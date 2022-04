La información sobre protocolos de conducta que deberán seguir los fans que viajan al Mundial de Qatar 2022 comienza a caer a cuenta gotas en diferentes partes del mundo, pero hasta la primera semana de abril, no hay nada confirmado oficialmente por el gobierno del país anfitrión. Sin embargo, ha trascendido que la cultura, usos y costumbres en Doha no permite expresiones de la comunidad LGBT o la venta de alcohol será restringida.

Respecto a sucesos de mala conducta de los fans mexicanos en pasadas justas mundialistas, no es un tema específico que resuene entre los organizadores del Mundial de Qatar, según comentan desde la SRE y Match Hospitality. El grito homofóbico es actualmente, el mayor dolor de cabeza de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) ante la FIFA, pero hacia atrás, desde el Mundial de Francia 1998, al menos un hecho bochornoso ha salido a la luz.

En la edición de Rusia 2018, durante el partido entre México y Alemania en el estadio Luzhnikí de Moscú, los fans lanzaban el grito cada vez que el portero rival despejaba. En el Mundial de Corea-Japón 2002, un fan mexicano accionó la palanca de emergencia del tren bala japonés. En Sudáfrica 2010, un joven fue arrestado por la policía, por ponerle un sombrero charro a una estatua de Nelson Mandela. Hay más ejemplos.

Sin embargo, de acuerdo a Martha Delgado, Subsecretaría para Asuntos Multilaterales y Derechos Humanos de la SRE, que se ha reunido con autoridades cataríes en Doha y promueve una campaña de atención e información a los fans mexicanos, estos hechos no se discuten.

“Pensamos generalmente que la imagen del mexicano es un desastre. Sobre la base de la columna de mexicanos que va, es un fan bastante bien portado. Qatar ha tenido partidos del Mundial de Clubes donde han jugado equipos de México, ya los conocen y los describen como una afición entusiasta, alegre, metida en lo deportivo y que es tranquila, no se compara con las inglesas, argentinas. Nos conocen por la ´Ola’, el ‘Cielo Lindo’, por ir en bola, es muy querida y allí nos reciben con mucho entusiasmo porque saben que el futbol es un deporte indispensable en México y no es ajena la afición de Qatar. Tenemos contacto con los organizadores de los paquetes de hospitalidad. No tenemos un perfil ahora, y sí va cambiando dependiendo del país donde es la sede, pero generalmente son más hombres que mujeres, el nivel económico también varía muchísimo”.

