Cada detalle del gran escenario que representa el Gran Premio de la Ciudad de México estuvo en su lugar para enmarcar la fecha 18 del campeonato de Fórmula 1. La carga cultural estuvo presente fuera del Autódromo Hermanos Rodríguez desde días antes de las prácticas libres, de la clasificación y el domingo culminó con hecho histórico para el automovilismo mexicano.

La celebración y premiación fue una secuencia de estampas memorables, Sergio Pérez y Max Verstappen que pusieron a Red Bull en el tercer y primer lugar del podio, sostuvieron juntos la bandera de México, los “Viva México” se pronunciaron por ambos, miembros del equipo los cargaron en los hombros y tiempo después, Checo se abrazó con su familia. En sí, él no se reserva un abrazo, una sonrisa o una palmada en la espalda a alguien que le exprese buena vibra.

Con su lugar en el podio Checo Pérez robustece su lista de logros en la Fórmula 1 y para iniciar destacamos los siguientes: fue el primer piloto mexicano en lograr en casa tanto un podio en un Gran Premio como el liderato en la carrera de la vuelta 34 a la 41 y también, llegará a la próxima fecha en el circuito de Brasil con cuatro podios de tercer sitio: Francia, Turquía, Estados Unidos y México.

"Sí, definitivamente, estar en tu podio en el Gran Premio de tu casa es algo muy, muy especial. Obviamente, quería más, ganar la carrera. Obviamente, terminar uno-dos para el equipo hubiera sido increíble. Pero al final del día, somos personas tan competitivas que si terminamos terceros realmente no lo disfrutamos. Pero hoy es uno de esos días que debo disfrutar por ver a tanta gente feliz”, dijo el ‘héroe de casa’.

Checo también coronó la construcción mediática, comercial y social que ha girado en torno a su imagen y que en consecuencia, atrajo más apoyo a Red Bull Racing, que inició por su cuenta, la llamada ‘Fiesta’ desde el Show Run en la CDMX. Aficionados que tienen más de dos visitas a un Gran Premio en el Autódromo comentaron a este diario que la diferencia de este año fue que predominaron los colores de la escudería austriaca en la ropa de las personas y ya no se escuchaba ovación por otro equipo o piloto que no fueran Max o Pérez. Los fans también colaboraron para poner orden en las gradas del escenario principal del Autódromo al vestir por sección el verde, blanco y rojo; mientras que el entorno de la pista fue coloreado por Lourdes Villagómez, artista mexicana contemporánea que plasmó figuras de jaguares, alebrijes, calaveras, mariposas, naturaleza, muñecas trenzudas y retratos célebres.

Las escuderías y pilotos del resto de los equipos también fueron partícipes de la carga cultural de esta fecha con sus esfuerzos para llegar al fan mexicano. Por ejemplo, el casco especial que portó George Russell (Williams Racing) en color verde y con la palabra ‘México’, o la gorra de Mc Laren en naranja y negro con diseño de flores de cempasúchil que vistieron Daniel Ricciardo y Lando Norris.

Checo se subió al podio desde la primera vuelta y se mantuvo en tercer sitio la mayor parte de la carrera, fue la amenaza de Lewis Hamilton hasta por menos de un minuto de distancia: “lo rápido que era su auto cuando Sergio estaba tan cerca de mí. Creo que tener un auto Red Bull por delante y otro detrás, sólo significa que pueden jugar en la estrategia y Sergio, creo, estuvo súper cerca y realmente no pude alejarme de él”, dijo el piloto de Mercedes.

Max Verstappen se mantuvo en la cima de la carrera y Pérez también lo logró durante casi 8 vueltas, pero fue llamado a una parada en Pit que le costó tiempo y de ahí no pudo salir del tercer sitio. Checo reveló que en cada vuelta escuchaba el apoyo de los fans, quienes lo han vitoreado como héroe.

¿Él se reconoce así?

“Yo creo que sabe que es un mexicano, no me gustaría que se convierta en héroe, me gusta que se convierta en gente de bien más que cualquier héroe, que dé todo por su país, me encanta que el día que firmó su contrato con Fórmula 1 lo primero que pensó fue en la Fundación Checo Pérez para ayudar a los 'menos afortunados' como dice él, hay que continuar con eso, que no pierdan el piso, que sepan de donde vienen, donde están y donde van”, comento Antonio Pérez, padre del piloto a El Economista.

marisol.rojas@eleconomista.mx