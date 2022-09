Canelo vs Gennady, el Clásico viviente del siglo

La trilogía más importante del boxeo en el presente es un hecho que acontece y que tiene un significado más allá del producto mediático que representa para las televisoras, las redes sociales, patrocinadores y fans.

Canelo Álvarez y Gennady Golovkin se enfrentan por tercera vez en su carrera (2017, 2018) para poner fin a su rivalidad que inició hace cinco años. El mexicano tiene el cinturón indiscutible supermedio y Golovkin es titular en una división inferior. El boxeador kazajo llega con sed de revancha, pues en ninguno de los dos combates previos pudo vencer al mexicano.

“Es importante para Canelo seguir teniendo este tipo de retos porque la gente sabe cuando se enfrenta a un boxeador de clase A y cuando no lo está haciendo. Los boxeadores de ahora casi no arriesgan su cetro porque aprendieron de Floyd Mayweather Jr. a ‘conservar un invicto’. El Canelo no se queda estacionado en una división y no es como otros boxeadores, que no toman los riesgos necesarios. Él busca el mayor reto posible. Ojo, de los rivales que están dentro de la división, él mira a quienes vale la pena enfrentar”, explica a El Economista, Erika Montoya, periodista con 19 años de experiencia en boxeo y colaboradora de Grupo Milenio y DAZN.

La tercera batalla por la bolsa estimada de 40 millones de dólares se realizará en la T-Mobile Arena de Las Vegas. En 2017 la primera pelea tuvo una asistencia de 22,358 aficionados y un año después, se registró una entrada de 21,965 espectadores. La etiqueta de trilogía y Clásico pesan, pero ¿cuál es la razón de ser?

“Un Clásico es un hecho circunstancial. El Canelo no pelea con Gennady para hacer un ‘Clásico’, eso le importa porque aporta algo a la historia y le interesa. La pelea es porque le conviene por gloria y dinero y valen por sí mismas. Las dos primeras fueron extraordinarias, la tercera será buena por las características boxísticas y de mentalidad de ambos. La ubico como un Clásico del boxeo, una obra de arte, una pelea así la ve casi la mitad del planeta y la gente se prende como si fuera la final de un campeonato de futbol”, analiza para este diario, Eduardo Lamazón, periodista y analista de boxeo con más de 40 años de experiencia.

