En Brasil se llama “diente de leche” al primer balón que recibe un niño. El de Matheus Dória fue un obsequio de su padre, Élio Macedo, una pelota de plástico mucho mejor que las botellas de plástico que pateaba cuando tenía cinco años. Actualmente, a sus 26, el defensa central de Santos Laguna tiene recuerdos de su infancia muy presentes por los principios que sigue practicando: la humildad, la sinceridad y la memoria al lugar de origen.

Su padre permanece en Brasil con su mamá y hermano más pequeño. Es quien respaldó el sueño de Dória, pese a que dedicarse al futbol significó estudiar en la escuela nocturna para poder entrenar durante las mañanas. El apoyo y las verdades que le decía su padre, aunque dolieran, lo llevaron a debutar en su primer equipo profesional a los 16 años, en el Botafogo de Futebol e Regatas U17.

“Siempre crecí así, fui educado de esa manera, por más que me duela una verdad mi padre me decía cuando no estaba concentrado o jugando bien. Él tiene una frase que siempre me dice “es mejor estar rojo por cinco minutos que cagado toda la vida”.

Entregado al futbol desde antes de depender económicamente de él, Dória nació con valor acreditado, es decir, viene del país más grande de América Latina que tiene una extensión de nueve millones de kilómetros cuadrados y es habitado por más de 200 millones de personas. Brasil ha sido, junto a Argentina, exportador de jugadores durante una década. El 81% de las federaciones en el mundo cuenta con al menos un jugador brasileño en sus plantillas, según el Observatorio de Futbol CIES.

