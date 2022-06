El trofeo Campeón de Campeones de la Liga MX encontró la fórmula para reinventarse como negocio y seguir siendo atractiva a más de 80 años de su nacimiento. La clave para lograrlo fue migrar hacia el territorio de Estados Unidos, donde un evento como este, que se compone de un solo partido entre los últimos dos ganadores del título de liga, puede superar los cuatro millones de dólares en ingresos solo por concepto de taquilla.

El Campeón de Campeones se disputó por primera vez en México en 1942. En aquel entonces el formato consistía en enfrentar al ganador del título de liga frente al de copa y se jugaba en una sede neutral, que era en la Ciudad de México (ya sea en el estadio Ciudad de los Deportes, en el Olímpico Universitario o en el Azteca).

Con la aparición de los torneos cortos en 1996 y la desaparición del trofeo de Copa MX, el Campeón de Campeones cambió su formato y empezó a ser disputado por los ganadores del certamen de Apertura (de julio a diciembre) contra los del Clausura (de enero a mayo). Pero la fórmula se modificó aún más a partir de 2015, cuando se decidió convertir al evento en un partido único celebrado en Estados Unidos.

“Tanto para la Liga MX como para la propia Federación Mexicana de Futbol (FMF), el mercado de Estados Unidos siempre va a ser atractivo. Sus componentes críticos de éxito son la cercanía y la gran base de aficionados que hay en aquel país y que desde luego tienen el poder adquisitivo para gastarlo en futbol, pero el componente puntal es la identidad nacional y la nostalgia, a esto se acceder con productos, servicios, elementos y componentes de carácter simbólico y ese es el motivo por el cual la Liga MX y la FMF siguen apostando por torneos allá” describe Jorge Badillo Nieto, consultor en mercadotecnia y comunicación deportiva.

El trofeo vivió una pausa entre 2006 y 2014, pero regresó en 2015 con la cualidad de jugarse en Estados Unidos. Los clubes que han participado han sido varios que tienen captación de mercado importante en aquel país, como América, Chivas, Tigres, Santos, Cruz Azul, León y Atlas. Por ejemplo Santos Laguna, primer ganador del Campeón de Campeones en EU en 2015, tiene el 37% de su base de aficionados allá, destacando plazas como Houston, Dallas, Austin y El Paso.

“El mercado de EU sigue siendo rentable para el futbol mexicano. El Campeón de Campeones no tiene un mayor atractivo dentro de México, si nos remontamos a los últimos 10 años, nos daríamos cuenta que los niveles de asistencia (en estadios mexicanos) fueron bajos para lo que representa el estar disputando ser el mejor, ese también fue una de las causas que orilló a la Liga MX a voltear a EU. Esto también forma parte de la tendencia global que vemos, donde las supercopas están migrando a otros países para proyectar beneficios económicos, como la Supercopa de España, que ahora se disputa en Medio Oriente”.

La edición 2022 del Campeón de Campeones no debió disputarse estrictamente, pues Atlas la ganó de manera automática al ser vencedor de los torneos Apertura 2021 y Clausura 2022; sin embargo, la Liga MX decidió crear una Supercopa de Campeones contra Cruz Azul (ganador del Campeón de Campeones 2021) para no perder la fecha y sede de este partido en el estadio Dignity Health Sports Park, de Carson, California.

Allí, los boletos se vendieron entre 50 y 279 dólares. Siendo un estadio con capacidad de 27,000 espectadores y con un precio promedio de entrada de 164.5, la derrama económica estimada solo por concepto de taquilla alcanza los 4.44 millones de dólares para la Liga MX.

Si se considera esa cifra como un promedio por cada una de las siete ediciones que ha habido del Campeón de Campeones en Estados Unidos (se juega allí desde 2015), se traduciría en un ingreso total por 31 millones de dólares para las arcas de la Liga MX.

“Este partido se jugará en continuidad con la serie de partidos que la Liga MX organiza en su proceso de internacionalización y para seguir estrechando los lazos con nuestra gran afición en Estados Unidos”, dijo la Liga MX en un comunicado previo al duelo entre Atlas y Cruz Azul.

El Campeón de Campeones no otorga un premio económico para los clubes (al menos no se ha hecho público por parte de la Liga MX), pero el mérito deportivo para el vencedor es la clasificación a la Campeones Cup, otro torneo que se disputa en Estados Unidos a partido único entre el monarca de la Liga MX y el de la MLS. El Campeones Cup compone una gira que no tiene más de cinco años de vida en los que también se disputan la Leagues Cup y el All-Star Game en territorio estadounidense.

“El Campeón de Campeones no tiene aliciente porque no se otorga pase alguno a un torneo internacional, eso resta atractivo e interés hasta por parte de los clubes que lo juegan (…) Al ser así, con mayor razón se refuerza la idea de que este partido sirve de alguna manera para abonar al prestigio y orgullo. Es muy importante que también los clubes le den importancia porque, en esa misma medida, el Campeón de Campeones puede seguir siendo algo atractivo y que no se va como una especie de relleno en el calendario de juegos, por su valor histórico”, señala el especialista en Sports Marketing.

El Dignity Health Sports Park, casa de Los Ángeles Galaxy, ha sido la sede del Campeón de Campeones de la Liga MX durante sus seis últimas ediciones (entre 2015 y 2022, aunque 2020 no se disputó por la pandemia), mientras que la primera vez en Estados Unidos se celebró en el Toyota Stadium de Frisco, Texas, donde la capacidad es un poco menor con 21,293 espectadores.

Atlas ya ostenta la tercera cifra con mayores títulos de Campeón de Campeones de la Liga MX al llegar a cinco con la obtención del trofeo del Clausura 2022, empatando al Club León y rebasando al Toluca. Sin embargo, América (6) y Chivas (7) siguen siendo los máximos ganadores de este certamen.

¿Qué le falta al Campeón de Campeones para ser más atractivo con el público en México?

“El futbol mexicano, a nivel liga, está en una crisis desde hace tiempo y esta se ha venido agravando por temas de imagen y credibilidad, entonces más allá de los elementos propios del Campeón de Campeones para hacerlo más atractivo, el problema va de fondo. Todo es una bola de nieve que va ahogando a la liga y si a eso le sumas las quejas de que el nivel de juego es paupérrimo y aburrido no es de extrañar que estos eventos vayan perdiendo el interés. Lo que sí le puede dar ese atractivo es que las acciones de mercadotecnia en las narrativas lo puedan vender como algo muy prestigioso e importante, así como contar con la seriedad de clubes, planteles y directivos”, finaliza Badillo Nieto.