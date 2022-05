La polémica se ha vuelto el acompañante de la carrera del árbitro mexicano César Arturo Ramos Palazuelos, quien apenas hace unos días recibió la invitación por parte de la FIFA para trabajar en una segunda Copa del Mundo como juez central, pero que, tras la serie de semifinales entre Tigres y Atlas en la Liga MX, genera dudas sobre su rendimiento.

Ramos Palazuelos, nacido en Culiacán, Sinaloa, el 15 de diciembre de 1983 (38 años) es árbitro profesional desde 2011 y cuenta con el gafete FIFA desde 2014, lo cual lo avala a participar en competencias internacionales. Uno de sus momentos más importantes al contar con dicha credencial fue su debut mundialista durante Rusia 2018, donde se hizo popular a nivel global por amonestar a Cristiano Ronaldo pese a los berrinches que este jugador realizó.

Consolidado como uno de los réferis de mayor confianza de la Comisión de Arbitraje de la Federación Mexicana de Futbol, en los últimos años ha reafirmado su carrera al pitar seis finales nacionales y 10 más de corte internacional. Su trabajo se ha visto en torneos como los Juegos Olímpicos de Río 2016, el Mundial de Clubes 2017, la Copa del Mundo de Rusia 2018 e incluso la Copa Asiática de Naciones en 2019.

Sin embargo, Ramos también ha sido blanco de críticas por sus actuaciones en el futbol mexicano. Dos de las aficiones que más se han quejado de su trabajo son las de América y Pumas, con decisiones en partidos clave que orillaron a estos equipos a perder o a vivir situaciones adversas.

En el caso de América, los reclamos contra César Ramos comenzaron desde la final del torneo Apertura 2013, en la que las águilas cayeron 0-2 en el encuentro de ida disputado en León. En aquella ocasión, Ramos no decretó un penal tras una entrada clara por la espalda de Rafael Márquez contra Luis Gabriel Rey; ahí también empezó una serie de enfrentamientos contra el entrenador Miguel Herrera, en ese entonces al mando del América.

Para 2019, otra vez en una final, Ramos Palazuelos anuló un gol legítimo del América en contra de Monterrey por una supuesta mano deliberada en ofensiva por parte del mediocampista Richard Sánchez, la cual, tiempo después, fue calificada como un error por parte de la misma Comisión de Arbitraje. En ese encuentro, Ramos tampoco sancionó un penal sobre Guido Rodríguez.

Miguel Herrera era también el técnico del América en esa final contra Monterrey, que debido al gol anulado se tuvo que definir en penales con victoria para el equipo regiomontano. En uno de los videos expuestos por la televisora sobre las discusiones entre Herrera y Ramos se escuchó cuando el árbitro le dijo al entrenador: “Yo tomé la determinación, tú te equivocaste en tu planteamiento. Yo no tiré penales, yo no rematé a gol, yo no la puse en la fila 80, perdóname”.

Después de que la Comisión de Arbitraje señalara que el trabajo de Ramos estuvo lleno de inconsistencias, lo suspendió durante cuatro partidos del torneo siguiente (el Clausura 2020), además de dejar en claro los errores que el silbante sinaloense tuvo en ese partido de gran jerarquía.

Ya en el actual Clausura 2022 otra vez Herrera y Ramos protagonizaron un choque polémico cuando el silbante decidió marcar un penal de último minuto a favor del Atlas en contra de Tigres, el equipo dirigido por Miguel Herrera. Ramos revisó el VAR durante varios minutos pero solo sirvió para ratificar la pena máxima, ante la mirada sorpresiva de Herrera.

Pero no solo fue este hecho. El árbitro también acudió al VAR para decretar un penal en favor de Tigres y en otro periodo fue señalado por no haber expulsado al delantero francés André-Pierre Gignac pese a la rudeza de sus entradas y reclamos.

También en contra de Pumas acumula un historial de dudas sobre expulsiones y goles anulados que fueron rectificados por el VAR. Uno de los partidos más recordados fue el de la jornada 7 del Apertura 2021, cuando la escuadra universitaria visitó Toluca y se llevó tres tarjetas rojas por parte de César Ramos, contra Alan Mozo, Ángel García y Juan Ignacio Dinenno.

Estas polémicas se intensificaron con la serie entre Tigres y Atlas, a menos de una semana de distancia de su designación para dirigir como juez central en su segunda Copa del Mundo consecutiva, en Qatar 2022.

“Es un árbitro capaz, pero la designación le llega en el peor momento en el futbol mexicano dirigiendo en la Liga MX (...) En México pasa por uno de sus peores momentos, la designación le llega cuando tiene dos años sin dirigir una final y en la última etapa de la eliminatoria de Concacaf, los últimos tres partidos no fue designado por parte de la confederación, así que tendrá que mejorar muchísimo para que haga un mejor papel en la Copa del Mundo”, analizó Felipe Ramos Rizo, ex árbitro mexicano mundialista.

César Ramos es el árbitro con la mayor cantidad de partidos pitados durante el Clausura 2022 con un total de 15 designaciones por parte de la Comisión de Arbitraje, seguido por Luis Enrique Santander, Fernando Hernández y Jorge Antonio Pérez Durán con 14.

Funcionamiento del arbitraje en México

Dentro de la estructura de la Federación Mexicana de Futbol (FMF) existen tres comisiones que, en el organigrama, solo se encuentran debajo de la presidencia: la Comisión de Arbitraje, Conciliación y Resolución de Controversias y la Disciplinaria.

La Comisión de Arbitraje es presidida por Arturo Brizio, ex árbitro profesional y ex analista de televisión para TUDN. En ese sentido, el gremio de árbitros que trabajan en la Liga MX y el resto de las categorías profesionales del futbol mexicano son parte de dicha Comisión, regulada por la FMF.

De acuerdo con sus estatutos legales, “la Comisión de Árbitros es un órgano de naturaleza permanente, auxiliar del Comité Ejecutivo de la FMF, que tiene a su cargo la Dirección General de los servicios de Arbitraje de los Sectores Profesional y Aficionado en las competencias internacionales, nacionales, regionales e interestatales que organiza la FMF a través de sus sectores, así como en las otras modalidades de futbol reconocidas por la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA)”.

Actualmente, de acuerdo con el sitio oficial de la Comisión de Árbitros de la FMF, existen 41 silbantes certificados para trabajar en las diversas categorías, incluyendo a tres mujeres: Karen Díaz, Jéssica Morales y Enedina Caudillo.

Las funciones de la Comisión de Arbitraje van desde instaurar los requisitos para ser árbitro en México hasta las designaciones de cada jornada en la Primera División, tomando en cuenta rendimientos anteriores, pues en caso de haber fallas destacadas tiene la facultad de suspenderlo por uno o varios partidos.