Por tercer año consecutivo, el PGA Tour y la LPGA no realizarán eventos programados en China, debido a las restricciones del Covid-19.

“Hemos trabajado con todos los Tours, así como con la Asociación de Golf de China, sobre la viabilidad de albergar los WGC-HSBC Champions este otoño, pero desafortunadamente las implicaciones logísticas obligaron a tomar la difícil decisión de cancelar el evento. Estamos agradecidos por la asociación de HSBC durante estos tiempos difíciles mientras continuamos navegando por el clima cambiante de Covid-19”, dijo el vicepresidente del PGA TOUR, Christian Hardy.

El evento, jugado en Sheshan Golf Club en Shanghái, fue ganado por última vez en 2019 por Rory McIlroy. Con su cancelación, el Butterfield Bermuda Championship se jugará como un evento independiente con puntos FedExCup completos y una bolsa elevada de 6.5 millones de dólares. El torneo regresa al campo de golf Port Royal en Southampton, Bermudas, la semana del 24 al 30 de octubre. También, la LPGA anunció la cancelación del Buick LPGA Shanghai, que estaba programado del 13 al 16 de octubre. Ese evento comenzó en 2018 y se jugó por última vez en 2019; ambos años ganados por Danielle Kang.

"Siguiendo la orientación de nuestros socios en la Asociación de Golf de China, la LPGA puede confirmar que el Buick LPGA Shanghái 2022, programado para celebrarse del 13 al 16 de octubre, se cancela debido a las restricciones del Covid-19. Agradecemos a SAIC-GM Buick, la Asociación de Golf de China, CLPGA e IMG por todos sus esfuerzos, y esperamos competir frente a nuestros fans en Qizhong Garden Golf Club en el futuro", publicó la LPGA en un comunicado.

Medio Maratón también se cancela

Un día antes del anuncio de los organismos de golf, el atletismo dio aviso de sus cancelaciones. Los campeonatos mundiales de Medio Maratón se cancelaron porque China no pudo organizar las carreras debido a la pandemia, dijo World Athletics. El presidente del órgano rector, Sebastian Coe, dijo que "no fue culpa" de los organizadores locales en China que el evento no se pueda realizar en Yangzhou en noviembre.

“La decisión del consejo (World Athletics) de otorgar otro evento a Yangzhou en 2027 indica su fe en el comité organizador y su voluntad de regresar y organizar un evento de carrera en ruta de la Serie Mundial de Atletismo allí en la primera oportunidad disponible”, dijo Coe.

El evento de este año iba a ser el último antes de que los campeonatos pasen a llamarse campeonatos mundiales de carreras en ruta con la adición de carreras de 5 kilómetros y eventos de participación masiva junto con las competencias de élite. El primero de ellos es en Riga, Letonia, el próximo año.

China ha impuesto estrictas restricciones a las llegadas de países extranjeros durante la pandemia e impone bloqueos de gran alcance para cualquier positivo de Covid-19. China fue sede de los Juegos Olímpicos de Invierno en febrero en una burbuja que implicó acordonar secciones enteras de Beijing, pero ha ido cancelado eventos deportivos internacionales.