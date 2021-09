“Todo empezó como una terapia a partir de una cirugía, me mandaron a rehabilitación y estaba en el Teletón Occidente. De ahí, me mandaron con un profesor de deportes y me empezó a nacer el gusto, hice pruebas y quedé para competir en la Olimpiada Nacional 2007 y ya no es sólo un gusto, sino una pasión, esto de la natación”, dijo en 2014 la nadadora Haideé Aceves, quien siete años más tarde estaría representando a México en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

Los centros de rehabilitación con enfoque integral, como Teletón, son una fuente que nutre de deportistas a la delegación paralímpica mexicana. En Tokio 2020 hay 10 egresados o pacientes de esta institución.

En el modelo de atención de los Centros de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT), se busca que los pacientes reciban una atención integral, por lo que, además de recibir atención médica, también los ayudan a integrarse desde el ámbito social, función que cumple el Taller Teletón, donde a través de clases extracurriculares, artísticas o deportivas, “brindamos la posibilidad de que tengan este conocimiento y descubran sus habilidades más allá de la discapacidad”, dijo a El Economista Sergio Daniel Zaragoza Castillo, Subdirector de Vinculación Institucional de Fundación Teletón.

En el plano deportivo, en los 22 centros de rehabilitación Teletón alrededor de la república, se encuentran espacios físicos denominados “multicancha”, adaptados para la práctica de varios deportes.

“Lo que hacemos a través del taller es mostrar la diversidad de deportes que hay y cómo se pueden adaptar. Cuando ellos descubren el deporte en el que son buenos, el maestro, como líder del taller, lo ayuda a explotar ese potencial dentro del CRIT, entendiendo las limitaciones que tenemos dentro del centro. Una vez que ya enseñamos y nos estamos quedando chiquitos, lo que hacemos son alianzas con las organizaciones que se dedican exclusivamente a temas deportivos, ya sean privadas o gubernamentales”.

Estas alianzas son principalmente con centros recreativos y deportivos locales, por ejemplo, una escuela de natación cercana al CRIT que pueda becar a un atleta, de esta manera, “ayudamos a hacer ese enlace y siguen siendo cercanos a nosotros; de repente van a los centros a hacer una visita para que los niños nuevos los vean y sepan que el deporte es una de las opciones para ir pensando en el futuro”, puntualizó Zaragoza.

“No hacemos tantas alianzas en grande porque eso también es un trabajo de la familia, que se acerquen a la federación, pregunten y se inscriban. Les enseñamos el camino, pero procuramos no llevarlos de la manita para que ellos también vayan conociendo el entorno, derribando esas barreras que no conocerán si nosotros les hacemos todo”, agregó.

El Subdirector de Vinculación Institucional de Fundación Teletón explicó que la rehabilitación es un proceso que nunca termina, sin embargo, Teletón no cuenta con esquemas de patrocinios, sino que su forma de apoyo a deportistas y población en general es el servicio de bajo costo dependiendo de la condición socioeconómica del paciente, donde una sesión de terapia física, que en el mercado puede costar entre 400 y 500 pesos, la reciben por entre 20 y 25 pesos.

¿De qué otras formas Teletón ayuda a promover el deporte en personas con discapacidad?

“En la parte de difusión hemos hecho alianzas con empresas, radiodifusoras y televisoras. Lo hicimos en 2019 con los Juegos Parapanamericanos de Lima y lo estamos haciendo ahora con los Juegos Paralímpicos. A través de la página de internet transmitimos la mayoría de las competencias y hacemos una fuerte campaña de difusión a través de nuestras redes y de todos quienes colaboramos en la fundación para dar a conocer el deporte adaptado y los logros que tienen los atletas”.

El directivo añadió que antes de la pandemia se realizaban jornadas de inclusión en las que pequeñas empresas o escuelas de deporte cercanas a los centros de rehabilitación fueran a ofrecer sus servicios para que los jóvenes pudieran acercarse a estas.

Otras opciones de rehabilitación

Además de Teletón, en 2019 nuestro país contaba en el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (SNDIF) con 21 centros de rehabilitación para atender a personas con discapacidad, de los cuales, 16 eran Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) y cinco son Centros de Rehabilitación Integral (CRI).

Zaragoza agregó que también se atiende a las personas con discapacidad en las unidades básicas de rehabilitación dentro de IMSS o ISSSTE y en el Instituto Nacional de Rehabilitación, sin embargo “se queda en sólo la rehabilitación, el plus de los CRIT es que puedan ejercer sus derechos a otras áreas, en este caso a hacer una actividad recreativa o deportiva”.

fernanda.vazquez@eleconomista.mx