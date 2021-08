Lionel Andrés Messi Cuccittini, futbolista mundialmente conocido como Leo Messi, ha sido considerado uno de los mejores futbolistas de la historia. A los 13 años dejó su ciudad natal Rosario, en Argentina, para mudarse a España. Allí el Club Barcelona aceptó pagar el tratamiento médico que necesitaba, donde le suministraron una hormona del crecimiento para combatir la deficiencia que presentó desde su infancia.

A partir del 8 de agosto pasado, Leo Messi ha estado más presente en los medios de comunicación al anunciar su salida del equipo con el que jugó 20 años, el Barça, que gracias al argentino llegaron a ser campeones de la UEFA en cuatro ocasiones. Unos días después, el club Paris Saint-Germain (donde también juega el brasileño Neymar) anunció su contratación por dos años.

Para entender el fenómeno de Messi alrededor del mundo, El Economista entrevistó a José Felipe Otero, quien es experto en deportes y telecomunicaciones, además de ser columnista de El Economista.

—¿Cuál es la importancia de Messi?

—Una cosa es Messi en Argentina y fuera de su país. Messi puede ganar 5 copas del mundo pero nunca será Diego Armando Maradona. Siempre será criticado por los argentinos. Al contrario que Maradona, Messi no es valorado en su país natal.

Messi se tuvo que ir a Europa, porque su familia no podía costear el tratamiento hormonal que necesitaba. Y no dio los grandes resultados en la selección sudamericana porque no tenía un buen equipo, ni buenos entrenadores. Diego Armando Maradona y Sergio Batista fueron dos de los técnicos de la selección que trabajaron con Messi.

Por otro lado, Maradona para la cultura argentina está a la altura de Evita Perón; es difícil entender la admiración que su pueblo le tiene si no has vivido en Argentina. Maradona no se define con la lógica. Es un personaje mucho más asequible a su pueblo, salió de un barrio pobre. Su carrera surgió en un momento de trauma en Argentina: el fin de la dictadura (1983) y la pelea con Gran Bretaña por el dominio de las Islas Malvinas. Fue una catarsis para los argentinos después de la opresión. Antes de 1986 la figura preponderante era el mexicano Hugo Sánchez.

Y el mito de Maradona apareció a raíz del partido, del Mundial México 86, en el Estado Azteca, donde metió un gol con la mano, en contra de Inglaterra. Posteriormente afirmó que había sido “la mano de dios.”

Regresando a Lio, en España lo consideran el mejor jugador del mundo. Messi es para el futbol lo que fue Jordan para la NBA.

—¿En términos estadísticos, Messi es el mejor del mundo?

—Messi rompió esquemas. Es el mejor delantero por el número de goles que mete. Además, es creativo al jugar. Ganador del Balón de Oro, Mejor Jugador de Europa, Bota de Oro, Máximo Goleador de Champions League, entre otros.

La forma en que sale Messi del Barcelona es una continuación de lo que sucedió con Luis Suárez, antes David Villa o Andrés Iniesta. La dirigencia del Barça es incompetente. Justificaron la salida por el alto salario que le pagaban. Si bien su salario era mucho, correspondía a la cantidad de dinero que este jugador les ingresaba. Asimismo, a otros jugadores con altos salarios, como Piqué, no les pidieron aceptar una reducción en su sueldo.

Cuando Cristiano Ronaldo se fue del Real Madrid no pasó nada. Sin embargo, se va Messi del Barça y el equipo pierde 11% del valor de marca, ya que los sponsors tenían cláusulas referentes a Messi; sin él en equipo catalán reducen su patrocinio.

—En los 20 años de relación de Messi con el Club Barcelona, ¿cómo cambió el futbol en materia tecnológica?

—El futbol es un ente cambiante... cambió reglamentos, sobre tarjetas rojas y amarillas, sobre traspaso de jugadores (Ley Bosman). El cambio más fuerte es el VAR (Video Assistant Referee) con el que los árbitros pueden detener el partido para revisar una jugada. Además, se tiene tecnología para saber si entra o no el balón o si es un fuera de juego, todo ello a través de sensores.

—¿El desempeño de Messi con el Paris Saint-Germain será igual de relevante o ya pasaron sus mejores años?

—Messi juega en diferentes posiciones, ahora tendrá un rol más de crear juego, no tiene que correr tanto, como ya lo venía haciendo en el Barça. Cuando tienes un desempeño superlativo como el de Messi, mal acostumbras a los hinchas. Considero que en un par de años es posible que se vaya a jugar a Qatar para no tener tanta presión.

—¿En comparación con Pelé o Maradona, Leo Messi es un mejor jugador?

—Para el resto del mundo sí; en Argentina o Brasil no lo es. Messi es callado y recatado, de bajo perfil se casó con su novia de adolescente, tiene una fundación, que ayuda a niños en materia de educación, salud y deporte. En cambio Maradona era estrambótico, estuvo siempre involucrado en escándalos.

Messi es el chico bueno de la película y Maradona es el malo que quieres que gane.