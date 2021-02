Incontables veces hemos escuchado que hacer es deporte es solo jugar, divertirse y en el mejor de los casos para cuidar tu salud, en el peor de los casos que es una pérdida de tiempo, que muy pocos llegan a juegos olímpicos, el sueño de muchos, pero la gloria de pocos, de futbol ni hablamos, todos lo juegan, pero, que necesitas palancas para tener un contrato, que nunca lo vas a lograr, en fin, solo palabras, pero nadie habla del deporte universitario, sí, ese, que es de las mejores etapas en tu vida como estudiante, ese que te abre las puertas para estudiar con becas donde tal vez jamás lo hubieras imaginado, ese que busca formar estudiantes atletas bajo un concepto de educación integral.

Así es como lo hacen las jugadoras de flag y jugadores de americano del programa de futbol americano de Linces México de la UVM, cuya casa es el Estadio José Ortega Martínez (mejor conocido como -El JOM-) en campus Lomas Verdes, jóvenes estudiantes de bachillerato, licenciatura y maestría viven una gran experiencia, tienen la posibilidad de estudiar bajo un esquema de becas deportivas, como un reconocimiento a su talento y dedicación, el ambiente perfecto para combinar su pasión por el americano y su obligación con la formación académica. UVM tiene claro que necesita formar personas productivas que agreguen valor a la sociedad y están convencidos que el deporte es de los mejores medios para formar líderes con las competencias/habilidades que la sociedad actual exige.

Pensaríamos que es sencillo estudiar y hacer deporte, pero tener el compromiso de ser parte de un equipo representativo universitario implica gran compromiso, disciplina, entrega, poca convivencia social y a veces hasta familiar, terminas clases, corres al campo, la puntualidad es esencial… y el silbato ya está sonando, indica el inicio de la práctica, donde ahora entrenas con la familia que tú elegiste, sí, tus compañeros, tu equipo, ese por el que das todo en un partido, bajo el rayo del sol 2 horas donde dejarás alma y corazón, otra vez suena el silbato y es hora de ir a casa…¿a descansar? No, a hacer tarea, estudiar y prepararse para un día más y ni te contamos cuando es semana de exámenes… ya sabemos que son agobiantes, pero no te preocupes, nada que un buen entrenamiento no pueda quitar… como una buena terapia, efectivamente, no se descansa, hay que ganar el día y así lo marca su filosofía del Win4ever, el decálogo de valores bajo los que se rigen.

Y es que no basta con ser bueno en el campo, la formación integral de los Linces llega al aula y si eres becado más, ser un ejemplo y líder para tus compañeros y comunidad es fundamental, ahí nace la identidad y el espíritu por tus colores y universidad, donde todos son Linces, de ellos quienes irán al estadio, ese magnífico espacio donde todos tienen un lugar, estudiantes de los talleres artísticos llevándose el show de medio tiempo, estudiantes, maestros y familia conviviendo, donde las gradas se vuelven su fortaleza para gritar, apoyar y corear un touchdown, ese momento que a todos les enchina la piel, de un salto te pone de pie levantando los brazos, ¡vamos ganando!.

Historias hay muchas que contar, para los Linces un gran orgullo son los estudiantes que egresan de licenciatura, camino largo de altibajos, pero que siempre buscan un nuevo reto y hoy estudian maestría, en mayo se sumarán tres Linces más a ésta gran hazaña para un total de siete maestrantes, dos de ellos capitanes del equipo de Liga Mayor, quienes son la inspiración de los llamados “Pequeños Gigantes”, niños que forman parte de las categorías infantiles de Linces México, de donde han salido sus más talentosos jugadores para Liga Mayor, que iniciaron divirtiéndose desde primaria y terminaron graduándose con una vida universitaria.

El programa de Linces México sabe que la excelencia necesita apoyo, por ello, es el único programa en integrar a sus filas un departamento de seguimiento académico para sus estudiantes atletas de categoría juvenil, intermedia y Liga Mayor, cuyo objetivo es mantener una estrecha comunicación y vinculación con la academia de campus lomas verdes, jugadores, padres de familia y staff de coacheo, el trabajo en equipo es indispensable para el éxito estudiantil del jugador.

Sigue conociendo a Linces México, programa de futbol americano con apenas 16 años de fundación, pero con grandes logros conseguidos en muy poco tiempo: 5 Campeonatos Nacionales en Juvenil, Subcampeones Nacionales en Intermedia y Campeones Nacionales Liga Mayor Conferencia Nacional, así como múltiples campeonatos de su representativo de flag femenil en AFFEMEX y sus “Pequeños Gigantes” de categorías infantiles en la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano, quienes por cierto el año pasado en el marco de su 15 aniversario, echaron la casa por la ventana, celebraron estrenando nuevo pasto sintético en su estadio, con vivos rojos que lo hace ver espectacular. Te dejamos sus sitios de información de categoría infantil y reclutamiento, así como sus redes sociales.

ONEFA/ UVM Lomas Verdes

ttps://bit.ly/37W7uNE

http://bit.ly/3oRqDXd

FB y TW: LincesMex

IG: linces_mexico

www.uvm.mx

futbol.americano@uvmnet.edu