Cruz Azul inició el torneo con el pie izquierdo. Suma dos derrotas en sus primeros partidos, contra Santos y Puebla. Juan Reynoso perdió ante sus ex pupilos de La Franja. Los camoteros ganaron 1-0 ante un equipo en crisis en toda su estructura. En los más recientes 12 partidos, La Máquina ha perdido en ocho. La derrota coincide con el escándalo de su goleador, Jonathan Rodríguez.

El ‘Cabecita’ fue exhibido en una fiesta en donde circuló el alcohol; el uruguayo portaba la ropa de concentración. El video se publicó previo al juego contra el cuadro poblano. Jonathan salió a la banca. Su actual técnico quiso driblar los cuestionamientos: “Lo de ‘Cabecita’ terminó con una fatiga importante el día de Torreón, no trabajó al parejo toda la semana, el jueves hizo futbol 12, 15 minutos, por eso hoy (sábado) salió al banco. No tengo redes sociales, no tengo certeza de nada. Mientras no tenga certeza es difícil opinar sobre una situación que uno puede poner en tela de juicio la responsabilidad de un jugador”.

Lo cierto es que la nueva directiva ya investiga el tema. “Tras la publicación de un video en el que se observa a un jugador de nuestro equipo, Jonathan Rodríguez, actuando de manera irresponsable y contraria a nuestros valores, les podemos decir que la directiva está analizando la falta para sancionar al jugador conforme al reglamento interno”, publicó. Ya circulan versiones de que el charrúa quiere irse. Rusia o China podrían pagar el salario.

A 15 días de terminar el mercado de fichajes, Cruz Azul no ha comprado jugadores, sin embargo, dejó ir a tres elementos: Daniel López (Necaxa), Jonathan Borja (Nacional, Ecuador) y Milton Caraglio (Atlas). El equipo pintaba como uno de los más serios candidatos para ganar el torneo anterior y así terminar con una sequía de 23 años de su último título.

Los celestes se derrumbaron en lo anímico tras aquella histórica caída frente a Pumas y tienen una directiva que aún no se asienta, además de un técnico que está lejos de convencer y jugadores extraviados que dan más nota fuera de la cancha que dentro de ella. En la Fecha 3, los Cementeros visitan al Pachuca.

Pumas: su plan B son los jóvenes

Los Pumas también se han mantenido en blanco en incorporaciones, pese a las bajas de Carlos González, Andrés Iniestra y Alejandro Mayorga. Los universitarios han apostado por sus jóvenes. Cabe destacar que los auriazules son el equipo con el promedio de edad más bajo de la Liga MX. “Hoy son jugadores que están manteniendo al equipo, como otros, y tienen que ir corrigiendo sus errores individuales con base en los juegos que van protagonizando. Uno elige a los jóvenes que están a disposición del plantel y no los miro con la óptica de si son maduros o no. Sé los riesgos que corro, el presidente sabe los riesgos que estamos corriendo con el proyecto que tenemos.

Al final, esto va a quedar en la institución y va a ser que Pumas sea lo que siempre fue”, señaló el técnico Andrés Lillini.

Sumado a la preocupación por los refuerzos, una de las malas sensaciones que se llevó la afición en la victoria de Pumas 3-0 ante Mazatlán fue la lesión que retiró del campo a Juan Ignacio Dinenno, quien, de acuerdo a Lillini, sintió un dolor muy fuerte en el isquiotibial. “Le van a hacer los estudios mañana, una vez que se desinflame un poco y ahí tendremos un panorama claro de lo que es".

En su lugar ingresó Emanuel Montejano, de 19 años, que contribuyó con un gol en el triunfo del equipo en su partido de debut. Le dedicó el gol a su madre, ya fallecida.

