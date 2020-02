Aún no se puede decir que el Comité Olímpico Mexicano es autofinanciable, pero anuncia un nuevo proyecto que le dará a algunos atletas recursos de la iniciativa privada: “VoyxMex”.

El COM tocó la puerta de los empresarios, pues no hay certeza de recibir recursos federales. En julio del 2019, el presidente Carlos Padilla negoció con Esteban Moctezuma Barragán, Secretario de Educación Pública una partida etiquetada por 50 millones de pesos para cubrir gastos de operación y concluir el año. Pero el dinero no llegó y el Centro Deportivo Olímpico Mexicano (CDOM) se mantuvo cerrado de agosto al 10 de febrero del 2020.

Esa crisis se terminó esta semana, se reabrieron las instalaciones , gracias al rescate de Solidaridad Olímpica y Panam Sports.

“Pretendemos que la alianza con la iniciativa privada, los apoyos del COI y Panamsports sea permanente. Que el gobierno tenga la posibilidad que con sus recursos, que en su momento pudieran haberse destinado al COM, los redireccione al deporte campesino, obrero, escolar”, respondió Padilla en entrevista con El Economista.

—¿Qué sucedió con el dinero que Conade debía entregarles?

“Ese tema ya lo hemos superado, no me gustaría tratarlo, porque hay una nueva estrategia en una nueva era en el COM, que es buscar la alianza con empresas patrocinadoras, para la preparación a Juegos Olímpicos y más adelante”.

—¿Es el programa VoyxMex un guiño de renuncia al apoyo económico federal?

“No hemos renunciado porque no hemos tenido nada. De acuerdo a la Ley está la obligación y la intención de que como en todos los países se apoye al movimiento olímpico.

El Comité Olímpico Internacional (COI) nos ha apoyado con cursos de mercadotecnia para el responsable de cada Comité Olímpico nacional y sobre cómo obtener los mejores patrocinios. Tenemos el apoyo del canal olímpico, un programa semanal por televisión abierta a través en Grupo Imagen.

En el 2016 el COI le hizo un préstamo al COI de 1 millón de dólares, en el 2017 otro de 750, 000 dólares y en el 2018 “el COI nos hizo una aportación directa”, dijo en Padilla a este diario en julio 2019

La revista semanal Proceso reportó que el presidente del COI, Thomas Bach le dio al COM casi 120 millones de pesos para pagar las nóminas de noviembre-diciembre, aguinaldos y algunas deudas.

Carlos Padilla explicó a este diario que esa cifra se estimaba para operar el COM en el 2020 “eran para el desarrollo del COM en los Juegos Paralímpicos. Eso es del año pasado, esta es otra época”.

—¿En qué términos está la Conade y el COM?

“Es una nueva etapa. Dividimos las responsabilidades. Ellos (Conade) se encargan de preparar a los atletas y nosotros nos encargamos de sumar esfuerzos, por eso hay atletas que quieren hacer sus campamentos aquí. La responsabilidad de entrenar a los atletas y prepararlos es de la Conade y la del COM es la que define la Ley del Deporte de México”.

Los “padrinos” de los atletas son empresarios, que les aportarán una beca de 20,000 pesos por los siguientes 10 meses. Entre los deportistas que ya son parte del programa está María del Rosario Espinoza (taekwondo), Alegna González (marchista), Nuria Diosdado (nadadora), Diego del Real (lanzador de martillo), Lorenza O’Farril y la paralímpica Edith Sigala.

El presidente del COM explicó que el apoyo es complementario a las becas estatales, municipales o de la Conade que ya reciben los atletas.

“Es una lamentable la estadística de que por cada deportista olímpico que llega 8 o 9 se quedan en el camino por falta de apoyo económico. Es un compromiso entre el padrino y el atleta”, dijo Paulino Decanini, vicepresidente ejecutivo de Sisnova. Por su parte, Jesús Muguerza, director general de Banco Famsa, señaló que hay 22 empresarios padrinos olímpicos y 21 atletas ya integrados al programa, el cual “tiene las puertas abiertas para quienes quieran sumarse” estén o no calificados a Juegos Olímpicos. Los deportistas recibirán el apoyo a través de una tarjeta bancaria, donde el “padrino” le depositará los 20, 000 pesos durante 10 meses. Este dinero que aportan los empresarios no es deducible de impuestos “es un acto de responsabilidad social”.

—¿Las Federaciones tendrán alguna injerencia en la elección de los atletas beneficiados?

“Cuando un atleta se propone Jesús Muguerza me lo hace saber. Yo platico con la Federación para ver si están en posibilidades de acceder. He platicado con las Federaciones y en lo general todas han visto el programa con buenos ojos, nos hacen propuestas que someto a consideración. En la parte operativa Famsa y Sisnova entran en contacto con el atleta. No hay favoritos, ni COM ni Federaciones tienen qué ver con a quienes se les asigna el apoyo. La Federación jo juega más que con su opinión”.

Algunos de los padrinos del programa VoyxMex:

• Banco Famsa

• Sisnova

• Li-ning

• Fuerza Regia

• Capitanes

• LNBP

• Aeroméxico

• Autofin

• Swisslab

• Inmobiliaria jugas sA de CV

• AYM Sports

• ASF

• Hoteles México Plaza

• Desarrollos inmobiliarios Iasa

• Transporte ejecutivo

• Aceros Coyote

• Todogas

• Pollo Loco

Cifras del VoyxMex

20,000 pesos al mes (a partir de febrero) recibirá cada atleta beneficiado por el programa .

19 deportistas olímpicos y 2 paralímpicos cuentan hasta el momento con el programa.

10 meses durará el apoyo económico del programa hacia los atletas, que deben reportar los gastos.

22 padrinos (empresas) destinarán por partes iguales un monto económico para operar el programa.

