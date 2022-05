Cruz Azul tiene un nuevo líder en su barco y llega con la experiencia de cientos de kilómetros recorridos a lo largo de seis países y dos continentes. Su nombre es Diego Aguirre y fue presentado de manera oficial este 30 de mayo, justo en el día que el equipo cumple el primer aniversario de su título número nueve en la Liga MX, aquella victoria tan anhelada después de 23 años de la mano del ahora ex entrenador, Juan Reynoso.

Diego Aguirre nació en Montevideo, Uruguay, el 13 de septiembre de 1965 y desde que empezó su carrera como director técnico en 2002 ha dirigido a 11 equipos de seis diferentes países: Brasil, Argentina, Ecuador, Perú, Qatar y su natal Uruguay. Su paso por estas latitudes incluye la gestión de clubes de alta reputación como el Internacional de Porto Alegre, el Sao Paulo y el Peñarol.

Esa reputación dirigiendo a grandes clubes sudamericanos fue la principal razón por la que la directiva de Cruz Azul, encabezada por Jaime Ordiales (director deportivo) y Víctor Velázquez (presidente de la Cooperativa), decidió darle un contrato con el conjunto cementero por un año, hasta junio de 2023.

“A lo largo de 20 años de su trayectoria internacional, Diego ha sido campeón en Uruguay, Brasil y Qatar, conocemos su estilo equilibrado, cómo plantea sus partidos y es un ejemplo de disciplina defensiva que a su vez propone un juego ofensivo y rápido, parte de lo que hemos estado buscando en el club para nuestra afición. Le gusta trabajar en equipo y ser un gran motivador, por lo que esperamos que en Cruz Azul pronto alcancemos nuestros objetivos: primero calificar (a la liguilla) y por supuesto ir por la décima estrella”, dijo Víctor Velázquez en la presentación del entrenador uruguayo.

Aguirre Camblor es el cuarto entrenador de Cruz Azul en los últimos cinco años y tiene como meta llegar al octavo trofeo de su palmarés con el conjunto cementero. El uruguayo solo ha podido ganar dos títulos de liga en su historial y ambos fueron con el Peñarol en 2003 y en 2010.

“Tenemos que trabajar mucho, hemos tenido conversaciones muy productivas tanto con Víctor como con Jaime desde hace varios días y está clara la idea de que el proyecto tiene que ser de crecimiento, mejora, consolidar una gran cantidad de cosas, dar en la medida de lo posible oportunidad a los jóvenes y que sea un proyecto duradero. Es por un año, pero esperemos que sea por mucho más”, señaló el timonel sudamericano.

Durante el siglo XXI, Cruz Azul solo ha tenido tres entrenadores que llegaron al cargo sin experiencia previa en el futbol mexicano: Sergio Markarián entre 2007 y 2008, Paco Jémez entre 2016 y 2017 y ahora Diego Aguirre. El uruguayo Markarián dirigió 46 partidos y el español Jémez 48, lejos de los 75 que sostuvo el peruano Juan Reynoso de enero de 2021 a mayo de 2022.

La visión a largo plazo que desea Diego Aguirre se complica al revisar las estadísticas: de los últimos 10 entrenadores de La Máquina, solo uno ha podido superar los 100 partidos, que fue el mexicano Enrique Meza en su periodo entre julio de 2009 y junio de 2012, aunque no pudo ganar un título, como sí lo hicieron Juan Reynoso (Liga MX en el Guardianes 2021) y Luis Fernando Tena (Concachampions 2014).

Sin embargo, el uruguayo llega con la ilusión intacta y con el respaldo de haber soportado la presión de otros clubes: “Sé que es un desafío difícil pero me gusta, tengo la suerte de haber estado en equipos grandes en diferentes partes del mundo y me siento con experiencia de haber vivido cosas en equipos bajo presión, con hinchadas importantes con similitudes como aquí. La motivación es total y realmente me siento feliz de tener esta oportunidad”.

Cerca de 100 aficionados le dieron la bienvenida a Diego Aguirre con cánticos como el “Olé, olé, Diego, Diego” y una manta con su rostro a las afueras del hotel de la presentación oficial en la Ciudad de México. En todo momento fue escoltado por Jaime Ordiales, Víctor Velázquez, así como Juan Verzeri, auxiliar técnico, y Fernando Piñatares, preparador físico.

Ordiales recalcó que había estado observando a Aguirre desde hace años y que su decisión final se dio por dos cosas: para refrescar la baraja de opciones de entrenador del club con alguien que viniera del extranjero y también tener un personaje que compaginara con los objetivos institucionales.

“La decisión fue pensando en darle algo fresco y nuevo a este entorno, un trabajo coordinado en equipo, armónico, con tres ejes: mantener siempre al equipo protagonista, ser sustentable y darle posibilidades a los jóvenes, buscando siempre ser ofensivos y con el carácter internacional de Diego y su conocimiento de tantos jugadores extranjeros era un candidato importante”.

Cruz Azul arrancará su pretemporada el 2 de junio y entre los días 5 y 13 de ese mes viajarán a Cancún para hacer trabajos en la playa, pensando en llegar en la mejor forma posible al arranque del Apertura 2022, en el que debutarán el 2 de julio visitando a Tigres.

“La forma de convencer a la gente es dándole ilusión, que el equipo vuelva a ganar y sea protagonista, ese es nuestro objetivo y para eso vamos a trabajar con honestidad y dedicación (...) Lo tomo como un gran desafío y lo sentimos así junto a mi comisión técnica, lo consideramos una gran oportunidad con trabajo, responsabilidad, exigencia y después veremos qué acontece, pero sentimos mucha confianza de que podemos dar una gran alegría a toda la afición”, concluyó el estratega uruguayo, que cumplirá 57 años en septiembre.