México cierra la década con un boxeador que a sus 30 años se asume en su mejor momento deportivo y con los ojos fijos en trabajar su imagen comercial. La versión de Saúl Canelo Álvarez es ahora, la de mayor independencia en sus decisiones económicas. Un púgil que no escatima el tiempo de su juventud, no sólo para sus peleas, sino para maximizar y administrar sus ganancias.

“Claro que pienso en el retiro, me veo con mi familia tranquilo, jugando golf. Me gustaría estar en el Salón de la Fama por todo lo que he alcanzado”, contó el Canelo en septiembre pasado en el Podcast Inquebrantables de Daniel Habif, una charla que revela los motivos de sus gustos fuera del ring. Es decir, su amor por el golf por ser un deporte de concentración, de estabilidad mental, y de hecho, ya ha ido al field con Stephen Curry, Tony Romo. Y su fanatismo por los carros de lujo, que guarda en sus diferentes garages en Guadalajara, California.

El Canelo se puso los primeros guantes profesionales a los 11 años y 19 años después, ya recibió por la imagen boxística que representa, uno de los contratos más lucrativos del deporte, sí, el que acaba de tronar este año con la plataforma streaming DAZN, en el que le prometieron ganancias por 365 millones de dólares en 2018, por 11 peleas, entronizándolo como estrella del pago por evento. El acuerdo no se cumplió, peleó la indemnización en busca de un mínimo de 280 millones en daños y perjuicios, y se aventó tres tiros contra: su promotor Óscar de la Hoya, DAZN y Golden Boy Promotions. El entrenador Eddy Reynoso, su padre y su hermano permanecen en la esquina de su ring, pero es Canelo quien tiene la última palabra.

“Las relaciones entre de la Hoya y el Canelo estaban mal, los hemos visto en un mismo cuarto sin hablarse. La fricción que se observaba entre las partes era insostenible, estoy seguro de que se quitó un peso enorme de los hombros, estaba en estrés. Los señores Reynoso y su familia lo manejan no tiene problemas y sus abogados arreglan los problemas”, explicó a este diario Eduardo Lamazón, comentarista de boxeo en TV Azteca.

En la segunda pelea contra Gennady Golovkin, el 16 de septiembre de 2018 en Las Vegas, generó más de 100 millones de dólares, de los cuales, el Canelo mínimo, se llevó 35.

¿Podrá alcanzar estas cifras negociando por pelea?

”El Canelo está en una etapa de su carrera que ha logrado ser tan popular que no necesita de un promotor o de un tercero. En ésta ocasión para la pelea contra Callum Smith será transmitida en todo el mundo, y en México TV Azteca, Televisa y ESPN la estaremos transmitiendo. Saúl, es la cara del boxeo comercialmente y para muchos el mejor peleador libra por libra. No sé si llegue a ese piso (de los 35 millones), por una cuestión económica de la pandemia”, opinó Fernando Barbosa, General Manager de The Walt Disney Company; analista y juez de combat sports.me.

