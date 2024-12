Djokovic con triunfo absoluto en el Abierto de Australia

Novak Djokovic hizo historia al alcanzar su título 22 de Grand Slam en el Abierto de Australia y empatar el récord de Rafael Nadal. Fue un triunfo absoluto pues ascendió al número 1 del ranking y significó su décima corona en este Grand Slam.

“Estoy motivado para ganar tantos Slams como sea posible. En esta etapa de mi carrera, estos trofeos son el mayor factor de motivación por el que sigo compitiendo. Realmente nunca me gustó compararme con los demás, pero por supuesto es un privilegio ser parte de la discusión como uno de los mejores jugadores de todos los tiempos. Si la gente me ve de esta manera, por supuesto que es muy halagador porque sé que doy tanto esfuerzo y energía para tratar de ganar Slams como cualquier otra persona.

El serbio capturó su primer título del Abierto de Australia a los 20 años en 2008 antes de regresar a la cima, por primera vez en julio de 2011. Más de una década después, Djokovic sigue siendo una fuerza dominante.

“Todavía tengo mucha motivación. A ver hasta dónde me lleva. Realmente no quiero detenerme aquí. No tengo intenciones de parar aquí. Me siento muy bien con mi tenis. Sé que cuando me siento bien físicamente, mentalmente presente, tengo la oportunidad de ganar cualquier Slam contra cualquiera. Físicamente puedo mantenerme en forma. Por supuesto, 35 años no son 25, aunque quiero creer que lo son. Pero todavía siento que hay tiempo por delante”.

Djokovic ingresó al major de canchas duras con una lesión en el tendón de la corva izquierda que sufrió en el camino a ganar su título número 92 a nivel de gira en Adelaide a principios de este mes. Después de haber tenido problemas durante sus primeras tres rondas, las posibilidades de título del serbio en Melbourne parecían amenazadas. Sin embargo, mejoró físicamente en las últimas etapas para triunfar.

“Lo bueno del Grand Slam aquí es que tienes un día entre los partidos, por lo que me permitió tener más tiempo de lo normal [en] algunos otros torneos para recuperarme, tratar de hacer todos los tratamientos para recuperarme. en un buen estado y condición para jugar y eventualmente ganar. Desde [el] cuarto asalto en adelante, sentí que la pierna no me molestaba tanto. Sentí que mi movimiento era mucho mejor. Jugué parte de mi mejor tenis honestamente en [este] Abierto de Australia. La cuarta ronda, cuartos de final, semifinales, realmente cómodo en la cancha, golpeando la pelota muy bien".

