Jugar sin un centro delantero natural en el partido contra Costa Rica, como ocurrió en Gales, no preocupa al director técnico de la Selección Mexicana, Gerardo Martino, pues se trata de una situación extraordinaria en la que Raúl Jiménez, Henry Martín y Alan Pulido se encuentran lesionados al mismo tiempo. Sin embargo, una estadística alarmante para el combinado nacional es que en los últimos 22 torneos de Liga MX, sólo tres jugadores mexicanos se colocaron en lo más alto de la tabla de goleo.

El material de trabajo de Martino es la Liga MX, la cual no destaca por su desarrollo de futbolistas en dicha posición, sin embargo tiene opciones y un relevo generacional que, con maduración, tiene proyecciones altas. De hecho, el torneo actual, es atípico por tener a cuatro jugadores nacionales dentro de los primeros 10 goleadores con 12 fechas transcurridas: Santiago Ormeño, Henry Martín, Ángel Sepúlveda y José Juan Macías.

Raúl Gutiérrez, ex seleccionador de México en categorías inferiores y campeón del mundo con la Sub-17, señaló que la designación en la posición de centro delantero obedece al tiempo de fogueo que se le permite a los jugadores y a que, entre los 18 y 21 años, los delanteros empiezan a consolidarse como goleadores o como centros delanteros que pasan desapercibidos.

En los últimos cinco semestres de la Liga MX, uno de los que mejor cubren dicho perfil ha sido José Juan Macías. El delantero de Chivas comenzó a destacar bajo las órdenes de Ignacio Ambriz, en León, a sus 19 años. En el torneo Clausura 2019, con ocho tantos, fue el único nacido en México entre los primeros 20 goleadores y en lo sucesivo se mantuvo en la tabla de goleo.

Sin embargo, Gutiérrez indicó que aún falta tiempo de maduración para el establecimiento de Macías en selección mayor. Al momento, se encuentra disputando el Preolímpico Sub 23 de Concacaf, donde no ha podido estrenarse con gol, al contrario del mediocampista Sebastián Córdova y el extremo Uriel Antuna, quienes comandan la tabla de goleo con cuatro y tres goles, respectivamente.

El ‘Potro’ señaló que, actualmente, el único jugador que se acerca a la producción de Raúl Jiménez en la delantera es Henry Martín, futbolista de 28 años que en tres de los últimos cuatro torneos de Liga MX ha estado entre los 10 mejores de la tabla de goleo. Durante el último año, el portal de estadísticas Statiskicks señaló que Martín es uno de los jugadores ofensivos de la liga, convirtiendo 0.59 goles (sin incluir penales) por cada 90 minutos y 10.74 jugadas de uno contra uno exitosas.

¿La selección mexicana tiene un relevo generacional importante en la posición de centro delantero?

“Yo creo que sí, al final surgen casos como los de Ormeño, que son válidos, que no exactamente tienen que pasar por un proceso de selección, pero que son jugadores que están representando por los goles que meten. Yo considero que no debe de haber ningún problema en ese relevo generacional en ese sentido. Esperemos que Raúl Jiménez se recupere al 100% de su lesión y se le vayan agregando estos jugadores, tanto los que van apretando de abajo como José Juan Macías o el mismo Henry Martín”.

El estratega destacó que si bien el ataque de la Selección mexicana no cuenta con un centro delantero natural en este momento, el plantel que se presentará contra Costa Rica tiene jugadores desequilibrantes en ofensiva como Hirving Lozano y Jesús Manuel Corona.

“Eso, combinado con un buen centro delantero, siempre le ha dado buenos dividendos a la selección. El partido pasado creo que fue muy clara esa circunstancia porque no es simplemente el hecho de que no esté Raúl Jiménez, sino que no hubo un centro delantero de referencia para nuestro equipo y creo que eso, para el sistema (4-3-3) que está empleando Gerardo Martino, es fundamental”.

Los resultados a corto plazo que exige el futbol mexicano van contra la lógica de formación de jugadores jóvenes, sin embargo, Gutiérrez explicó que en el futbol mexicano “los procesos de trabajo para las líneas ofensivas han mejorado y hoy hay muchas maneras de desarrollarlo. Si metes un goleador joven, no pretendas que va a ser la solución; él va a trabajar y si lo pones junto a un delantero con experiencia, es probable que ese delantero te va a dar dividendos en su debido tiempo, pero antes no”.

Juegos Olímpicos son prioridad

El domingo pasado la Sub-23 logró su pase a Tokio 2020. En conferencia de prensa, Gerardo Martino destacó que la Selección Olímpica será prioridad una vez que la justa veraniega se empalme con la Copa Oro de la selección mayor en julio, por lo que Jaime Lozano elegirá primero a sus jugadores que den la edad para participar en los Olímpicos y a sus tres refuerzos mayores.

“Lo que puedo decir es que la prioridad será exclusivamente para los jugadores que vayan a Japón y nosotros nos vamos a acomodar con quienes Jaime no convoque", explicó Martino.

De igual forma, el objetivo rumbo a la Copa Oro será competir al máximo nivel.

