy rápido y las repeticiones se pueden ver al día siguiente. Pero una pintura dura muchos años y con el paso del tiempo se hacen más valiosas. Una pintura tiene el poder de enseñar cómo se veía un lugar años atrás. Las redes sociales son una manera de consumir, pero en la pantalla no obtienes todo, no se logran apreciar los colores exactos de una pintura. Cuando pinto trato de plasmar el clima, viento, la temperatura, música, las porras, trato de incluirlo todo y eso no se aprecia en una fotografía, tienes que ver la pieza original”.

De acuerdo con la UNESCO, la noción de patrimonio se relaciona con la revalorización continua de las diversas culturas e identidades y también genera un vínculo en la transmisión de las experiencias, aptitudes y conocimientos entre las generaciones.

Brown aporta a la cultura y el patrimonio del beisbol en México. Caballete, pinceles, lienzos, pinturas al óleo, paleta de mezclas, diluyentes, aceites y el tiempo como el elemento más importante e irrepetible.

El beisbol le abrió a Brown las puertas de los ojos del mundo. Ha pintado 30 estadios de las Grandes Ligas, otros en Reino Unido, Japón, Taiwán, Corea del Sur, China y llegó a México en abril de 2019 para pintar su primer parque de pelota: el Chevron de los Toros de Tijuana. Desde entonces ha dibujado la casa de los Tomateros de Culiacán, Venados de Mazatlán, los Sultanes de Monterrey, Naranjeros de Hermosillo, Yaquis de Obregón, Mayos de Navojoa y Charros de Jalisco. La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) y la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) tienen arte.

“Vivimos en un mundo muy visual donde damos por sentado los símbolos de nuestra ciudad o país. Es muy importante que valoremos la historia. Lo que vestimos ahora es símbolo de nuestra cultura, la arquitectura de los estadios refleja la cultura de un país”.

Brown especializó sus trazos en beisbol desde hace 7 años y dio clases durante 15 años, las últimas en Corea del Sur, hasta que en el 2009 tomó otra decisión: vivir de sus pinturas.

¿Qué tan devaluado está el arte en el deporte actualmente?

“La gente compra mejor un celular que una pintura. Por un aparato se gasta mucho dinero y lo tienes que cambiar cada dos años por mucho para estar actualizado. Una pintura es una inversión porque es algo que dura muchos años y en una galería de arte llevan hasta cientos de años. Es un valor a largo plazo, un lujo, una inversión para la cultura y la puedes ir heredando. Hay personas que piensan que el arte no es necesario, pero es importante que se preserve”.

¿Qué lugar ocupa la cultura en México?

De acuerdo a cifras del INEGI en la Cuenta Satélite de la Cultura de México, la participación económica del sector en el PIB nacional es de 3.2 %. La Fundación ILAM (Instituto Latinoamericano de Museos y Parques) contabiliza 1,778 museos y centros de arte a nivel nacional y coloca a México como el segundo país con más museos de América Latina, solo superado por Brasil.

“Es muy importante que el arte se exhiba en galerías, que la gente aprecie su valor y la energía que tiene. Los deportes y el arte se llevan increíblemente bien porque es un movimiento dinámico, hay mucho color”, menciona Brown,

¿Cómo vivir económicamente de las pinturas de los estadios de beisbol?

‘Andy Brown: Diamantes sobre lienzo - El arte del béisbol’ tiene cuadros listos para comprar de los 30 a los 5,000 dólares. Tiene variedad de diseños de Juegos Olímpicos, jugadores, estadios de futbol, Indy car, bocetos del diario USA Today.

En su viaje por Cuba a principios de este año pintó aspectos de vida, ex peloteros, estadios. Imágenes que se incluyen en las amplias opciones de su trabajo.

“No tengo un número fijo de pinturas vendidas, pueden ser dos o tres al mes. Los ingresos de este trabajo tampoco son fijos, claro es un riesgo y es duro cuando quiero pagar las cosas del día a día. Es difícil hacer dinero con el arte, pero sé que estoy haciendo lo que debo hacer. El reto más grande es financieramente, el cómo seguir pagando mi trabajo. Si quiero hacer dinero lo más fácil es enseñar, pero no sería lo suficiente feliz. El dinero que hago por las conexiones de mi trabajo lo gasto en mi material, viajes. El equipo que utilizo es demasiado caro y el costo por el envío de las pinturas”.

A Brown le quedan proyectos en México y menciona que ya fue contactado por los Pericos de Puebla para visitar su estadio, una vez que inicie la temporada. Su objetivo no se aleja de provocar interés a las marcas.

“Mi trabajo puede ser apreciado por marcas deportivas como Nike, Adidas, y a veces es muy difícil dar con la persona correcta. Me encantaría trabajar con una liga o una marca deportiva que promueva el beisbol”.