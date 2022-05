“Gané el Giro de 2019 gracias a buenas tácticas y compañeros de equipo. Con todos estos nuevos métodos, cuyos resultados ya puedo ver, me da tranquilidad. Cuando hago todo bien, conozco mis límites. Pero nunca he explorado lo que está más allá de ellos”.

El Giro de Italia 2022 es un nuevo momento para Richard Carapaz.

De Carchi, Ecuador, un escenario de montañas y volcanes, en la cordillera, en los Andes, el ciclista que brillará a lo largo de 21 etapas en kilómetros de Hungría a Italia es la sensación de la primera de las tres grandes vueltas ciclistas. A los 28 años viene de ganar el oro olímpico en Tokio 2020 y en la edición 105 de la competencia, busca revalidar la gloria del Giro 2019 cuando llegó de rosa a Verona.

Por décimo cuarta ocasión en la historia de la carrera, el Giro no comenzará en suelo italiano. La última vez que esta carrera no comenzó en Italia fue hace cuatro años en Jerusalén, y en esta ocasión será en Budapest.

Carapaz es un campeón grande para un país que hasta ahora ha tenido como referentes campeones mundiales al marchista de Cuenca Jefferson Pérez y en México, se han conocido a jugadores como Enner Valencia o Chucho Benítez. La presencia del lote de ciclistas ecuatorianos será la más numerosa en Italia desde que un ecuatoriano debutó en 2018.

Toda la atención deportiva de Ecuador estará en las montañas italianas. Su región Carchi con la carga cultural de los apellidos. “Cuasquer, Cuasapud, Cuasapas, Carapaz. Tengo amigos con todos esos nombres. Cuasquer significa ‘Gran Cacique’. Carapaz significa ‘la fuerza del viento’ o ‘fuerte como el viento’”, explicó Richard en una entrevista este año.

Richard irá acompañado de otras banderas ecuatorianas inmersos entre el pelotón de 176 ciclistas: Jhonatan Narváez, Jonathan Caicedo y Alexander Cepeda, todos excampeones nacionales. Al pedalear, se podrá reconocer a la estrella ecuatoriana por su tatuaje en la pantorrilla derecha en la que muestra en imagen su marca la 'Locomotora del Carchi'. El día que se lo hizo, compartió el proceso en su cuenta de twitter.

“Siempre es grato devolver un poco del cariño que se recibe”, posteó Carapaz, con una imagen en la que firma una maglia rosa, la prenda más codiciada en el Giro, y la que lució en 2019 cuando se coronó campeón.

El ecuatoriano considerado el mejor escalador de la carrera irá acompañado por un potentísimo bloque de gregarios (Porte, Sivakov, Castroviejo). Carapaz siempre detrás un buen equipo que lo ha hecho triunfar en la ronda italiana, el segundo sitio en La Vuelta a España de 2020 y el tercer lugar en el Tour de Francia del año pasado.

“Este Giro es mi último objetivo y un reto muy personal. Correr el Giro con un equipo tan fuerte es muy importante y quiero hacerlo de la mejor manera posible e intentar ganar”.

Si Carapaz tiene éxito en su ambición, aseguraría a Ineos Grenadiers su cuarta victoria en el Giro en cinco años; la única vez que Ineos no ganó fue en 2019, cuando el propio Carapaz se hizo con el maillot rosa mientras corría para Movistar. El ecuatoriano se benefició de las tácticas agresivas empleadas por el equipo español, ayudándolo a convertirse en el primer ciclista de su país en ganar una Gran Vuelta.

Aunque este año es diferente. Carapaz afirma que ha madurado mucho como ciclista y que esta vez está al frente del equipo, en lugar de compartir responsabilidades como lo hizo en 2019.

“Ganar el Giro fue un gran momento para mí. Era solo mi segunda Gran Vuelta y pude ganar atacando. Recuerdo que estaba lloviendo y que llevaba puesto el maillot de mejor piloto joven. Todo esto fue muy especial. He aprendido mucho, he corrido muchas carreras diferentes, contra grandes rivales. Ahora más que nunca vengo a este Giro con un objetivo muy claro. Sin embargo, las ambiciones del jugador de 28 años no se detienen ahí”.

Carapaz también confirmó durante la conferencia de prensa que competirá en la Vuelta a España a finales de este año, con el objetivo de ganar dos Grandes Vueltas este año. Sin embargo, por ahora, el ecuatoriano parece totalmente concentrado en lograr la primera mitad de ese objetivo y asegurar la maglia rosa el 29 de mayo.

Una historia que se sigue tejiendo para bien de Ecuador y como ejemplo de Latinoamérica en Europa. El Giro de Italia 2022 bajo los colores del Team Ineos, equipo con el que firmó un contrato por tres años en el 2020.

Giro de Italia

Fechas: 6 al 29 de mayo de 2022.

Distancia: 3.445,6 kilómetros.

21 etapas.

176 ciclistas (ocho en cada uno de los 22 equipos).

Hungría albergará las tres primeras etapas.

6 de las 21 etapas teminarán en alto: Etna (4), Blockhaus (9), Cogne (15), Aprica (16), Lavarone (17) y Marmolada (20).

Excampeones presentes en el 2022:

Maglia rosa:

Vincenzo Nibali (2013 y 2016).

Tom Dumoulin (2017).

Richard Carapaz (2019).

Tao Geoghegan Hart (2020).

A seguir:

Richard Antonio Carapaz Montenegro.

La Locomotora, El Jaguar de Tulcan, Billy.

28 años.

Trayectoria:

2016, Strongman–Campagnolo–Wilier.

2016, Movistar Team (stagiaire).

2017–2019, Movistar Team.

2020–, Team Ineos.

