ACAPULCO.- Alexander Zverev no controló su conducta al quedar eliminado en el juego de dobles que perdió junto a Marcelo Melo por marcador de 2-6, 6-4 y 6-10. Al terminar el partido en la cancha 2, molesto y protestando, el tenista alemán caminó rumbo a la banca del juez, quien aún se encontraba sentado y golpeó su raqueta cuatro veces contra la silla hasta romperla.

Durante el Tie break del tercer set, el juez señaló una pelota como buena al tocar la línea y el punto fue dado por bueno a sus rivales, Llooyd Glasspool y Harrri Heliövara, quienes en ese momento, se pusieron arriba por 9-6 y posteriormente ganaron el partido.

Zverev, número 3 del mundo fue abucheado por la afición mexicana y aún así siguió firmando autógrafos antes de salir de la cancha.

"Debido a una conducta antideportiva al concluir su partido de dobles el martes por la noche, Alexander Zverev fue suspendido del torneo en Acapulco", informó la organización en un comunicado.

Zverev no podrá jugar los octavos de final en singles en contra de su compatriota, Peter Gojowczyk, clasificado directamente a los cuartos de final.

En primera ronda, Zverev superó al estadounidense Jenson Brooksby en el partido que acabó más tarde de la historia (4:54 am).

En la mañana de este miércoles, el alemán se disculpó con un mensaje en sus cuentas de redes sociales.

"Es difícil explicar con palabras lo mucho que me arrepiento por mi comportamiento durante y después del partido de dobles de ayer. Me he disculpado en privado con el juez de silla porque mi estallido contra él fue erróneo e inaceptable, estoy decepcionado conmigo mismo. Esto no debería haber ocurrido y no hay excusa. También querría disculparme con mis seguidores, con el torneo y con el deporte al que amo. Como sabes, lo dejo siempre todo en la cancha. Ayer, di demasiado. Voy a tomarme los siguientes días para reflexionar, tanto sobre mis actos como para asegurarme de que nunca más vuelva a ocurrir algo así. Lamento haberlos decepcionado".

