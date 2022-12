Brasil cae 1-0 ante Camerún pero gana liderazgo de Grupo G; Suiza también avanza a octavos de final

Brasil intentó el viernes de todas formas superar a Camerún pese a que había asegurado la clasificación a octavos en la jornada anterior, pero cayó de forma agónica 1-0 en el partido que cerró la fase de grupos del Mundial.



La derrota no le impidió al pentacampeón del mundo finalizar en el primer puesto de la tabla de posiciones del Grupo G por diferencia de gol sobre el escolta Suiza, ambos clasificados con seis puntos.



A Camerún no le alcanzó el histórico triunfo para pasar de ronda, con cuatro puntos tras tres jornadas.



En los octavos de final, Brasil enfrentará el lunes a Corea del Sur, mientras que Suiza jugará el martes a Portugal.



En el partido jugado en el estadio de Lusail, Brasil tenía el boleto a los octavos de final luego de victorias ante Serbia y Suiza en las dos primeras jornadas, por lo cual el DT Tité eligió una alineación con varios suplentes.



Sin Neymar, Vinicius Jr., Raphinha ni Richarlison, la "Verdeamarela" no mantuvo el rendimiento de los encuentros anteriores y no estuvo fino para quebrar la resistencia del conjunto africano.



Camerún se apoyó en la fortaleza de sus defensas y la agilidad de su arquero Devis Epassy, que tapó varios remates a Gabriel Martinelli y otro a Antony. También tuvo algo de buena fortuna en varias pelotas que salieron por poco.



En el tiempo adicionado, la victoria para Camerún llegó al minuto 92 gracias a un remate de cabeza de Vincent Aboubakar, luego de un centro de Jerome Ngom Mbekeli desde el sector derecho.



En medio de la alegría africana, Aboubakar vio la tarjeta roja por una celebración excesiva.



En el otro partido de lazona, Suiza le ganó 3-2 a Serbia pasar a octavos de final por tercera vez consecutiva.



Suiza se adelantó en el marcador gracias a un disparo de Xherdan Shaqiri en el minuto 20, convirtiendo al extremo en el primer jugador de su país en marcar en tres Mundiales.



Su alegría sólo duró seis minutos, ya que Serbia, necesitada de una victoria para tener opciones de avanzar, marcó dos veces por medio de Aleksandar Mitrovic y Dusan Vlahovic para dar vuelta el marcador.



Sin embargo, Suiza respondió con dos goles de Breel Embolo y Remo Freuler a los 44 y 48 minutos y eliminó a los serbios.

