“Si te enfrentas al Real Madrid sabes que ellos, cuando juegas una final, las ganan. Por eso creo que ahora estoy a la buena de la historia”, dijo Thibaut Courtois (Limburgo, Bélgica; 11 de mayo de 1992), portero del Real Madrid, durante la conferencia de prensa previa a la final de la Champions League 2021-22 contra el Liverpool.

La frase fue tan contundente que partió a una ciudad en dos. Por un lado, los aficionados al Real Madrid festejaron la confianza previa de su arquero para levantar el título número 14 de Champions, mientras que los del Atlético de Madrid se molestaron por el pasado que tuvo este portero con ellos y en el cual quedó subcampeón del torneo continental.

Ya sobre la cancha del Stade de France, donde se celebró la final de 2022 entre Real Madrid y Liverpool, el guardameta belga se encargó de dar su propio recital: realizó nueve atajadas, la mayor cantidad para una final de Champions, superando las ocho que logró Edwin Van der Sar (Manchester United) contra Barcelona en 2011 y Alisson Becker (Liverpool) contra Tottenham en 2019.

“Tenía la sensación de que nadie me podía meter un gol hoy. Esto es increíble. Tantos años, tanto trabajo, venir al club de mi vida. El Madrid gana y vi mucha gente del Liverpool y otra gente, y hoy se ha visto quién es el rey de Europa”, manifestó Courtois, quien además fue reconocido con el premio MVP como el mejor jugador de la final 2022.

Esta es la historia de redención de Thibout Courtois. Ya no es aquel jovencito que llamaba la atención de la prensa por su combatiente agilidad a pesar de su complexión (dos metros de estatura y menos de 97 kilogramos de peso) en los inicios de la década del 2010, cuando llegó al Atlético de Madrid del "Cholo" Simeone, Radamel Falcao y compañía. Ahora es una realidad que pelea por el reconocimiento como el mejor portero del mundo.

Courtois inició su carrera en Primera División en abril de 2009, apenas con 16 años, en el Genk de su país natal. En aquel entonces su valor de carta era de 50,000 euros, una cifra alta para un jugador con cara de niño. Pero el Genk se convirtió en el trampolín para llegar a la cumbre europea, pues al ganar la liga de Bélgica en 2011 empezaron a llover las ofertas para su traslado a otras latitudes.

El club que se quedó con sus servicios fue el Chelsea, dándole la bienvenida a las grandes ligas europeas con un monstruo como la Premier League. Esa primera transferencia le costó 8.9 millones de euros al club inglés, aunque la inexperiencia del joven arquero de entonces 19 años los obligó a cederlo al Atlético de Madrid. Nada mal para una primera prueba.

Courtois jugó 154 partidos en tres temporadas (de 2011 a 2014) con los colchoneros, pero su experiencia creció a pasos agigantados al ganar un trofeo de Copa del Rey (2013) y una liga (2014), además de una final de Champions League que, aunque perdió frente al Real Madrid, dejaría su camino marcado para el futuro con una gran sed de revancha.

En su paso por España, Courtois logró la madurez futbolística que hizo que pronto se le borrara la cara de niño: ganó tres veces el trofeo Zamora como el portero menos goleado de LaLiga (en 2013, 2014 y 2020), también recibió sus primeras inclusiones al XI ideal tanto del futbol español como de la Champions League y se ganó el reconocimiento mundial en una década dominada por porteros de mayor renombre como Iker Casillas, Petr Cech o Gianluigi Buffon.

Gfracias a su rendimiento y sobriedad actual bajo los tres postes, las leyendas ya lo reconocen como el número 1 del planeta: “Sin ninguna duda, Courtois es el mejor portero del mundo, porque la temporada que ha hecho ha sido muy buena, se ha consolidado como portero, se le ve una madurez muy importante que transmite al resto de compañeros y si tienes un portero como él vas teniendo una fase muy sólida”, dijo Iker Casillas previo a la final de Champions entre el Real Madrid y Liverpool.

Esa madurez fue fortalecida no solo en el Atlético de Madrid, sino en el Chelsea, a donde regresó en 2014 después de su préstamo por tres años en España. Con los Blues mantuvo su alto rendimiento y volvió a erigirse campeón de liga con dos títulos de Premier (2015 y 2017), además de una FA Cup (2018) y una Carabao Cup (2015).

Todo ese rendimiento, además de su constancia en la selección de Bélgica y su asistencia a los Mundiales de Brasil 2014 y Rusia 2018 (en Rusia incluso fue reconocido como el mejor portero del certamen) hicieron que el Real Madrid pusiera su enfoque en él sin importar su pasado colchonero. Es por ello que en el verano de 2018 el club merengue pagó 35 millones de euros por sus servicios, convirtiéndolo en la sexta transferencia más alta de la historia para un portero.

En el Real Madrid, Courtois ya tiene cuatro temporadas y seis títulos, la mayor cantidad de su estancia en clubes. Ese palmarés incluye dos ligas, dos Supercopas de España, un Mundial de Clubes y la Champions de 2022, el trofeo que le ha hecho redimirse a nivel internacional al ser el más ansiado de su trayectoria, después de una Copa del Mundo. También es una reivindicación a título personal.

“En marzo hubo una revista que no me puso entre los 10 mejores porteros del mundo. No digo que me pongan el primero, porque hay porteros muy buenos, pero después de una temporada como esta que no me pongan entre los 10 mejores no tiene sentido. Y ahora estoy aquí como ganador”, dijo el belga de ahora 30 años.

A nivel internacional, el portero vivió uno de sus mejores momentos en la Copa del Mundo de Rusia 2018. Después de ser blanco de críticas junto a sus compañeros de selección, como Eden Hazard y Kevin De Bruyne, por no poder consagrar a su generación en un torneo importante, lograron obtener el tercer lugar del Mundial ruso solo por detrás de Francia y Croacia como campeón y subcampeón, respectivamente.

Ahora con un título de Champions en su poder y en plena etapa de madurez, Courtois será uno de los factores clave de Bélgica en la búsqueda de su primer título mundial en Qatar 2022. Pero para Courtois, la redención llegó un poco antes, al convertirse en el protagonista de una final de Champions y borrarle la sonrisa del gol a figuras de la talla de Mohamed Salah y Sadio Mané.